अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात का अनुभव साझा किया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज18 इंडिया को दिए एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व गुणों और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज18 इंडिया को दिए एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि यह मुलाकात अहमदाबाद में संघ की एक बैठक के दौरान हुई थी। उस समय, मोदी जी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बातचीत की तैयारी के सिलसिले में उनके क्षेत्र में आए थे। अमित शाह ने खुलासा किया कि नरेंद्र मोदी युवाओं को संघ के लक्ष्यों के बारे में एक अनूठे और प्रेरणादायक तरीके से समझाते थे। मोदी जी की विशेषता यह थी कि वे हर कार्य को पूरे समर्पण

और भावना से करते थे, और उसे एक बड़े उद्देश्य से जोड़कर पूरा करते थे।\अमित शाह ने याद किया कि उस बड़े कार्यक्रम के लिए मोदी जी ने बहुत ही बारीकी से योजना बनाई थी। कार्यक्रम में लगभग 1000 से 1200 युवा मौजूद थे। उस मुलाकात का युवाओं के दिलों पर गहरा प्रभाव पड़ा। कई युवा बाद में संघ, विद्यार्थी परिषद और भाजपा से जुड़े और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि मोदी जी की यह कार्यशैली ही उन्हें विशेष बनाती है और यही कारण है कि आज वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। साक्षात्कार के दौरान, शाह ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व गुणों, उनकी दूरदर्शिता और देश के लिए उनके दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने मोदी जी की कड़ी मेहनत, समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता की प्रशंसा की, जो उन्हें एक सफल नेता बनाती है। शाह ने बताया कि कैसे मोदी जी हमेशा देश के लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं और उनके सपनों को साकार करने के लिए अथक प्रयास करते हैं।\अमित शाह ने मोदी जी की उस क्षमता पर भी जोर दिया कि वे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें एक साझा लक्ष्य की ओर एकजुट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने हमेशा देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का प्रयास किया है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम किया है। शाह ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे मोदी जी ने भारत को दुनिया के मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया है और भारत को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया है। अमित शाह ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत लगातार प्रगति कर रहा है और आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयों को छुएगा। इस इंटरव्यू में अमित शाह ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण बातें साझा कीं, जिससे उनके व्यक्तित्व और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का पता चलता है। यह साक्षात्कार मोदी जी के दृष्टिकोण, कार्यशैली और देश के विकास के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता की एक झलक प्रदान करता है





News18 India / 🏆 21. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

अमित शाह नरेंद्र मोदी साक्षात्कार संघ भाजपा

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

মন্দির-মূর্তি ভাঙচুর! রেকর্ড অত্যাচার হিন্দুদের! মুখ বাঁচাতে ইউনূসের বাংলাদেশে দুর্গাপুজোয় বড় আপডেট...Bangladesh Durga puja 18 rules and regulations imposed by Muhammad Yunus government

और पढो »

18 साल बाद नागपुर जेल से छूटा अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली18 साल बाद नागपुर जेल से छूटा अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली

और पढो »

Gold Price September 13: তারে ধরি ধরি মনে করি...! কলকাতায় ১৮, ২২, ২৪ ক্যারাট সোনার দাম কত? মধ্যবিত্ত পারবে ছুঁতে?Gold Price September 13 Check 18, 22, 24 carat gold prices in Kolkata

और पढो »

நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!Tomorrow Thursday (September 18) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை வியாழக்கிழமை (செப்டம்பர் 18) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே.

और पढो »

இன்றைய ராசி பலன்கள்: செப்டம்பர் 18 வியாழன் - பெரிய அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கும் ராசிகள்இன்றைய ராசி பலன்கள் செப்டம்பர் 18 வியாழக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை அதிர்ஷ்ட பலன்கள்

और पढो »

आपके काम की खबर: भातखंडे विश्वविद्यालय में नेशनल कॉन्फ्रेंस, इकाना में मल्टी-डे सीरी...लखनऊLucknow Today 18 September: News of your use

और पढो »