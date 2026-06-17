केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 की समीक्षा की और इसे आधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस करके और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 की समीक्षा की और इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। एक उच्च स्तरीय बैठक में, उन्होंने नागरिकों को साइबर अपराधों, विशेष रूप से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से त्वरित राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न नागरिक-केंद्रित व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। शाह ने कहा कि हेल्पलाइन 1930 नागरिकों को साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज कराने का एक महत्वपूर्ण मंच है, और इस पर न Copies मानकीय कार्य निर्देश: हेल्पलाइन का व्यापक आधुनिकीकरण किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाए, ताकि इसकी कार्यक्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार हो। शिकायतों के शीघ्र पंजीकरण और इंटेलिजेंट कॉल रूटिंग के लिए उन्नत प्रणाली विकसित की जाए। शाह ने कहा कि मोदी सरकार सुरक्षित, प्रौद्योगिकी-संचालित और नागरिक-केंद्रित साइबर अपराध रोकथाम एवं प्रतिक्रिया तंत्र के निर्माण के प्रति कटिबद्ध है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 की समीक्षा की और इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। एक उच्च स्तरीय बैठक में, उन्होंने नागरिकों को साइबर अपराधों, विशेष रूप से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से त्वरित राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न नागरिक-केंद्रित व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। शाह ने कहा कि हेल्पलाइन 1930 नागरिकों को साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज कराने का एक महत्वपूर्ण मंच है, और इस पर न Copies मानकीय कार्य निर्देश: हेल्पलाइन का व्यापक आधुनिकीकरण किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाए, ताकि इसकी कार्यक्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार हो। शिकायतों के शीघ्र पंजीकरण और इंटेलिजेंट कॉल रूटिंग के लिए उन्नत प्रणाली विकसित की जाए। शाह ने कहा कि मोदी सरकार सुरक्षित, प्रौद्योगिकी-संचालित और नागरिक-केंद्रित साइबर अपराध रोकथाम एवं प्रतिक्रिया तंत्र के निर्माण के प्रति कटिबद्ध है





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