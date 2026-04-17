अमेरिका की वीजा प्रतिबंध नीति का पश्चिमी गोलार्ध में विस्तार, 26 पर रोक

अमेरिकी विदेश विभाग ने पश्चिमी गोलार्ध में अपनी वीजा प्रतिबंध नीति का विस्तार करते हुए 26 व्यक्तियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है। यह नीति उन लोगों को निशाना बनाती है जो अमेरिका के विरोधियों के लिए काम करते हुए अमेरिकी हितों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं।

अमेरिका ने पश्चिमी गोलार्ध में अपनी वीजा प्रतिबंध नीति का विस्तार किया है, जिससे 26 व्यक्तियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नीति उन लोगों को निशाना बनाती है जो अमेरिका के विरोधियों की ओर से काम करते हुए अमेरिकी हितों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हवाला देते हुए, विदेश विभाग ने कहा कि यह सरकार दुश्मन ताकतों को महत्वपूर्ण संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल करने या अमेरिकी सुरक्षा और समृद्धि के

लिए खतरा पैदा करने से रोकेगी। विदेश विभाग का लक्ष्य अमेरिकी नेतृत्व को बढ़ावा देना, देश की रक्षा करना और पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण मार्गों और क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस विस्तारित नीति के तहत, उन देशों के नागरिकों के अमेरिकी वीजा पर रोक लगा दी जाएगी जो पश्चिमी गोलार्ध में रहते हुए जानबूझकर दुश्मन देशों, उनके एजेंटों या कंपनियों के लिए ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो अमेरिका के हितों के खिलाफ हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे व्यक्ति और उनके तत्काल परिवार के सदस्य आम तौर पर अमेरिका में प्रवेश के लिए अयोग्य होंगे। इन गतिविधियों में महत्वपूर्ण संपत्ति और रणनीतिक संसाधनों को प्राप्त करने या नियंत्रित करने में दुश्मन ताकतों की सहायता करना, क्षेत्रीय सुरक्षा प्रयासों को अस्थिर करना, अमेरिकी आर्थिक हितों को कमजोर करना और क्षेत्र के देशों की संप्रभुता और स्थिरता को कमजोर करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रभावी अभियान चलाना शामिल है। विदेश विभाग ने इन गतिविधियों में शामिल 26 व्यक्तियों के वीजा पर प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप प्रशासन देश की सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेगा





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