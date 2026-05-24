अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर नए मोड़, लेकिन अभी बाकी आखिरी फैसला

अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौता को लेकर नए मोड़ आ गए हैं, लेकिन अभी बाकी आखिरी फैसला होना बाकी है। हाल ही में ट्रंप ने अपनी शर्तों पर समझौता किया है, जिसमें ईरान को खुलकर तेल बेचने और कुछ प्रतिबंधों को हटाने के साथ-साथ ईरान को अपनी संवर्धित ऊर्जा को छोड़ने और न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए आगे न बढ़ने पर सहमति दी गई है। हालांकि, ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका संवर्धित यूरेनियम स्टॉक छोड़ने पर सहमति नहीं दी है और वर्तमान समझौते में न्यूक्लियर मुद्दा शामिल ही नहीं है।

अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौता को लेकर बड़ा भ्रम फैल गया है। पहले रिपोर्ट आई कि ईरान अपना हायली एनर्रिक यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अब तेहरान ने साफ कर दिया है कि उसने कोई समझौता नहीं किया। दूसरी तरफ, होर्मुज स्ट्रेट खोलने और 60 दिन के सीजफायर एक्सटेंशन पर बातचीत तेज हो गई है। अब नया मोड़ आ गया है क्योंकि अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया कि तेहरान अपने हायली एनर्रिक यूरेनियम स्टॉक अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन ईरान ने इस खबर को लगभग खारिज कर दिया है। सूत्र ने बताया कि तेहरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम स्टॉक छोड़ने पर सहमति नहीं दी है और फिलहाल शुरुआत के समझौते में न्यूक्लियर मुद्दा शामिल ही नहीं है। इससे पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि संभावित समझौते के तहत ईरान अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल पर समझौता करने को तैयार हो गया है। हालांकि, अब ईरान के रुख ने साफ कर दिया है कि वास्तविक लड़ाई अभी बाकी है। खादी के सूत्र के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट खोलने और 60 दिन के सीजफायर एक्सटेंशन पर बातचीत तेज हो गई है। के रूप में वाइट हाउस के पास फायरिंग करने वाले हमलावर की सामने आई तस्वीर और ईरान के पास एक ऐसे समझौते के करीब पहुंचने के साथ, उसमें न्यूक्लियर समझौতों पर ट्रंप की शर्तें शामिल हुई हैं। इस प्रस्तावित समझौते में, ईरान को खुलकर तेल बेचने की छूट मिल सकती है। बदले में, अमेरिका ईरान ी बंदरगाहों को बहाल कर देगा और कुछ प्रतिबंधों को हटाएगा ताकि तेहरान दोबारा अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल एक्सपोर्ट कर सके। हालांकि, अमेरिका ने साफ कर दिया है कि स्थायी राहत तब मिलेगी जब ईरान ठोस रियायतें देता है.

अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौता को लेकर बड़ा भ्रम फैल गया है। पहले रिपोर्ट आई कि ईरान अपना हायली एनर्रिक यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अब तेहरान ने साफ कर दिया है कि उसने कोई समझौता नहीं किया। दूसरी तरफ, होर्मुज स्ट्रेट खोलने और 60 दिन के सीजफायर एक्सटेंशन पर बातचीत तेज हो गई है। अब नया मोड़ आ गया है क्योंकि अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया कि तेहरान अपने हायली एनर्रिक यूरेनियम स्टॉक अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन ईरान ने इस खबर को लगभग खारिज कर दिया है। सूत्र ने बताया कि तेहरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम स्टॉक छोड़ने पर सहमति नहीं दी है और फिलहाल शुरुआत के समझौते में न्यूक्लियर मुद्दा शामिल ही नहीं है। इससे पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि संभावित समझौते के तहत ईरान अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल पर समझौता करने को तैयार हो गया है। हालांकि, अब ईरान के रुख ने साफ कर दिया है कि वास्तविक लड़ाई अभी बाकी है। खादी के सूत्र के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट खोलने और 60 दिन के सीजफायर एक्सटेंशन पर बातचीत तेज हो गई है। के रूप में वाइट हाउस के पास फायरिंग करने वाले हमलावर की सामने आई तस्वीर और ईरान के पास एक ऐसे समझौते के करीब पहुंचने के साथ, उसमें न्यूक्लियर समझौতों पर ट्रंप की शर्तें शामिल हुई हैं। इस प्रस्तावित समझौते में, ईरान को खुलकर तेल बेचने की छूट मिल सकती है। बदले में, अमेरिका ईरानी बंदरगाहों को बहाल कर देगा और कुछ प्रतिबंधों को हटाएगा ताकि तेहरान दोबारा अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल एक्सपोर्ट कर सके। हालांकि, अमेरिका ने साफ कर दिया है कि स्थायी राहत तब मिलेगी जब ईरान ठोस रियायतें देता है





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

अमेरिका ईरान सबवाभूमि डील हायली एनर्रिक यूरेनियम होर्मुज स्ट्रेट सूत्र वाइट हाउस न्यूक्लियर समझौतों न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रंप पीस डील

United States Latest News, United States Headlines