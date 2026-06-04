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अमेजफिट बैलेंस 3 और बैलेंस अल्ट्रा स्मार्टवॉचेस लॉन्च

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अमेजफिट बैलेंस 3 और बैलेंस अल्ट्रा स्मार्टवॉचेस लॉन्च
अमेजफिटबैलेंस 3बैलेंस अल्ट्रा
📆04-06-2026 10:27:00
📰Dainik Jagran
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अमेजफिट ने अमेरिका में अपने नेक्स्ट जनरेशन प्रीमियम वियरेबल, बैलेंस 3 और बैलेंस अल्ट्रा को लॉन्च किया है। ये नए वियरेबल्स कंपनी के 'हाइब्रिड ट्रेनिंग सिस्टम' पर डिजाइन किए गए हैं।

अमेजफिट ने अमेरिका में अपने नेक्स्ट जनरेशन प्रीमियम वियरेबल, बैलेंस 3 और बैलेंस अल्ट्रा को लॉन्च किया है। ये नए वियरेबल्स कंपनी के ' हाइब्रिड ट्रेनिंग सिस्टम ' पर डिजाइन किए गए हैं, जो ज़ेप्प ऐप के जरिए स्मार्टवॉच के डेटा को ट्रेनिंग और रिकवरी इनसाइट्स के साथ कंबाइन करता है। दोनों मॉडल्स में सफायर ग्लास प्रोटेक्शन के साथ 1.

