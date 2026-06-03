अमृतसर में डेयरियों पर छापेमारी, 48 टिन देसी घी सील

स्वास्थ्य विभाग ने अमृतसर में डेयरियों पर छापेमारी की है। डेयरियों से पनीर और देसी घी के नमूने लिए गए हैं। हरियाणा के सिरसा में निर्मित 'प्रभु देसी घी' ब्रांड के लगभग 48 टिन मौके पर पाए गए हैं। विभाग ने पूरे स्टॉक को सील कर दिया है।

अमृतसर स्वास्थ्य विभाग ने मिलावट रोकने के लिए डेयरियों और दूध उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग ने अमृतसर में डेयरियों पर छापेमारी की। जागरण संवाददाता, अमृतसर । खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार तड़के विभिन्न डेयरियों और दूध उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान रामबाग स्थित सोनू डेयरी से पनीर और देसी घी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए, जबकि करीब सात क्विंटल देसी घी के स्टॉक को सील कर दिया गया। सिविल सर्जन अमृतसर डॉ.

बजाज के आदेशों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तड़के कार्रवाई को अंजाम दिया। सहायक आयुक्त खाद्य राजिंदरपाल सिंह ने बताया कि विभाग पिछले एक महीने से दूध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में शिकायत मिलने पर रामबाग स्थित सोनू डेयरी की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान पनीर के नमूने लिए गए। वहीं, हरियाणा के सिरसा में निर्मित 'प्रभु देसी घी' ब्रांड के लगभग 48 टिन मौके पर पाए गए। विभाग ने पूरे स्टॉक को सील कर दिया। घी और पनीर के नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन डॉ.

बजाज ने कहा कि मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी





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