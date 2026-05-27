अमेज़न ने भारत में एको डॉट मैक्स और एको स्टूडियो के साथ प्रीमियम स्मार्ट स्पीकर्स का लॉन्च किया

अमेज़न ने एको डॉट मैक्स (10,999 रुपए) और एको स्टूडियो (23,999 रुपए) को भारतीय बाजार में पेश किया। दोनों स्पीकर्स में कस्टम सिलिकॉन AZ3/ AZ3 Pro चिप्स, एलेक्सा वॉइस डिटेक्शन में 50 % सुधार, मल्टी‑कनेक्टिविटी और प्राइवेसी बटन शामिल हैं।

अमेज़न ने भारत में अपने दो नए हाई‑एंड स्मार्ट होम स्पीकर्स - एको डॉट मैक्स और एको स्टूडियो - का आधिकारिक लॉन्च कर दिया है। ये दो उत्पाद पहले अमेरिकी बाजार में पिछले साल के सितंबर में प्रस्तुत किए गए थे, और अब भारतीय ग्राहकों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कस्टम सिलिकॉन AZ3 और AZ3 Pro चिप्स से सुसज्जित हैं। एको डॉट मैक्स को एमेथिस्ट, ग्लेशियर व्हाइट और ग्रेफ़ाइट तीन रंगों में पेश किया गया है, जबकि एको स्टूडियो को ग्लेशियर व्हाइट और ग्रेफ़ाइट दो विकल्पों में उपलब्ध कराया गया है। इनकी कीमत क्रमशः 10,999 रुपये और 23,999 रुपये तय की गई है, और दोनों डिवाइस अब अमेज़न और फ़्लिपकार्ट के आधिकारिक प्लेटफ़ॉर्म पर खरीदे जा सकते हैं। विशेष ऑफर के तहत प्राइम सदस्य अगर अमेज़न पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं, तो उन्हें 5 % कैशबैक के साथ फ्री डिलीवरी का लाभ भी मिलता है। एको डॉट मैक्स और एको स्टूडियो दोनों में तेज़ आवाज़ पहचान के लिए समर्पित माइक्रोफ़ोन टॉगल बटन शामिल है, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से माइक्रोफ़ोन को बंद या चालू कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि AZ3 सीरीज चिप्स की मदद से एलेक्सा के वेक‑वर्ड डिटेक्शन को लगभग पचास प्रतिशत तक बेहतर किया गया है, जिससे कम आवाज़ वाले कमरों में भी वॉइस कंट्रोल अधिक सटीक हो जाता है। उपयोगकर्ता इन स्पीकर्स को एक साथ पाँच तक कनेक्ट करके 'एलेक्सा होम थियेटर एक्सपीरियंस' बना सकते हैं, जो फ़ायर टीवी स्टिक जैसे संगत डिवाइसों के साथ सहज कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, दोनों मॉडल Wi‑Fi, ज़िगबी, थ्रेड, मैटर और ब्लूटूथ सहित कई कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं, और बिल्ट‑इन स्मार्ट होम हब की वजह से लाइट, एसी, पंखा और स्मार्ट प्लग जैसे विभिन्न घरेलू उपकरणों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑडियो क्वालिटी के मामले में एको डॉट मैक्स को फिफ्थ‑जेनरेशन एको डॉट की तुलना में तीन गुना अधिक गहरा बास प्रदान करने वाला बताया गया है। इसमें हाई‑एक्सकर्शन वूफ़र और एक ट्वीटर वाले दो‑तरफ़ा स्पीकर सेटअप का प्रयोग किया गया है, जिससे भरपूर साउंडस्टेज बनता है। वहीं एको स्टूडियो में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ विशेष ऑडियो प्रौद्योगिकी और तीन फुल‑रेंज ड्राइवरों के साथ एक वूफ़र शामिल है, जो 3D निट फैब्रिक बॉडी पर स्थापित है और सिनेमा‑जैसे इमर्सिव साउंड अनुभव देता है। प्राइवेसी की दृष्टि से दोनों डिवाइसों में माइक्रोफ़ोन ऑन/ऑफ़ बटन के अलावा एलेक्सा ऐप में वॉइस रिकॉर्डिंग्स को देखना, सुनना और डिलीट करना भी सम्भव है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण रख सकते हैं। इस लॉन्च के साथ अमेज़न ने भारतीय स्मार्ट होम बाजार में अपना प्रीमियम पोर्टफोलियो मजबूत किया है और उपभोक्ताओं को अधिक चयन और उन्नत तकनीकी सुविधाएँ प्रदान करने का लक्ष्य रखा है.

