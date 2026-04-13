अमेरिका-ईरान के बीच फिर से बातचीत की संभावना: ट्रंप का दावा, समझौता चाहता है तेहरान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान, असफल वार्ताओं के बाद, समझौते के लिए उत्सुक है और अमेरिका से दोबारा संपर्क किया है। ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की बात कही और होर्मुज जलसंधि में जहाजों की आवाजाही पर भी टिप्पणी की। समुद्री नाकाबंदी की शुरुआत के साथ, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वार्ता विफल होने के बाद ईरान समझौते के लिए उत्सुक है और उसने फिर से अमेरिका से संपर्क किया है। यह दावा मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने के लिए बातचीत करना चाहता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति कभी नहीं देगा। हालांकि, कई अन्य मुद्दों पर सहमति बनने की संभावना है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम अभी भी एक बड़ी बाधा बना हुआ है।

ट्रंप ने होर्मुज जलसंधि में जहाजों की आवाजाही पर भी टिप्पणी की, जिसे हाल के समय में सबसे अधिक बताया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समुद्री आवाजाही फिर से बढ़ रही है। इसके साथ ही, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी का बचाव किया और कहा कि इसका उद्देश्य ईरान को ब्लैकमेल करने या दबाव बनाने से रोकना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका को होर्मुज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास सऊदी अरब और रूस से भी अधिक तेल और गैस के संसाधन हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि कई देश अब तेल के लिए अमेरिका की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां से बेहतर और सस्ता विकल्प मिल रहा है। इसके अलावा, ट्रंप ने ईरान की नौसेना को लेकर भी कड़े बयान दिए, जिसमें उन्होंने ईरान के जहाजों को तबाह करने की धमकी दी, अगर वे नाकाबंदी के करीब आते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी के बारे में भी जानकारी दी, जो सोमवार शाम से लागू हो गई थी। इस नाकाबंदी के तहत, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की जांच की जाएगी, खासकर उन जहाजों पर जो ईरान को टोल देते हैं। ट्रंप ने कहा कि जो जहाज ईरान को गैरकानूनी टोल देंगे, उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इससे ईरान की आर्थिक ताकत को कम किया जाएगा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस मामले पर बारीकी से नजर रखे हुए है, क्योंकि यह क्षेत्र में और अधिक तनाव पैदा कर सकता है। स्थिति अभी भी अस्थिर है और आने वाले दिनों में और घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। इस घटनाक्रम का दुनिया के अन्य हिस्सों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, खासकर तेल बाजारों पर।





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