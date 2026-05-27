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अमेठी में सपा विधायक के घर पर दबंगों का हमला: लाठी-डंड की हिंगामे और परिवार की पिटाई

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अमेठी में सपा विधायक के घर पर दबंगों का हमला: लाठी-डंड की हिंगामे और परिवार की पिटाई
अमेठीसपा विधायकदबंग हमला
📆27-05-2026 03:16:00
📰Amar Ujala
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महाराजी प्रजापति के आवास पर 8:30 बजे दो दर्जन से अधिक दबंगों ने लाठी-डंडों के साथ हमला किया, परिवार को मारपीट और धमकी दी। पुलिस जांच जारी, विधायक के बेटे ने तहरीर में कड़ी कार्रवाई की मांग की।

तेज़ रोशनी के नीचे, अमेठी के कोतवाली क्षेत्र में गहरी शाम के सन्नाटे में, सोशल मीडिया पर हुई एक तंग टिप्पणी ने गहरी आग जलायी, जो रात के 8:30 बजे एक हिंसक तमाशे में बदल गई। समाजवादी पार्टी के सदस्य और विधायक महाराजी प्रजापति का आवास, जो आवास विकास कॉलोनी के बीच स्थित है, पर दो दर्जन से अधिक दबंगों ने, लाठी-डंड ों के साथ, और दो स्कॉर्पियो मोटरसाइकिलों पर चढ़कर धावा बोल दिया। इन दंगों के शिकार न सिर्फ विधायक और उनके परिवार के सदस्य थे, बल्कि घर के बाहर खड़े संरक्षकों और कामगारों पर भी हमला हुआ। वर्ण-भेद और रुखाबानी के साथ, इन बदमाशों ने गाली-गलौज की, हथियारों के साथ पिटाई की, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी, इससे पहले कि वे फिर फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद, अमेठी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। अलग-अलग गवाहियों से पता चला कि यह चोरी भड़काव सोशल मीडिया पर पहुंचे एक अस्पष्ट टिप्पणी से हुआ, जिस पर महाराजी प्रजापति और उनके परिवार को लक्ष्य किया गया। इसके जवाब में, विधायक के बेटे अनुराग प्रजापति ने सार्वजनिक रूप से तहरीर दी, मुखियाओं के सामने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए, और सपा के अंदर झेल रहे संकट को उजागर करते हुए, मुकदमे की निशानी के लिए टकराव को सार्वजनिक रूप से उजागर किया। इन्हें आक्रोश की लहर ने और अधिक बढ़ा दिया, बड़े पैमाने पर समर्थकों के आवास पर इकट्ठा होने से, विभागों के परदर्शी दायित्वों पर सवाल उठे। इस तरह की घटनाओं ने राजनीतिक रफ़्तार को एक नई दिशा दी। सपा के मुखिया अखिलेश यादव से तुरंत पार्टी से दंगों में शामिल लोगों के निष्कासन की मांग की गयी। पार्टी की अन्य प्रमुख नेविगेशन लाइन से यह स्पष्ट हुआ कि यह घटना राजनीतिक सफ़ेदी के लिए महत्त्वपूर्ण मुकाम ले सकती है। वर्तमान तौर पर, पुलिस ने आरोपी दंगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के तहत ठहरा रखा है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। साक्ष्यों के आधारे, कोतवाली के हिस्से में यह पहली बार यदि किसी बल वाली घटिया क़िस्म की हो तो यह बात एक याद रखन वाले घटनाक्रम के रूप में अतुलनीय है। इस पूरी अद्यतन से स्पष्ट होता है कि किसी भी टिप्पणी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, राजनीतिक जलवायु में बड़ी स्थिति बन सकती है। सामूहिक रूप से, यह हादसा हमें यह भी याद दिलाता है कि राजनीतिक धारा के भीतर और अब सोशल मिडिया के फलक पर भी समाज को एकजुट और सुरक्षित रखने के लिए स्थान बनाए रखना और कानूनी आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। यहाँ पर करीब 10 प्रमुख व्यक्ति पुलिस और सपा के अधिकारियों को और यह सुनिश्चित करते हैं कि आज के युवा और असाधारण झलक वाली वीडियो एवं टिप्पणी अब इस प्रकार के घटनाक्रम के साक्षात्कार से बच सकें। इस घातक घटना की गहराई पर विचार करते हुए हम यह उम्मीद करते हैं कि सपा और सरकार के नेतृत्व को इस तरह के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अपराधों के कड़ी कार्रवाई के साथ, समाज में सशक्त संवाद और संयुक्त स्टेम के लिये नयी नीतियों और प्रक्रियाओं को उभारना अनिवार्य है.

