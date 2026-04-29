अमृता शेरगिल की बायोपिक में प्रियंका चोपड़ा: एक महान कलाकार का जीवन

प्रियंका चोपड़ा जल्द ही अमृता शेरगिल की बायोपिक में नजर आएंगी, जो 20वीं सदी की महानतम महिला चित्रकारों में से एक थीं। फिल्म अमृता के जीवन और कला पर आधारित होगी।

प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर से भारतीय सिनेमा में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। हॉलीवुड में सफलता प्राप्त करने के बाद, वह अब दो महत्वपूर्ण फिल्मों के साथ बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं। पहली फिल्म है एस.

एस.

राजामौली द्वारा निर्देशित 'वाराणसी', जिसमें वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह फिल्म उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि राजामौली की फिल्मों की भव्यता और कहानी कहने का तरीका दर्शकों को हमेशा आकर्षित करता है। वहीं, उनकी दूसरी फिल्म एक बायोपिक है, जिसमें वह भारत की प्रसिद्ध महिला चित्रकार अमृता शेरगिल के जीवन को पर्दे पर उतारने वाली हैं। इस बायोपिक का निर्देशन मीरा नायर कर रही हैं, जो अपनी संवेदनशील और कलात्मक फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए अपनी शूटिंग भी पूरी कर ली है, और दर्शक इस किरदार को देखने के लिए उत्सुक हैं। अमृता शेरगिल, जिनका जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी में हुआ था, 20वीं सदी की सबसे महान चित्रकारों में से एक मानी जाती हैं। उनके पिता उमराव सिंह शेरगिल मजीठिया और माता मैरी एंटोनेट गोट्समन थे। अमृता के पास हंगरी और भारत दोनों की नागरिकता थी, जिसके कारण उन्हें दोनों देशों में सम्मान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से दुनिया भर में पहचान बनाई। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी असाधारण प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 19 साल की उम्र में ही एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। उनकी पेंटिंग 'द लिटल बेबी इन ब्लू', जो उन्होंने 1934 में अपनी चचेरी बहन बतीता की बनाई थी, उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। यह पेंटिंग 30 नवंबर 2018 को मुंबई में एक प्रदर्शनी में 19 करोड़ रुपये में बिकी थी। इस पेंटिंग को सबसे पहले 1937 में लाहौर में प्रदर्शित किया गया था, जहां इसे कला इतिहासकार चार्ल्स फॉबरी ने खरीदा था। अमृता शेरगिल ने मात्र पांच साल की उम्र में ही पेंटिंग शुरू कर दी थी। उनकी पेंटिंग की विशेषता यह थी कि वह कभी भी सीधे डायग्राम पर पेंटिंग नहीं करती थीं, बल्कि खुद ही रेखाचित्र बनाती थीं और फिर उस पर रंग भरती थीं। अमृता एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी थीं। वह हंगेरियन, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी भाषाएं जानती थीं, और साथ ही वह पियानो भी बजाना जानती थीं। उनकी कला में भारतीय और पश्चिमी शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है, जो उनकी अनूठी पहचान का प्रमाण है। प्रियंका चोपड़ा द्वारा अमृता शेरगिल के किरदार को निभाने का निर्णय निश्चित रूप से इस महान कलाकार के जीवन और कला को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करेगा। यह फिल्म न केवल अमृता शेरगिल के जीवन की कहानी बताएगी, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगी। मीरा नायर के निर्देशन और प्रियंका चोपड़ा के अभिनय के संयोजन से यह बायोपिक निश्चित रूप से एक यादगार फिल्म साबित होगी





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