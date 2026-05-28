अमेठी: तेज ट्रक दो बाइक्स पर पलटे, तीन युवकों की मौत; टांडा-बांदा राजमार्ग पर भयानक दुर्घटना

अमेठी के मुंशीगंज क्षेत्र में देर रात एक प्याज लदा ट्रक बिना सीधे कार्रवाई के दो बाइक्स पर पलटने से तीन युवकों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। ट्रक चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने ट्रक कब्जा में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी।

अमेठी: दो बाइकों पर पलटा प्याज लदा अनियंत्रित ट्रक, तीन युवकों की मौत; टांडा-बांदा राजमार्ग पर देर रात हादसा हादसा मुंशीगंज क्षेत्र के लोकीपुर गांव के पास रात करीब साढ़े दस बजे हुआ। प्याज लदा ट्रक गौरीगंज से सुल्तानपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने चल रही बाइक को बचाने के प्रयास में चालक संतुलन खो बैठा। तेज रफ्तार ट्रक बगल से गुजर रही दो मोटरसाइकिलों पर पलट गया। हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मृत्यु होने वाले युवकों में प्रतापगढ़ जिले के अंतू थाना क्षेत्र के गाजीपुर निवासी 16 वर्षीय प्रिंस वर्मा पुत्र श्यामलाल वर्मा, 25 वर्षीय सनी कुमार पुत्र रामदेव वर्मा और सुल्तानपुर निवासी एक और युवक शामिल हैं। घायल युवक राजू की हालत गंभीर थी और उसे जिला अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ दम तोड़ दिया। श्रावasticी निवासी अजीत भी गंभीर रूप से घायल है और जिला अस्पताल में भर्ती है। हादसा के बाद ट्रक का चालक मौके से भाग निकला। सूचना मिलते ही मुंशीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्यशुरू किया। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और चालक की तलाश चल रही है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मामले की जांच जारी है.

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