अमेज़न ने भारत में अपने दो नए हाई‑एंड स्मार्ट होम स्पीकर्स - एको डॉट मैक्स और एको स्टूडियो - का आधिकारिक लॉन्च कर दिया है। ये दो उत्पाद पहले अमेरिकी बाजार में पिछले साल के सितंबर में प्रस्तुत किए गए थे, और अब भारतीय ग्राहकों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कस्टम सिलिकॉन AZ3 और AZ3 Pro चिप्स से सुसज्जित हैं। एको डॉट मैक्स को एमेथिस्ट, ग्लेशियर व्हाइट और ग्रेफ़ाइट तीन रंगों में पेश किया गया है, जबकि एको स्टूडियो को ग्लेशियर व्हाइट और ग्रेफ़ाइट दो विकल्पों में उपलब्ध कराया गया है। इनकी कीमत क्रमशः 10,999 रुपये और 23,999 रुपये तय की गई है, और दोनों डिवाइस अब अमेज़न और फ़्लिपकार्ट के आधिकारिक प्लेटफ़ॉर्म पर खरीदे जा सकते हैं। विशेष ऑफर के तहत प्राइम सदस्य अगर अमेज़न पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं, तो उन्हें 5 % कैशबैक के साथ फ्री डिलीवरी का लाभ भी मिलता है। एको डॉट मैक्स और एको स्टूडियो दोनों में तेज़ आवाज़ पहचान के लिए समर्पित माइक्रोफ़ोन टॉगल बटन शामिल है, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से माइक्रोफ़ोन को बंद या चालू कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि AZ3 सीरीज चिप्स की मदद से एलेक्सा के वेक‑वर्ड डिटेक्शन को लगभग पचास प्रतिशत तक बेहतर किया गया है, जिससे कम आवाज़ वाले कमरों में भी वॉइस कंट्रोल अधिक सटीक हो जाता है। उपयोगकर्ता इन स्पीकर्स को एक साथ पाँच तक कनेक्ट करके 'एलेक्सा होम थियेटर एक्सपीरियंस' बना सकते हैं, जो फ़ायर टीवी स्टिक जैसे संगत डिवाइसों के साथ सहज कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, दोनों मॉडल Wi‑Fi, ज़िगबी, थ्रेड, मैटर और ब्लूटूथ सहित कई कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं, और बिल्ट‑इन स्मार्ट होम हब की वजह से लाइट, एसी, पंखा और स्मार्ट प्लग जैसे विभिन्न घरेलू उपकरणों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑडियो क्वालिटी के मामले में एको डॉट मैक्स को फिफ्थ‑जेनरेशन एको डॉट की तुलना में तीन गुना अधिक गहरा बास प्रदान करने वाला बताया गया है। इसमें हाई‑एक्सकर्शन वूफ़र और एक ट्वीटर वाले दो‑तरफ़ा स्पीकर सेटअप का प्रयोग किया गया है, जिससे भरपूर साउंडस्टेज बनता है। वहीं एको स्टूडियो में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ विशेष ऑडियो प्रौद्योगिकी और तीन फुल‑रेंज ड्राइवरों के साथ एक वूफ़र शामिल है, जो 3D निट फैब्रिक बॉडी पर स्थापित है और सिनेमा‑जैसे इमर्सिव साउंड अनुभव देता है। प्राइवेसी की दृष्टि से दोनों डिवाइसों में माइक्रोफ़ोन ऑन/ऑफ़ बटन के अलावा एलेक्सा ऐप में वॉइस रिकॉर्डिंग्स को देखना, सुनना और डिलीट करना भी सम्भव है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण रख सकते हैं। इस लॉन्च के साथ अमेज़न ने भारतीय स्मार्ट होम बाजार में अपना प्रीमियम पोर्टफोलियो मजबूत किया है और उपभोक्ताओं को अधिक चयन और उन्नत तकनीकी सुविधाएँ प्रदान करने का लक्ष्य रखा है





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