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अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद भारतीय क्रू का SOS कॉल, ओमान के तट के पास तेल टैंकर में आग लगने की त},{вЂ_seqŒn}Forbidden

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अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद भारतीय क्रू का SOS कॉल, ओमान के तट के पास तेल टैंकर में आग लगने की त},{вЂ_seqŒn}Forbidden
भारतीय क्रूSOS कॉलअमेरिकी मिसाइल हमला
📆10-06-2026 05:20:00
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अमेरिकी सेना द्वारा ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर पर मिसाइल हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग भड़क गई. जहाज पर सवार 24 भारतीय क्रू सदस्यों की जान खतरे में पड़ी. एक SOS कॉल के माध्यम से मदद की गुहार लगाने पर ओमान की रॉयल एयर फोर्स द्वारा हेलीकॉप्टर भेजकर सभी नाविकों को सुरक्षित रूपमें बचाया गया। भारत और ओमान की सहायता से सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हो गए.

ओमान के तट के पास अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद तेल टैंकर एमटी मारिवेक्स पर सवार भारतीय क्रू सदस्यों की जान खतरे में पड़ गई.

जहाज के इंजन रूम में मिसाइल लगने से आग भड़क गई और जहाज में बड़ा छेद हो गया. संकट की घड़ी में जहाज से एक भारतीय नाविक का आकस्मिक SOS कॉल सामने आया जिसमें उसने लगातार मदद की गुहार लगाते हुए बताया कि जहाज में आग लगी है और वह डूब रहा है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मिसाइल हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि जहाज को रोकने के लिए कार्रवाई की गई थी.

ओमान की रॉयल एयर फोर्स ने बचाव अभियान शुरू किया और हेलीकॉप्टर भेजकर सभी 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित रूपमें बाहर निकाल लिया गया. भारतीय तटरक्षक बल ने इस अभियान में ओमान सरकार के साथ सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. विदेश मंत्रालय ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि जहाज पर मौजूद सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं

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