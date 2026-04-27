अमेरिका में सिविल इंजीनियरिंग का उज्ज्वल भविष्य: AI के बावजूद मांग बरकरार

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव के बावजूद, अमेरिका में सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में नौकरियों की भारी मांग है। सरकारी डेटा और डेलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में विकास की दर अधिक है और कुशल सिविल इंजीनियरों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है।

अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के प्रभाव को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में चिंताएं बढ़ रही हैं। टेक सेक्टर में AI के कारण पहले ही कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं, और कंप्यूटर साइंस व आईटी क्षेत्र के छात्रों को भी नौकरी पाने में कठिनाई हो रही है। हालांकि, एक ऐसा क्षेत्र है जहां AI का प्रभाव अभी तक उतना स्पष्ट नहीं है, और वह है सिविल इंजीनियरिंग । सरकारी डेटा और डेलॉयट जैसी प्रतिष्ठित अकाउंटिंग फर्मों के अनुसार, अमेरिका में सिविल इंजीनियरों की भारी मांग है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स (BLS) के अनुसार, सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में 5% की दर से वृद्धि हो रही है, जो औसत से अधिक है, और हर साल लगभग 23,600 सिविल इंजीनियरिंग पदों पर नौकरियां उपलब्ध हैं। सिविल इंजीनियरों का औसत वार्षिक वेतन लगभग 94 लाख रुपये है। डेलॉयट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हाई-टेक प्रोजेक्ट्स, जैसे डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर प्लांट्स और क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इस क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। कंपनियां डिजिटल टूल्स, जैसे AI-संचालित डिजाइन और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन को अपना रही हैं ताकि दक्षता बढ़ाई जा सके और कुशल श्रमिकों की कमी को दूर किया जा सके। डेलॉयट के अनुसार, 2026 तक अमेरिका को लगभग 5 लाख नए वर्कर्स की आवश्यकता होगी, जिनमें हजारों सिविल इंजीनियर शामिल हैं। 2031 तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर के 41% वर्कर्स के रिटायर होने की उम्मीद है, जबकि मौजूदा वर्कर्स में से केवल 10% ही 25 साल से कम उम्र के हैं, जिससे इस क्षेत्र में प्रतिभा की कमी और बढ़ जाएगी। सिविल इंजीनियरों की मांग पुरानी हो रही इमारतों की मरम्मत, विशेष निर्माण परियोजनाओं और अमेरिकी सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स एक्ट (IIJA) जैसे कानूनों के माध्यम से किए गए भारी निवेश के कारण बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, AI डेटा सेंटरों और अडवांस्ड मैन्यूफेक्चरिंग फैसिलिटी के लिए जटिल संरचनात्मक नींव और उपयोगिता प्रणालियों को डिजाइन करने के लिए सिविल इंजीनियरों की आवश्यकता है। वरिष्ठ इंजीनियरों के रिटायर होने और नए प्रोजेक्ट की तकनीकी जटिलता बढ़ने के कारण भी सिविल इंजीनियरों की मांग बढ़ रही है। इसलिए, अमेरिका में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले भारतीय छात्रों के लिए भविष्य उज्ज्वल है, और उन्हें नौकरी पाने में कठिनाई होने की संभावना कम है.

अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के प्रभाव को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में चिंताएं बढ़ रही हैं। टेक सेक्टर में AI के कारण पहले ही कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं, और कंप्यूटर साइंस व आईटी क्षेत्र के छात्रों को भी नौकरी पाने में कठिनाई हो रही है। हालांकि, एक ऐसा क्षेत्र है जहां AI का प्रभाव अभी तक उतना स्पष्ट नहीं है, और वह है सिविल इंजीनियरिंग। सरकारी डेटा और डेलॉयट जैसी प्रतिष्ठित अकाउंटिंग फर्मों के अनुसार, अमेरिका में सिविल इंजीनियरों की भारी मांग है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स (BLS) के अनुसार, सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में 5% की दर से वृद्धि हो रही है, जो औसत से अधिक है, और हर साल लगभग 23,600 सिविल इंजीनियरिंग पदों पर नौकरियां उपलब्ध हैं। सिविल इंजीनियरों का औसत वार्षिक वेतन लगभग 94 लाख रुपये है। डेलॉयट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हाई-टेक प्रोजेक्ट्स, जैसे डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर प्लांट्स और क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इस क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। कंपनियां डिजिटल टूल्स, जैसे AI-संचालित डिजाइन और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन को अपना रही हैं ताकि दक्षता बढ़ाई जा सके और कुशल श्रमिकों की कमी को दूर किया जा सके। डेलॉयट के अनुसार, 2026 तक अमेरिका को लगभग 5 लाख नए वर्कर्स की आवश्यकता होगी, जिनमें हजारों सिविल इंजीनियर शामिल हैं। 2031 तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर के 41% वर्कर्स के रिटायर होने की उम्मीद है, जबकि मौजूदा वर्कर्स में से केवल 10% ही 25 साल से कम उम्र के हैं, जिससे इस क्षेत्र में प्रतिभा की कमी और बढ़ जाएगी। सिविल इंजीनियरों की मांग पुरानी हो रही इमारतों की मरम्मत, विशेष निर्माण परियोजनाओं और अमेरिकी सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स एक्ट (IIJA) जैसे कानूनों के माध्यम से किए गए भारी निवेश के कारण बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, AI डेटा सेंटरों और अडवांस्ड मैन्यूफेक्चरिंग फैसिलिटी के लिए जटिल संरचनात्मक नींव और उपयोगिता प्रणालियों को डिजाइन करने के लिए सिविल इंजीनियरों की आवश्यकता है। वरिष्ठ इंजीनियरों के रिटायर होने और नए प्रोजेक्ट की तकनीकी जटिलता बढ़ने के कारण भी सिविल इंजीनियरों की मांग बढ़ रही है। इसलिए, अमेरिका में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले भारतीय छात्रों के लिए भविष्य उज्ज्वल है, और उन्हें नौकरी पाने में कठिनाई होने की संभावना कम है





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