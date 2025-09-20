अमूल ने घटाई कीमतें: 700 से अधिक उत्पादों पर मिलेगी राहत, घी होगा सस्ता

अमूल ने अपने 700 से अधिक उत्पादों की कीमतों में कटौती करने का ऐलान किया है। यह कटौती 22 सितंबर 2025 से लागू होगी, जिससे घी 40 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता होगा। यह कदम GST दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए उठाया गया है।

महंगाई से त्रस्त जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! देश के जाने-माने डेयरी ब्रांड अमूल ने अपने 700 से अधिक उत्पादों की कीमतों में कटौती करने का ऐलान किया है। यह राहत 22 सितंबर 2025 से लागू होगी, जिससे घरों में इस्तेमाल होने वाले मक्खन , घी, पनीर , चीज़ और आइसक्रीम जैसी आवश्यक वस्तुएँ अब पहले से सस्ती दर पर उपलब्ध होंगी। विशेष रूप से, घी पर सबसे बड़ी राहत दी गई है, जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति लीटर तक कम कर दी गई है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF), जो अमूल ब्रांड का संचालन करती है,

ने कहा कि यह मूल्य कटौती सीधे तौर पर GST दरों में कमी का लाभ ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए की गई है। यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देगा और उन्हें सस्ती दरों पर आवश्यक उत्पाद उपलब्ध कराएगा।\अमूल के उत्पादों की नई कीमतें इस प्रकार हैं: घी अब 610 रुपये प्रति लीटर (पहले 650 रुपये), बटर (100 ग्राम) अब 58 रुपये (पहले 62 रुपये), प्रोसेस्ड चीज़ ब्लॉक (1 किलो) अब 545 रुपये (पहले 575 रुपये), फ्रोजन पनीर (200 ग्राम) अब 95 रुपये (पहले 99 रुपये)। इसके अतिरिक्त, दूध, आइसक्रीम, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोजन स्नैक्स, पीनट स्प्रेड और माल्ट-बेस्ड ड्रिंक जैसे विभिन्न उत्पादों पर भी नई कीमतें लागू होंगी। अमूल का मानना है कि कीमतों में यह कमी आइसक्रीम, मक्खन और चीज़ जैसे उत्पादों की मांग और खपत को बढ़ावा देगी, जिनकी खपत भारत में अभी भी अपेक्षाकृत कम है। कंपनी को उम्मीद है कि इससे बिक्री और कारोबार दोनों में वृद्धि होगी। यह कटौती ग्राहकों के लिए एक सुखद खबर है, जो उन्हें घरेलू खर्चों में कुछ राहत प्रदान करेगी।\अमूल, जो 36 लाख किसानों का एक सहकारी संगठन है, का मानना है कि कीमतों में कमी से उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिससे अंततः किसानों की आय और कंपनी का कारोबार दोनों ही बढ़ेंगे। पिछले वित्तीय वर्ष में, अमूल ब्रांड का टर्नओवर लगभग 90,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया था, जबकि GCMMF की अकेले की आय 65,911 करोड़ रुपये रही। यह कदम दिखाता है कि अमूल उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। अमूल का यह प्रयास उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाएगा और किसानों की आय में भी वृद्धि करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले मदर डेयरी ने भी 22 सितंबर से अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की थी, जिससे डेयरी उत्पादों की बाजार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी। अमूल का यह कदम भारतीय बाजार में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प मिलेंगे और डेयरी उद्योग में विकास को बढ़ावा मिलेगा





Zee News / 🏆 7. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

अमूल कीमत में कटौती घी मक्खन पनीर आइसक्रीम GST

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

Gujarat: गुजरात में प्रशासन का बुलडोजर अभियान, 700 से अधिक मकान-ढांचे तोड़ेगुजरात में प्रशासन का बुलडोजर अभियान, 700 से अधिक मकान-ढांचे तोड़े Gujarat Administration Bulldozer action video वीडियो

और पढो »

यूपी के इस ज‍िले में यमुना के उफान ने निगल ली 700 किसानों की तीन हजार हेक्टेयर फसल, म‍िलेगा मुआवजाअलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में यमुना नदी में बाढ़ आने से 700 से अधिक किसानों की लगभग 3000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। धान बाजरा और सब्जियों की फसलें डूब गईं हैं जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है और सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। जल्द ही मुआवजा वितरण शुरू किया...

और पढो »

GST Rate Cut: महिंद्रा ने दिया जीएसटी कम होने का तोहफा, Bolero से लेकर XUV 700 तक की कीमत हो गई कमMahindra Car Price देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल महिंद्रा की ओर से भी अपनी एसयूवी की कीमत को कम कर दिया गया है। जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद निर्माता की ओर से अपनी एसयूवी की कीमत में कमी की गई है। महिंद्रा की किस गाड़ी की कीमत में कितनी कमी की गई है। आइए जानते...

और पढो »

लेडी IPS को हटाने के लिए 700 वकील एकजुट: CP और DM ऑफिस के बाहर मुर्दाबाद के नारे लगाए, पुलिस फोर्स को ललकारावाराणसी में दरोगा की पिटाई के बाद पुलिस-वकीलों में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वकीलों-अफसरों की बात के बाद अब वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बनारस बार और सेंट्रल बार ने संयुक्त चर्चा के बाद आईपीएस नीतू कादयान को बनारस सेLawyers' strike demanding removal of IPS Neetu Kadyan...

और पढो »

कौन हैं IPS नीतू कादयान? हटाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे 700 वकील, पुलिसकर्मियों ने बताया 'अभिभावक'Who is IPS Neetu Kadyan: वाराणसी में वकील और पुलिसकर्मियों के बीच का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। करीब 700 वकीलों ने आईपीएस नीतू कादयान को हटाने की मांग शुरू कर दी है।

और पढो »

AMUL ने अपने ग्राहकों को दिया GST कटौती का फायदा, घटाए 700 प्रोडक्ट के दामगुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन में 36 लाख किसान शामिल हैं. कंपनी ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से उसके डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिससे उसके कारोबार में वृद्धि होगी.

और पढो »