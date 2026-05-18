अमर उजाला संवाद 2026: लखनऊ में उत्तर प्रदेश के भविष्य पर महामंथन, मुख्यमंत्री योगी और दिग्गजों का जमावड़ा

लखनऊ में आयोजित अमर उजाला संवाद 2026 के पहले दिन राजनीति, खेल, सिनेमा और आध्यात्मिकता के दिग्गजों का संगम होगा, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास पर चर्चा करेंगे।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वैचारिक मंथन का केंद्र बन चुकी है। अमर उजाला समूह, जो कि अपनी 78 वर्षों की विश्वसनीय पत्रकारिता के माध्यम से अब अपनी स्वर्णिम शताब्दी की ओर अग्रसर है, उसने एक भव्य आयोजन अमर उजाला संवाद उत्तर प्रदेश 2026 की रूपरेखा तैयार की है। लखनऊ के प्रतिष्ठित होटल द सेंट्रम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के भविष्य की दिशा और दशा का निर्धारण करना है। इस महामंच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ केवल सत्ता पक्ष के विचार ही नहीं गूँजेंगे, बल्कि विपक्ष की आवाज़ को भी समान महत्व दिया जाएगा। इस संवाद में राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ियों के साथ-साथ खेल जगत के चमकते सितारे और सिनेमा जगत की मशहूर हस्तियां भी शामिल होंगी, जिससे यह आयोजन एक बहुआयामी विमर्श में बदल जाएगा। इस आयोजन से यह उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से निकलने वाले निष्कर्ष और विचार न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। इस भव्य आयोजन के पहले दिन का केंद्र बिंदु आध्यात्मिक ऊर्जा और शासन की कार्यकुशलता का संगम होगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह नौ बजे विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास के सत्र से होगी, जो श्रोताओं को मानसिक शांति, प्रेरणा और जीवन के प्रति एक नया नजरिया प्रदान करेंगे। इसके पश्चात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच संभालेंगे और उत्तर प्रदेश: कल, आज और कल विषय पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ वर्षों में अपने कड़े प्रशासनिक फैसलों, कानून व्यवस्था में सुधार और बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विकास के कारण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस सत्र के दौरान वे बताएंगे कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश ने अपनी पुरानी छवि को त्यागकर विकास के एक नए पथ पर कदम रखा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कायाकल्प और राज्य के कोने-कोने को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे नेटवर्क इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश अब आधुनिकता और परंपरा के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में निवेश सम्मेलनों का आयोजन किया गया और उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। संवाद के दौरान इस बात पर विशेष चर्चा होगी कि किस तरह छोटे उद्योगों, स्टार्टअप्स और कृषि क्षेत्र में नवाचार लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे का विकास केवल सड़कों और पुलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल कनेक्टिविटी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी शामिल है। मुख्यमंत्री इस बात पर जोर देंगे कि कैसे सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ने राज्य के विकास की गति को तेज किया है। इस संवाद का व्यापक प्रभाव यह होगा कि यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। जहाँ एक ओर राजनीति के गंभीर मुद्दे होंगे, वहीं दूसरी ओर खेल और सिनेमा जैसे विषय युवाओं को प्रेरित करेंगे। सिनेमा और कला के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर कैसे पहुँचाया जा सकता है, इस पर भी मंथन होगा। खेल जगत के दिग्गजों का अनुभव युवाओं को अनुशासन और कड़ी मेहनत की सीख देगा। यह पूरा आयोजन इस बात को रेखांकित करता है कि किसी भी राज्य का सर्वांगीण विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उसमें बौद्धिक चर्चा और आलोचनात्मक विश्लेषण का स्थान न हो। अमर उजाला का यह प्रयास लोकतंत्र को मजबूत करने और जनता के बीच शासन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। लखनऊ की यह धरती एक बार फिर से वैचारिक क्रांति की साक्षी बनने जा रही है, जहाँ भविष्य के उत्तर प्रदेश का खाका खींचा जाएगा.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वैचारिक मंथन का केंद्र बन चुकी है। अमर उजाला समूह, जो कि अपनी 78 वर्षों की विश्वसनीय पत्रकारिता के माध्यम से अब अपनी स्वर्णिम शताब्दी की ओर अग्रसर है, उसने एक भव्य आयोजन अमर उजाला संवाद उत्तर प्रदेश 2026 की रूपरेखा तैयार की है। लखनऊ के प्रतिष्ठित होटल द सेंट्रम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के भविष्य की दिशा और दशा का निर्धारण करना है। इस महामंच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ केवल सत्ता पक्ष के विचार ही नहीं गूँजेंगे, बल्कि विपक्ष की आवाज़ को भी समान महत्व दिया जाएगा। इस संवाद में राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ियों के साथ-साथ खेल जगत के चमकते सितारे और सिनेमा जगत की मशहूर हस्तियां भी शामिल होंगी, जिससे यह आयोजन एक बहुआयामी विमर्श में बदल जाएगा। इस आयोजन से यह उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से निकलने वाले निष्कर्ष और विचार न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। इस भव्य आयोजन के पहले दिन का केंद्र बिंदु आध्यात्मिक ऊर्जा और शासन की कार्यकुशलता का संगम होगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह नौ बजे विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास के सत्र से होगी, जो श्रोताओं को मानसिक शांति, प्रेरणा और जीवन के प्रति एक नया नजरिया प्रदान करेंगे। इसके पश्चात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच संभालेंगे और उत्तर प्रदेश: कल, आज और कल विषय पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ वर्षों में अपने कड़े प्रशासनिक फैसलों, कानून व्यवस्था में सुधार और बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विकास के कारण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस सत्र के दौरान वे बताएंगे कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश ने अपनी पुरानी छवि को त्यागकर विकास के एक नए पथ पर कदम रखा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कायाकल्प और राज्य के कोने-कोने को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे नेटवर्क इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश अब आधुनिकता और परंपरा के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में निवेश सम्मेलनों का आयोजन किया गया और उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। संवाद के दौरान इस बात पर विशेष चर्चा होगी कि किस तरह छोटे उद्योगों, स्टार्टअप्स और कृषि क्षेत्र में नवाचार लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे का विकास केवल सड़कों और पुलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल कनेक्टिविटी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी शामिल है। मुख्यमंत्री इस बात पर जोर देंगे कि कैसे सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ने राज्य के विकास की गति को तेज किया है। इस संवाद का व्यापक प्रभाव यह होगा कि यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। जहाँ एक ओर राजनीति के गंभीर मुद्दे होंगे, वहीं दूसरी ओर खेल और सिनेमा जैसे विषय युवाओं को प्रेरित करेंगे। सिनेमा और कला के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर कैसे पहुँचाया जा सकता है, इस पर भी मंथन होगा। खेल जगत के दिग्गजों का अनुभव युवाओं को अनुशासन और कड़ी मेहनत की सीख देगा। यह पूरा आयोजन इस बात को रेखांकित करता है कि किसी भी राज्य का सर्वांगीण विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उसमें बौद्धिक चर्चा और आलोचनात्मक विश्लेषण का स्थान न हो। अमर उजाला का यह प्रयास लोकतंत्र को मजबूत करने और जनता के बीच शासन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। लखनऊ की यह धरती एक बार फिर से वैचारिक क्रांति की साक्षी बनने जा रही है, जहाँ भविष्य के उत्तर प्रदेश का खाका खींचा जाएगा





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