अमीषा पटेल ने बताया कैसे मिली ‘मंगल पांडे’ और क्यों ‘लगान’ से हुईं बाहर, ऐश्वर्या राय का भी खुलासा

अमीषा पटेल ने एक साक्षात्कार में बताया कि आमिर खान ने उन्हें कैसे पहचाना और ‘मंगल पांडे’ में उन्हें कैसे मौका मिला। साथ ही, उन्होंने ‘लगान’ से बाहर होने की वजह और ऐश्वर्या राय के साथ फीस विवाद पर भी बात की।
बॉलीवुड में फिल्म ों के साथ-साथ उनके पीछे की कहानियां, खासकर कलाकारों के चयन से जुड़े दिलचस्प किस्से हमेशा दर्शकों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं। फिल्म के किरदारों के लिए कलाकारों का चुनाव जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही रोमांचक यह जानना होता है कि किसी अभिनेता या अभिनेत्री को कोई भूमिका कैसे मिली या क्यों खोनी पड़ी। हाल ही में, जानी-मानी अभिनेत्री अमीषा पटेल ने एक साक्षात्कार में कुछ ऐसी ही रोचक बातें साझा की हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें ‘ मंगल पांडे : द राइजिंग’ फिल्म में कैसे काम मिला और इस फिल्म से पहले ऐश्वर्या राय का नाम इस भूमिका से कैसे जुड़ा था। अमीषा पटेल ने बॉलीवुड बबल को दिए साक्षात्कार में बताया कि आमिर खान ने उनका एक बीबीसी इंटरव्यू देखा था और वह उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। अमीषा के अनुसार, आमिर को उनकी बातचीत करने का तरीका और उनकी सोच बहुत बुद्धिमान लगी। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में एक इंटरव्यू के दौरान दोनों के बीच अच्छी समझ बनी। उन्होंने बताया कि शूटिंग शुरू होने से पहले, जब कैमरा सेट किया जा रहा था, तब वे दोनों ‘नॉट्स एंड क्रॉसेस’ जैसा एक साधारण खेल खेल रहे थे और साथ ही किताबों पर चर्चा कर रहे थे। इस अनौपचारिक बातचीत ने दोनों के बीच एक सहज रिश्ता बना दिया, जो आगे चलकर पेशेवर रूप से भी उनके काम में सहायक हुआ। अमीषा ने अपने करियर के एक महत्वपूर्ण मोड़ का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने ‘ लगान ’ के लिए भी स्क्रीन टेस्ट दिया था और शुरुआती दौर में उनका चयन भी हो गया था। लेकिन, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने बताया कि जब वह न्यूजीलैंड में ‘कहो ना… प्यार है’ की शूटिंग कर रही थीं, तब उनके मैनेजर ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें ‘ लगान ’ से हटा दिया गया है। फिल्म के निर्देशक आशुतोष गोवारिकर को लगा कि गांव की साधारण लड़की के किरदार के लिए अमीषा की छवि थोड़ी अलग है। उनकी आंखें बहुत पढ़ी-लिखी लगती हैं और उनका रंग-रूप भी उस किरदार के अनुरूप नहीं बैठता। ‘ लगान ’ से बाहर होने के बावजूद अमीषा और आमिर के बीच संपर्क बना रहा। यही संपर्क आगे चलकर ‘ मंगल पांडे : द राइजिंग’ में उनके चयन का कारण बना। इस फिल्म में ‘ज्वाला’ का किरदार शुरुआत में ऐश्वर्या राय बच्चन को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गईं और यह भूमिका अमीषा पटेल के हिस्से आई। इस पूरे मामले पर ऐश्वर्या राय ने भी पहले अपनी राय व्यक्त की थी। 2004 के एक साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘रिप्लेस’ शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है, क्योंकि वास्तविक स्थिति काफी अलग थी। उनके अनुसार, निर्माता और उनके एजेंटों के बीच कुछ मतभेद हो गए थे, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। बाद में निर्माता ने उनसे माफी भी मांगी थी, खासकर मीडिया में जिस तरह बातें सामने आईं, उसके लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के निर्माता बॉबी बेदी ने बताया था कि ऐश्वर्या राय बच्चन को फिल्म से हटाने की वजह फीस को लेकर विवाद था। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या ने शुरुआत में करीब 1.
5 करोड़ रुपये में फिल्म साइन की थी, लेकिन बाद में वह अपनी फीस दोबारा तय करना चाहती थीं और इसे लगभग दोगुना करने की मांग कर रही थीं। बताया जाता है कि उसी फिल्म के लिए आमिर खान को करीब 7 करोड़ रुपये मिल रहे थे। फीस को लेकर असहमति बढ़ने के बाद ऐश्वर्या इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गईं और यह भूमिका अमीषा पटेल को दे दी गई। इस घटनाक्रम से पता चलता है कि बॉलीवुड में फिल्मों के चयन में न केवल प्रतिभा बल्कि कई अन्य कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
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