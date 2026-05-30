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अमेरिका का चीन को कड़ा संदेश और भारत की सैन्य शक्ति की सराहना

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अमेरिका का चीन को कड़ा संदेश और भारत की सैन्य शक्ति की सराहना
अमेरिकाभारतचीन
📆30-05-2026 05:08:00
📰Amar Ujala
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अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने शांगरी-ला संवाद के दौरान भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बताया और चीन को चेतावनी दी कि वह अपना वर्चस्व दूसरों पर नहीं थोप सकता।

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सिंगापुर में आयोजित प्रतिष्ठित शांगरी-ला संवाद के दौरान भारत की सैन्य क्षमताओं और उसकी रणनीतिक गहराई की जमकर सराहना की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत आज एक अत्यंत ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है और वह अपनी सैन्य शक्तियों का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। हेगसेथ ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत के पास न केवल एक विशाल सेना है बल्कि उसके पास भारी औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्षमताएं भी मौजूद हैं। यही वह क्षमता है जो भारत को लंबे समय तक चलने वाले उच्च-स्तरीय सैन्य अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित करने और उन्हें बनाए रखने में सक्षम बनाती है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि भारत विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो वैश्विक व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर चर्चा करते हुए पीट हेगसेथ ने इस बात की प्रतिबद्धता जताई कि अमेरिका अब भारत के साथ सैन्य उपकरणों के सह-उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का उद्देश्य केवल हथियारों की बिक्री करना नहीं है, बल्कि भारत की क्षमताओं को बढ़ावा देना और रक्षा विनिर्माण में सहयोग करना है। हेगसेथ ने उल्लेख किया कि अमेरिका स्वयं भी अपने रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्माण के विस्तार की एक व्यापक प्रक्रिया से गुजर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जापान, दक्षिण कोरिया, आसियान देशों और ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका के रक्षा संबंधों का भी मूल्यांकन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र वर्तमान में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है और इस क्षेत्र की सुरक्षा काफी हद तक अमेरिकी सैन्य शक्ति और उसके सहयोगियों के समन्वय पर टिकी हुई है। उन्होंने इस क्षेत्र के अन्य देशों से भी आह्वान किया कि वे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बजट में गंभीरता से निवेश करें ताकि एक स्थिर वातावरण बना रहे। चीन के संदर्भ में बोलते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बेहद सख्त लहजा अपनाया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि चीन सहित दुनिया का कोई भी देश अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों पर अपना वर्चस्व थोप नहीं सकता है। हेगसेथ ने चेतावनी दी कि किसी भी देश द्वारा सहयोगियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न लगाना या उन्हें डराने की कोशिश करना स्वीकार्य नहीं होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका और चीन के संबंधों में कई वर्षों बाद कुछ सुधार देखे गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं से समझौता करेगा। उन्होंने वैश्विक तनाव, विशेष रूप से पश्चिम एशिया और यूरोप में जारी संघर्षों का जिक्र करते हुए वॉशिंगटन के रुख को स्पष्ट किया और कहा कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीतिक प्राथमिकताएं और सुरक्षा वादे अटल रहेंगे। शांगरी-ला संवाद का यह आयोजन इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 44 देशों के शीर्ष सैन्य और राजनयिक अधिकारी एक साथ जुटे हैं। इस मंच के माध्यम से अमेरिका ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित वातावरण का समर्थन करता है। भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और उसके औद्योगिक आधार को वैश्विक स्तर पर मान्यता देना यह दर्शाता है कि अमेरिका अब भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक समान रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। इस पूरी चर्चा का सार यह है कि आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र एशिया की ओर स्थानांतरित हो रहा है और इसमें भारत की भूमिका निर्णायक होने वाली है। अमेरिकी रक्षा मंत्री के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत और अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार करना चाहता है.

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सिंगापुर में आयोजित प्रतिष्ठित शांगरी-ला संवाद के दौरान भारत की सैन्य क्षमताओं और उसकी रणनीतिक गहराई की जमकर सराहना की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत आज एक अत्यंत ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है और वह अपनी सैन्य शक्तियों का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। हेगसेथ ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत के पास न केवल एक विशाल सेना है बल्कि उसके पास भारी औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्षमताएं भी मौजूद हैं। यही वह क्षमता है जो भारत को लंबे समय तक चलने वाले उच्च-स्तरीय सैन्य अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित करने और उन्हें बनाए रखने में सक्षम बनाती है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि भारत विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो वैश्विक व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर चर्चा करते हुए पीट हेगसेथ ने इस बात की प्रतिबद्धता जताई कि अमेरिका अब भारत के साथ सैन्य उपकरणों के सह-उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का उद्देश्य केवल हथियारों की बिक्री करना नहीं है, बल्कि भारत की क्षमताओं को बढ़ावा देना और रक्षा विनिर्माण में सहयोग करना है। हेगसेथ ने उल्लेख किया कि अमेरिका स्वयं भी अपने रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्माण के विस्तार की एक व्यापक प्रक्रिया से गुजर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जापान, दक्षिण कोरिया, आसियान देशों और ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका के रक्षा संबंधों का भी मूल्यांकन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र वर्तमान में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है और इस क्षेत्र की सुरक्षा काफी हद तक अमेरिकी सैन्य शक्ति और उसके सहयोगियों के समन्वय पर टिकी हुई है। उन्होंने इस क्षेत्र के अन्य देशों से भी आह्वान किया कि वे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बजट में गंभीरता से निवेश करें ताकि एक स्थिर वातावरण बना रहे। चीन के संदर्भ में बोलते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बेहद सख्त लहजा अपनाया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि चीन सहित दुनिया का कोई भी देश अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों पर अपना वर्चस्व थोप नहीं सकता है। हेगसेथ ने चेतावनी दी कि किसी भी देश द्वारा सहयोगियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न लगाना या उन्हें डराने की कोशिश करना स्वीकार्य नहीं होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका और चीन के संबंधों में कई वर्षों बाद कुछ सुधार देखे गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं से समझौता करेगा। उन्होंने वैश्विक तनाव, विशेष रूप से पश्चिम एशिया और यूरोप में जारी संघर्षों का जिक्र करते हुए वॉशिंगटन के रुख को स्पष्ट किया और कहा कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीतिक प्राथमिकताएं और सुरक्षा वादे अटल रहेंगे। शांगरी-ला संवाद का यह आयोजन इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 44 देशों के शीर्ष सैन्य और राजनयिक अधिकारी एक साथ जुटे हैं। इस मंच के माध्यम से अमेरिका ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित वातावरण का समर्थन करता है। भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और उसके औद्योगिक आधार को वैश्विक स्तर पर मान्यता देना यह दर्शाता है कि अमेरिका अब भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक समान रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। इस पूरी चर्चा का सार यह है कि आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र एशिया की ओर स्थानांतरित हो रहा है और इसमें भारत की भूमिका निर्णायक होने वाली है। अमेरिकी रक्षा मंत्री के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत और अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार करना चाहता है

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