तेज़ रोशनी के नीचे, अमेठी के कोतवाली क्षेत्र में गहरी शाम के सन्नाटे में, सोशल मीडिया पर हुई एक तंग टिप्पणी ने गहरी आग जलायी, जो रात के 8:30 बजे एक हिंसक तमाशे में बदल गई। समाजवादी पार्टी के सदस्य और विधायक महाराजी प्रजापति का आवास, जो आवास विकास कॉलोनी के बीच स्थित है, पर दो दर्जन से अधिक दबंगों ने, लाठी-डंडों के साथ, और दो स्कॉर्पियो मोटरसाइकिलों पर चढ़कर धावा बोल दिया। इन दंगों के शिकार न सिर्फ विधायक और उनके परिवार के सदस्य थे, बल्कि घर के बाहर खड़े संरक्षकों और कामगारों पर भी हमला हुआ। वर्ण-भेद और रुखाबानी के साथ, इन बदमाशों ने गाली-गलौज की, हथियारों के साथ पिटाई की, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी, इससे पहले कि वे फिर फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद, अमेठी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। अलग-अलग गवाहियों से पता चला कि यह चोरी भड़काव सोशल मीडिया पर पहुंचे एक अस्पष्ट टिप्पणी से हुआ, जिस पर महाराजी प्रजापति और उनके परिवार को लक्ष्य किया गया। इसके जवाब में, विधायक के बेटे अनुराग प्रजापति ने सार्वजनिक रूप से तहरीर दी, मुखियाओं के सामने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए, और सपा के अंदर झेल रहे संकट को उजागर करते हुए, मुकदमे की निशानी के लिए टकराव को सार्वजनिक रूप से उजागर किया। इन्हें आक्रोश की लहर ने और अधिक बढ़ा दिया, बड़े पैमाने पर समर्थकों के आवास पर इकट्ठा होने से, विभागों के परदर्शी दायित्वों पर सवाल उठे। इस तरह की घटनाओं ने राजनीतिक रफ़्तार को एक नई दिशा दी। सपा के मुखिया अखिलेश यादव से तुरंत पार्टी से दंगों में शामिल लोगों के निष्कासन की मांग की गयी। पार्टी की अन्य प्रमुख नेविगेशन लाइन से यह स्पष्ट हुआ कि यह घटना राजनीतिक सफ़ेदी के लिए महत्त्वपूर्ण मुकाम ले सकती है। वर्तमान तौर पर, पुलिस ने आरोपी दंगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के तहत ठहरा रखा है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। साक्ष्यों के आधारे, कोतवाली के हिस्से में यह पहली बार यदि किसी बल वाली घटिया क़िस्म की हो तो यह बात एक याद रखन वाले घटनाक्रम के रूप में अतुलनीय है। इस पूरी अद्यतन से स्पष्ट होता है कि किसी भी टिप्पणी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, राजनीतिक जलवायु में बड़ी स्थिति बन सकती है। सामूहिक रूप से, यह हादसा हमें यह भी याद दिलाता है कि राजनीतिक धारा के भीतर और अब सोशल मिडिया के फलक पर भी समाज को एकजुट और सुरक्षित रखने के लिए स्थान बनाए रखना और कानूनी आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। यहाँ पर करीब 10 प्रमुख व्यक्ति पुलिस और सपा के अधिकारियों को और यह सुनिश्चित करते हैं कि आज के युवा और असाधारण झलक वाली वीडियो एवं टिप्पणी अब इस प्रकार के घटनाक्रम के साक्षात्कार से बच सकें। इस घातक घटना की गहराई पर विचार करते हुए हम यह उम्मीद करते हैं कि सपा और सरकार के नेतृत्व को इस तरह के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अपराधों के कड़ी कार्रवाई के साथ, समाज में सशक्त संवाद और संयुक्त स्टेम के लिये नयी नीतियों और प्रक्रियाओं को उभारना अनिवार्य है

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

अमेठी सपा विधायक दबंग हमला लाठी-डंड पोलिस जांच

 

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