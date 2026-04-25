अमृता खानविलकर का नया घर 'एकम': खूबसूरती और सकारात्मकता का संगम

मराठी अभिनेत्री अमृता खानविलकर ने मुंबई में खरीदा नया घर, 'एकम' नाम दिया। घर के डिजाइन, वास्तु और व्यक्तिगत पसंद के बारे में जानें।

अमृता खानविलकर , मराठी सिनेमा की एक लोकप्रिय और पसंदीदा अभिनेत्री हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा और विभिन्न टेलीविजन शोज में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। हाल ही में, अमृता ने मुंबई शहर में एक नया घर खरीदा है, जिसे उन्होंने प्यार से ' एकम ' नाम दिया है। यह घर कई मायनों में उनके लिए विशेष है, और उन्होंने पिंकविला को दिए एक साक्षात्कार में अपने इस खूबसूरत निवास की झलक दिखाई है। इस दौरान उन्होंने घर से जुड़ी कई दिलचस्प बातें और कहानियां भी साझा कीं। अमृता ने बताया कि यह घर खरीदने से पहले उनकी जिंदगी में कुछ चुनौतियां और परेशानियां चल रही थीं। चीजें उस तरह से नहीं हो पा रही थीं जैसा वो चाहती थीं। लेकिन, जैसे ही उन्होंने ' एकम ' में प्रवेश किया, उनकी किस्मत के दरवाजे खुलने लगे। इस घर को खरीदने के बाद, उन्हें ' चंद्रमुखी ' फिल्म के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उनकी जिंदगी में आ रही सभी बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगीं। अमृता इस घर को अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत मानती हैं। उन्होंने घर को अपने वास्तु गुरु के मार्गदर्शन में डिजाइन करवाया है, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। उनका घर आधुनिक विलासिता और सादगी का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह मिनिमलिस्ट लग्जरी का एक आदर्श नमूना है, जहां हर चीज को सोच-समझकर और व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। अमृता ने अपने डाइनिंग टेबल के सामने एक दर्पण (शीशा) लगवाया है। उनका मानना है कि शीशे के सामने बैठकर भोजन करने से घर में बरकत आती है और सकारात्मकता बढ़ती है। अमृता कहती हैं कि जब वह भोजन करते समय शीशे की ओर देखती हैं, तो उन्हें बहुत शांति और सुकून महसूस होता है। उनके घर की मुख्य थीम सफेद रंग पर आधारित है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। एक हरी-भरी बालकनी और एक 'सेल्फी टनल' भी है, जो वायरल कंटेंट के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान करता है। अमृता ने बताया कि उनका किचन छोटा है, लेकिन उनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। हालांकि, उनकी मां को यह किचन थोड़ा छोटा लगता है, क्योंकि उनके बड़े-बड़े डिब्बे इसमें आसानी से नहीं आ पाते हैं। अमृता ने घर में एक विशेष वैनिटी रूम बनवाया है, जिसमें उनके बैग, मेकअप किट और अन्य व्यक्तिगत सामान व्यवस्थित रूप से रखे गए हैं। अमृता ने लिविंग रूम या बेडरूम में टेलीविजन नहीं लगाया है। उन्होंने बताया कि घर में केवल उनकी मां ही टेलीविजन देखती हैं, और उन्होंने इसे अपने वर्कस्टेशन पर स्थापित किया है। अमृता को यह पसंद नहीं है कि उनके घर पर दोस्त आएं और बैठकर टीवी देखने में अपना समय बिताएं, बल्कि वे एक-दूसरे से बातचीत करें और साथ में समय बिताएं। उनका मानना है कि घर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां लोग एक-दूसरे के साथ जुड़ें और सार्थक संबंध बनाएं। ' एकम ' अमृता के लिए सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि यह उनकी मेहनत, सपनों और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, और उन्होंने इसे अपने दिल से सजाया है। यह घर उनकी रचनात्मकता और व्यक्तित्व को दर्शाता है, और उन्हें हर दिन प्रेरित करता है। अमृता का मानना है कि एक सुंदर और सकारात्मक वातावरण व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और सफलता लाता है.

