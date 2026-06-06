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अमेठी में दर्दनाक हादसा: कच्चे मकान की दीवार गिरने से मां-बेटी की मौत, बेटे की हालत गंभीर

दुर्घटना News

अमेठी में दर्दनाक हादसा: कच्चे मकान की दीवार गिरने से मां-बेटी की मौत, बेटे की हालत गंभीर
अमेठीदीवार गिरनाकच्चा मकान
📆06-06-2026 05:42:00
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अमेठी के जामो में कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक ही परिवार की मां और बेटी की मौत, बेटा गंभीर घायल। लगातार बारिश से दीवार कमजोर हो गई थी। पूरे गांव में मातम।

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जिसने पूरे गांव को मातम में डुबो दिया है। जामो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घाटमपुर के पूरे परमेश्वरी गांव में शुक्रवार की देर रात एक कच्चे मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोग मलबे में दब गए। परिजनों और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक एक महिला और उसकी छोटी बेटी की जान जा चुकी थी। वहीं, परिवार का आठ वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के अनुसार, ओमप्रकाश नामक व्यक्ति अपनी पत्नी कमलेश कुमारी (35 वर्ष), सात वर्षीय बेटी और आठ वर्षीय बेटे के साथ कच्चे मकान में रहता था। रात करीब चार बजे अचानक मकान की एक दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में दबने से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी और रिश्तेदार दौड़े आए और उन्होंने बड़ी मेहनत से मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला। एम्बुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला और बेटी को मृत घोषित कर दिया। बेटे को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी जान बचाने का प्रयास जारी है। इस घटना ने पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी विनोद सिंह ने बताया कि मिट्टी की दीवार कमजोर हो गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। क्षेत्र में हाल ही में हुई लगातार बारिश और नमी के कारण दीवार की मजबूती कम हो गई थी। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए कच्चे मकानों की नियमित जांच और कमजोर ढांचों की मरम्मत आवश्यक है। फिलहाल, पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है और गांव में मातम छाया हुआ है। इस हादसे ने एक बार फिर सुरक्षित आवास के महत्व को रेखांकित किया है। यह घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि हम अपने घरों की स्थिति को नजरअंदाज न करें। प्रशासन को भी चाहिए कि वह गांवों में कच्चे मकानों का सर्वेक्षण करे और जरूरतमंदों को पक्के मकान बनाने में मदद दे। यह एक ऐसा दर्दनाक हादसा है जो कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। परिवार के सामने अब भविष्य की चिंता है, क्योंकि बेटे का इलाज चल रहा है और घर का कमाने वाला ओमप्रकाश अब अकेला पड़ गया है। समाज को इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा होना चाहिए.

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जिसने पूरे गांव को मातम में डुबो दिया है। जामो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घाटमपुर के पूरे परमेश्वरी गांव में शुक्रवार की देर रात एक कच्चे मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोग मलबे में दब गए। परिजनों और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक एक महिला और उसकी छोटी बेटी की जान जा चुकी थी। वहीं, परिवार का आठ वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के अनुसार, ओमप्रकाश नामक व्यक्ति अपनी पत्नी कमलेश कुमारी (35 वर्ष), सात वर्षीय बेटी और आठ वर्षीय बेटे के साथ कच्चे मकान में रहता था। रात करीब चार बजे अचानक मकान की एक दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में दबने से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी और रिश्तेदार दौड़े आए और उन्होंने बड़ी मेहनत से मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला। एम्बुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला और बेटी को मृत घोषित कर दिया। बेटे को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी जान बचाने का प्रयास जारी है। इस घटना ने पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी विनोद सिंह ने बताया कि मिट्टी की दीवार कमजोर हो गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। क्षेत्र में हाल ही में हुई लगातार बारिश और नमी के कारण दीवार की मजबूती कम हो गई थी। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए कच्चे मकानों की नियमित जांच और कमजोर ढांचों की मरम्मत आवश्यक है। फिलहाल, पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है और गांव में मातम छाया हुआ है। इस हादसे ने एक बार फिर सुरक्षित आवास के महत्व को रेखांकित किया है। यह घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि हम अपने घरों की स्थिति को नजरअंदाज न करें। प्रशासन को भी चाहिए कि वह गांवों में कच्चे मकानों का सर्वेक्षण करे और जरूरतमंदों को पक्के मकान बनाने में मदद दे। यह एक ऐसा दर्दनाक हादसा है जो कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। परिवार के सामने अब भविष्य की चिंता है, क्योंकि बेटे का इलाज चल रहा है और घर का कमाने वाला ओमप्रकाश अब अकेला पड़ गया है। समाज को इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा होना चाहिए

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अमेठी दीवार गिरना कच्चा मकान मां-बेटी की मौत बारिश का असर

 

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