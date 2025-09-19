अमित शाह ने मोदी जी से पहली मुलाकात का किस्सा साझा किया: युवाओं को प्रेरित करने का अनोखा तरीका

गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे मोदी जी ने युवाओं को संघ के उद्देश्यों के बारे में प्रेरित किया, और उनकी कार्यशैली उन्हें कैसे खास बनाती है।

गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज18 इंडिया को दिए एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी पहली मुलाकात का अनुभव साझा किया। शाह ने बताया कि उनकी और मोदी जी की पहली मुलाकात अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( आरएसएस ) की एक बैठक के दौरान हुई थी। अमित शाह ने खुलासा किया कि उस समय मोदी जी संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की तैयारी के सिलसिले में उनके इलाके में आए थे। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी युवाओं को संघ के लक्ष्यों और विचारधारा के बारे में एक अद्वितीय और प्रेरणादायक

ढंग से समझाते थे। शाह के अनुसार, मोदी जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे हर काम को पूरे दिल से करते थे और उसे एक बड़े उद्देश्य से जोड़कर पूरा करते थे।\अमित शाह ने आगे कहा कि उस विशाल कार्यक्रम के लिए, मोदी जी ने बहुत ही सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 से 1200 युवा शामिल थे। उस मुलाकात ने युवाओं के दिलों पर गहरा प्रभाव डाला। कई युवा आगे चलकर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की। शाह ने स्वीकार किया कि मोदी जी की यही कार्यशैली उन्हें विशिष्ट बनाती है और यही कारण है कि आज वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते हैं। शाह ने मोदी जी के नेतृत्व के बारे में बात करते हुए कहा कि वह हमेशा एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हैं और देश के विकास के लिए लगातार काम करते रहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मोदी जी में देश के नागरिकों को प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता है, जो उन्हें एक लोकप्रिय नेता बनाती है।\साक्षात्कार के दौरान, अमित शाह ने मोदी जी की कार्यशैली और नेतृत्व कौशल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मोदी जी हमेशा टीम वर्क पर जोर देते हैं और सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि मोदी जी का दृष्टिकोण हमेशा दूरदर्शी होता है और वे भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाते हैं। अमित शाह ने बताया कि मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी जनता से सीधा संवाद करने की क्षमता है। वे लोगों से जुड़ते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं, जिससे उन्हें लोगों का विश्वास हासिल होता है। शाह ने यह भी उल्लेख किया कि मोदी जी की नीतियों का उद्देश्य देश के सभी वर्गों का विकास करना है, और वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। अमित शाह ने इस इंटरव्यू के माध्यम से मोदी जी के व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता पर प्रकाश डाला, जिसने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है