अमृता खानविलकर, मराठी सिनेमा की एक लोकप्रिय और पसंदीदा अभिनेत्री हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा और विभिन्न टेलीविजन शोज में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। हाल ही में, अमृता ने मुंबई शहर में एक नया घर खरीदा है, जिसे उन्होंने प्यार से 'एकम' नाम दिया है। यह घर कई मायनों में उनके लिए विशेष है, और उन्होंने पिंकविला को दिए एक साक्षात्कार में अपने इस खूबसूरत निवास की झलक दिखाई है। इस दौरान उन्होंने घर से जुड़ी कई दिलचस्प बातें और कहानियां भी साझा कीं। अमृता ने बताया कि यह घर खरीदने से पहले उनकी जिंदगी में कुछ चुनौतियां और परेशानियां चल रही थीं। चीजें उस तरह से नहीं हो पा रही थीं जैसा वो चाहती थीं। लेकिन, जैसे ही उन्होंने 'एकम' में प्रवेश किया, उनकी किस्मत के दरवाजे खुलने लगे। इस घर को खरीदने के बाद, उन्हें 'चंद्रमुखी' फिल्म के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उनकी जिंदगी में आ रही सभी बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगीं। अमृता इस घर को अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत मानती हैं। उन्होंने घर को अपने वास्तु गुरु के मार्गदर्शन में डिजाइन करवाया है, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। उनका घर आधुनिक विलासिता और सादगी का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह मिनिमलिस्ट लग्जरी का एक आदर्श नमूना है, जहां हर चीज को सोच-समझकर और व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। अमृता ने अपने डाइनिंग टेबल के सामने एक दर्पण (शीशा) लगवाया है। उनका मानना है कि शीशे के सामने बैठकर भोजन करने से घर में बरकत आती है और सकारात्मकता बढ़ती है। अमृता कहती हैं कि जब वह भोजन करते समय शीशे की ओर देखती हैं, तो उन्हें बहुत शांति और सुकून महसूस होता है। उनके घर की मुख्य थीम सफेद रंग पर आधारित है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। एक हरी-भरी बालकनी और एक 'सेल्फी टनल' भी है, जो वायरल कंटेंट के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान करता है। अमृता ने बताया कि उनका किचन छोटा है, लेकिन उनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। हालांकि, उनकी मां को यह किचन थोड़ा छोटा लगता है, क्योंकि उनके बड़े-बड़े डिब्बे इसमें आसानी से नहीं आ पाते हैं। अमृता ने घर में एक विशेष वैनिटी रूम बनवाया है, जिसमें उनके बैग, मेकअप किट और अन्य व्यक्तिगत सामान व्यवस्थित रूप से रखे गए हैं। अमृता ने लिविंग रूम या बेडरूम में टेलीविजन नहीं लगाया है। उन्होंने बताया कि घर में केवल उनकी मां ही टेलीविजन देखती हैं, और उन्होंने इसे अपने वर्कस्टेशन पर स्थापित किया है। अमृता को यह पसंद नहीं है कि उनके घर पर दोस्त आएं और बैठकर टीवी देखने में अपना समय बिताएं, बल्कि वे एक-दूसरे से बातचीत करें और साथ में समय बिताएं। उनका मानना है कि घर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां लोग एक-दूसरे के साथ जुड़ें और सार्थक संबंध बनाएं। 'एकम' अमृता के लिए सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि यह उनकी मेहनत, सपनों और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, और उन्होंने इसे अपने दिल से सजाया है। यह घर उनकी रचनात्मकता और व्यक्तित्व को दर्शाता है, और उन्हें हर दिन प्रेरित करता है। अमृता का मानना है कि एक सुंदर और सकारात्मक वातावरण व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और सफलता लाता है





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