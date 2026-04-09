अमेरिकी-ईरान युद्ध: ट्रम्प का युद्ध में जाने का फैसला, इनसाइड स्टोरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव में ईरान पर हमला करने का फैसला किया, जबकि उनके सलाहकार इसका विरोध कर रहे थे। एक नई किताब में व्हाइट हाउस के अंदर की कहानी का खुलासा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक प्रेजेंटेशन ने ट्रम्प को युद्ध के लिए राजी किया।

अमेरिकी- ईरान युद्ध : वेंसे-रूबियो थे खिलाफ, सिर्फ एक मंत्री का साथ; फिर क्यों जंग को तैयार हुए ट्रम्प , इनसाइड स्टोरी 11 फरवरी 2026 को सुबह-सुबह एक काली SUV व्हाइट हाउस पहुंची। उसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बैठे थे। उनकी जेब में एक ऐसा प्रेजेंटेशन था, जो अमेरिका को युद्ध में धकेलने वाला था। सिचुएशन रूम में बैठे ट्रम्प ने सुना, मुस्कुराए और कहा- साउंड्स गुड टू मी। उस एक वाक्य ने इतिहास की धारा मोड़ दी। नेतन्याहू की योजना को सीआईए ने हास्यास्पद बताया। सीनेटर रूबियो ने कहा- यह

बकवास है। जेडी वेंस और जनरल केन लगातार चेताते रहे, लेकिन 26 फरवरी की शाम ट्रम्प ने कहा- हमें लगता है हमला करना चाहिए। अमेरिका-ईरान युद्ध की रूपरेखा 11 फरवरी से तय हुई। यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह वह वाकया है जिसकी वजह से अमेरिका-इजराइल ने ईरान पर युद्ध का फैसला किया। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में वे लोग बैठे थे जो जानते थे कि यह युद्ध कितना खतरनाक है, फिर भी उनकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुलकर विरोध किया, लेकिन उनके विरोध को नजरअंदाज कर दिया गया। एक जनरल था, जो हर जोखिम गिनाता रहा, लेकिन सीधे इनकार नहीं कर सका। इन सबके बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे। उन्होंने एक घंटे में ट्रम्प को वह यकीन दिला दिया जो अमेरिका के अपने खुफिया तंत्र ने अब तक उन्हें नहीं दिलाया था।\न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आगामी किताब के लिए की गई रिपोर्टिंग पर आधारित एक खबर प्रकाशित की है, जो इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताती है। रिपोर्ट में उस महत्वपूर्ण बैठक का ब्योरा है जिसमें युद्ध का फैसला लिया गया। नेतन्याहू ने ट्रम्प को ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के करीब है और यह अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए एक गंभीर खतरा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ट्रम्प को एक विशेष प्रेजेंटेशन दिया जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर खुफिया जानकारी शामिल थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान को रोकने का एकमात्र तरीका सैन्य कार्रवाई है। यह प्रेजेंटेशन इतना प्रभावशाली था कि इसने ट्रम्प को युद्ध के पक्ष में झुका दिया, भले ही उनके कई सलाहकारों ने इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। सिचुएशन रूम में मौजूद कई अधिकारियों ने युद्ध के संभावित परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त की। सीआईए के अधिकारियों ने नेतन्याहू के दावों पर सवाल उठाया, जबकि रूबियो ने इसे बेतुका करार दिया। जेडी वेंस, जो ट्रम्प के करीबी सहयोगी थे, ने भी युद्ध के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। जनरल केन ने सैन्य कार्रवाई के जोखिमों को उजागर किया, लेकिन उन्हें सुना नहीं गया। ट्रम्प ने नेतन्याहू के तर्कों को स्वीकार किया और ईरान पर हमला करने का फैसला किया।\यह निर्णय अमेरिका के लिए दूरगामी परिणाम लेकर आया। युद्ध ने मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ा दी और अमेरिका की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाया। युद्ध की लागत अरबों डॉलर में थी और कई लोगों की जान चली गई। यह घटनाक्रम सत्ता के गलियारों में मौजूद आंतरिक संघर्ष और निर्णय लेने की जटिल प्रक्रियाओं को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत प्रभाव और खुफिया जानकारी राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। यह पुस्तक उन कारकों पर प्रकाश डालती है जिन्होंने एक राष्ट्रपति को विनाशकारी युद्ध के लिए प्रेरित किया, भले ही उनके आसपास के लोग इसका विरोध कर रहे थे। यह कहानी सत्ता, कूटनीति और युद्ध के मानवीय लागत के बारे में एक शक्तिशाली चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सतर्कता और गहन विचार-विमर्श कितना महत्वपूर्ण है, खासकर जब युद्ध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की बात आती है। यह घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे शीर्ष स्तर पर किए गए फैसले वैश्विक स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और राजनीतिक दबाव विनाशकारी परिणामों को जन्म दे सकते हैं। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिलता को भी उजागर किया, जहाँ खुफिया जानकारी और व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, भले ही इसके परिणाम कितने भी गंभीर क्यों न हों





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