5-इंच का AMOLED डिस्प्ले है, ये 180 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स को सपोर्ट करते हैं, और छह सैटेलाइट पोजीशनिंग सिस्टम के साथ डुअल-बैंड GPS ऑफर करते हैं। बैलेंस अल्ट्रा टाइटेनियम बिल्ड और लंबी बैटरी लाइफ के साथ फ्लैगशिप ऑप्शन के तौर पर आया है, जबकि बैलेंस 3 को स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम दोनों वेरिएंट्स में पेश किया गया है। अमेजफिट बैलेंस 3 के स्टेनलेस स्टील वर्जन की कीमत $369.99 (लगभग रुपये 35,400) रखी गई है। इसका एक टाइटेनियम वर्जन भी है जिसकी कीमत $449.99 (लगभग रुपये 43,100) है, हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी अवेलेबिलिटी डिटेल्स का खुलासा नहीं किया है। फ्लैगशिप अमेजफिट बैलेंस अल्ट्रा भी $599.99 (लगभग रुपये 57,400) की कीमत पर अमेजफिट की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध है। अमेजफिट बैलेंस 3 और बैलेंस अल्ट्रा में 480x480-पिक्सल रेजोल्यूशन, सफायर ग्लास प्रोटेक्शन, 323ppi पिक्सेल डेंसिटी और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ 1.5-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। अमेजफिट ने इन वियरेबल्स को 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज से लैस किया है। बैलेंस 3 और बैलेंस अल्ट्रा को अमेजफिट के नए हाइब्रिड ट्रेनिंग सिस्टम के इर्द-गिर्द बनाया गया है, जो ट्रेनिंग, रिकवरी, स्लीप, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल डेटा को कंबाइन करने के लिए ज़ेप्प ऐप का इस्तेमाल करता है। हाइब्रिड चार्ज ए너जी इंटेलिजेंस, वीकली फोकस, ट्रेनिंग बैलेंस और हाइब्रिड ट्रेनिंग प्लान्स जैसे फीचर्स यूजर्स को ट्रेनिंग लोड और रिकवरी को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये वॉचेस ऑफिशियल हाइरॉक्स ट्रेनिंग और रेस टूल्स सहित 180 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स को सपोर्ट करती हैं और 25 स्ट्रेंथ एक्सरसाइज और आठ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को ऑटोमैटिकली पहचान सकती हैं। फिटनेस फीचर्स में ज़ेप्प कोच, पीकबीट्स वर्कआउट एनालिसिस, रनिंग पावर, लैक्टेट थ्रेशोल्ड ट्रैकिंग, वर्चुअल पेसिंग, ट्रैक रन मोड और हार्ट-रेट बेल्ट व साइकिलिंग सेंसर्स जैसे एक्सटर्नल एक्सेसरीज के लिए सपोर्ट शामिल है। अमेजफिट बैलेंस अल्ट्रा और बैलेंस 3 पर हेल्थ ट्रैकिंग में हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन (SpO2), स्ट्रेस, स्किन टेम्परेचर, स्लीप, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी (HRV), ब्रीदिंग क्वालिटी और मेंस्ट्रुअल साइकिल मॉनिटरिंग शामिल हैं। इसके अलावा स्लीप स्कोर्स, वन-टैप हेल्थ मेजरमेंट्स और एब्नॉर्मल रीडिंग्स के लिए वेलनेस अलर्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में ब्लूटूथ 5.2 BLE और 2.4GHz बैंड पर Wi-Fi शामिल हैं। दोनों मॉडल्स ब्लूटूथ कॉलिंग, फोन नोटिफिकेशन्स, म्यूजिक कंट्रोल्स, वॉइस नोट्स, माइक्रोफोन और स्पीकर फंक्शनैलिटी और सपोर्टेड रीजन्स में ज़ेप्प फ्लो वॉइस असिस्टेंट को सपोर्ट करते हैं। ये ज़ेप्प ऐप के जरिए एंड्रॉयड 8.0 या उसके बाद के वर्जन और iOS 17 या उससे नए वर्जन पर चलने वाले डिवाइसेज के साथ कम्पैटिबल हैं। बैलेंस 3 और बैलेंस अल्ट्रा वॉचेस डुअल-बैंड GPS पोजीशनिंग और छह सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। नेविगेशन फीचर्स में ऑफलाइन मैप्स, कॉन्टूर मैप्स, स्की रिसॉर्ट मैप्स, पॉइंट-ऑफ-इंटरेस्ट सर्च, रूट प्लानिंग, रूट इम्पोर्ट, राउंड-ट्रिप रूट क्रिएशन, टर्न-बाय-टर्न डायरेक्शन्स और ऑटोमैटिक रूट री-रूटिंग शामिल हैं। इन लेटेस्ट अमेजफिट स्मार्टवॉचेस में 10 ATM वाटर-रेसिस्टेंस रेटिंग मिलती है और ये रिक्रिएशनल स्कूबा डाइविंग, आउटडोर फ्रीडायविंग, इनडोर फ्रीडायविंग और स्पीयरफिशिंग को सपोर्ट करती हैं। इनमें गोल्फ कोर्स मैप्स और स्की रिसॉर्ट मैप्स का सपोर्ट भी शामिल है। दोनों स्मार्टवॉचेस अमेजफिट के बायोट्रैकर 6.0 सेंसर के साथ-साथ एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, टेम्परेचर, एम्बिएंट लाइट, जियोमैग्नेटिक और बैरोमेट्रिक सेंसर्स से लैस हैं। अमेजफिट बैलेंस अल्ट्रा में 780mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि ये टिपिकल यूज में 30 दिनों तक, हैवी यूज में 15 दिनों तक, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले इनेबल होने पर 10 दिनों तक, GPS मोड में 50 घंटे तक और पावर-सेविंग GPS मोड में 97 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकती है। दूसरी तरफ, अमेजफिट बैलेंस 3 में 658mAh की बैटरी मिलती है। इसे टिपिकल यूज में 21 दिनों तक, हैवी यूज में 10 दिनों तक, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले इनेबल होने पर सात दिनों तक, GPS यूज में 41 घंटे तक और पावर-सेविंग GPS मोड में 84 घंटे तक चलने के लिए रेट किया गया है। अमेजफिट बैलेंस अल्ट्रा में ग्रेड 5 टाइटेनियम बेजल, फ्रेम, बटन्स और बैक कवर मिलता है, जिसे फाइबर-रेनफर्स्ड पॉलीमर केस के साथ पेयर किया गया है। बैलेंस 3 स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम दोनों वर्जन्स में उपलब्ध है। इसके टाइटेनियम वेरिएंट में स्टेनलेस स्टील बटन्स के साथ ग्रेड 5 टाइटेनियम फ्रेम और केस का इस्तेमाल किया गया है, जबकि स्टेनलेस स्टील मॉडल में फाइबर-रेनफर्स्ड पॉलीमर शेल के साथ स्टेनलेस स्टील कंपोनेंट्स को कंबाइन किया गया है। बैलेंस अल्ट्रा का साइज 51.8x51.8mm है और हार्ट-रेट सेंसर सहित इसकी थिकनेस 15.5mm है। बिना स्ट्रैप के इसका वजन 57 ग्राम है और ये ब्लैक और ब्लैक एंड टेरा कलर ऑप्शन्स में दो 22mm क्विक-रिलीज स्ट्रैप्स के साथ आता है। बैलेंस 3 की साइज 51.4x51.4mm है और हार्ट-रेट सेंसर समेत ये 14.1mm तक की थिकनेस वाली है। बिना स्ट्रैप के इसका वजन 44 ग्राम है और ये ब्लैक, ब्लैक एंड टेरा, और रेड कलर ऑप्शन्स में दो 22mm क्विक-रिलीज स्ट्रैप्स के साथ आता है

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अमेजफिट बैलेंस 3 बैलेंस अल्ट्रा स्मार्टवॉच हाइब्रिड ट्रेनिंग सिस्टम ज़ेप्प ऐप

 

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