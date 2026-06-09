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अमीषा पटेल: दादा के नाम पर रखी सड़क से लेकर बॉलीवुड की सुपरस्टार तक की कहानी

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अमीषा पटेल: दादा के नाम पर रखी सड़क से लेकर बॉलीवुड की सुपरस्टार तक की कहानी
अमीषा पटेलबॉलीवुडकहों न प्यार है
📆09-06-2026 01:14:00
📰Dainik Bhaskar
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अमीषा पटेल की जीवनी, जिसमें उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, और फिल्मी उदय की विस्तृत कथा दी गई है।

अमीषा पटेल का जीवन एक रोचक कथा है जो परिवार , शिक्षा और फिल्म जगत के संगम को बयां करती है। उनका जन्म गुजरात के धनी व्यापारी अमित पटेल और पंजाबी NRI माँ आशा के घर हुआ, जहाँ पितामह रजनी पटेल का सम्मान उनके नाम पर रखी गई मुंबई की सड़क, बैरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, से स्पष्ट है। रजनी पटेल एक प्रसिद्ध बैरिस्टर और कांग्रेस के बड़े नेता थे, जो कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की दहलीज पर भी थे और इंदिरा गांधी के करीबी भी। अमीषा का बचपन ही राजनीतिक शोर-गुल और सामाजिक संपर्कों से ओतप्रोत था; इंदिरा गांधी ही पहली शख्स थीं जो उनके जन्म पर अस्पताल पहुँचीं। पाँच साल की उम्र में ही उन्हें भरतनाट्यम की कठोर प्रशिक्षण मिली, जो उनके बाद के मंच पर दृढ़ता और समन्वय की जड़ें बन गया। शिक्षा के क्षेत्र में अमीषा ने अपने पिता के साथ कई विदेश यात्राएँ कीं और अंततः अमेरिकी टफ्ट विश्वविद्यालय से बायो‑जेनिटिक इंजीनियरिंग में स्नातक किया, फिर इकोनॉमिक्स में आगे की पढ़ाई की। इस दौरान उन्हें कई बॉलीवुड सितारों के परिवार ों से संपर्क हुआ; विनोद खन्ना और फिरोज़ खान दोनों ने उन्हें अपनी‑अपनी फिल्मों में डेब्यू का प्रस्ताव दिया, मगर अमीषा ने अपने शैक्षणिक लक्ष्य को प्राथमिकता देते हुए इन अवसरों को ठुकरा दिया। अंतिम वर्ष में बॉम्बे लौटते ही उनके मित्र राजेश रोशन ने उन्हें लंच पर आमंत्रित किया, जहाँ रोशन के पुत्र ऋतिक ने सुझाव दिया कि उन्हें आने वाली फिल्म " कहों न प्यार है " में कास्ट किया जाए। यह अवसर अमीषा के लिए एक मोड़ बन गया, क्योंकि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपने भविष्य को दो राहों के बीच संतुलित करने का संकल्प लिया - अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो इकोनॉमिक्स की नौकरी वापस ले लेना। हालांकि, " कहों न प्यार है " ने बॉक्स‑ऑफ़िस पर धूम मचा दी और अमीषा को पहली ही फिल्म में स्टार बना दिया। सफलता के बाद उनके करियर में और भी बड़ी सफलताएँ जुड़ती गईं। " गदर : इज़ द लव स्टोरी" के ऑडिशन में 500 से अधिक उम्मीदवारों में से केवल 22 को शॉर्टलिस्ट किया गया, और 12 घंटे की कड़ी स्क्रीन टेस्ट के बाद अमीषा को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। इस फिल्म में उन्होंने पाकिस्तान की सकीना का किरदार किया, जिसका रास्‍ता सनी देओल के तारा सिंह से जुड़ा था, और जोड़ा दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। एक ही समय में उन्होंने " कहों न प्यार है " की शूटिंग भी पूरी की, जिससे दोनों फिल्मों के रिलीज़ के बीच बड़े कॉ{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}.

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Dainik Bhaskar /  🏆 19. in İN

अमीषा पटेल बॉलीवुड कहों न प्यार है गदर परिवार

 

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