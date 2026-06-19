अमेरिका-ईरान समझौते के बाद भी हवाई यात्रा महंगी रहेगी

अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो चुका है। लेकिन अगले तीन-चार महीनों तक आपको सस्ती फ्लाइट टिकट नहीं मिलेगी। इसकी वजह है कच्चे तेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को पुराने लेवल पर आने में महीनों लगेंगे।

अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो चुका है। लेकिन अगले तीन-चार महीनों तक आपको सस्ती फ्लाइट टिकट नहीं मिलेगी। इसकी वजह है कच्चे तेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को पुराने लेवल पर आने में महीनों लगेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को रोकने का समझौता हो गया है। इसके बाद कच्चे तेल की कीमतें घटने लगी हैं। लेकिन यदि आप सोच रहे होंगे जल्द ही हवाई जहाज की टिकटें सस्ती हो जाएंगी तो ऐसी उम्मीद मत कीजिए। इसका कारण कुछ और है। तभी तो कहा जा रहा है कि एटीएफ की कीमतें पहले के स्तर पर आने में महीनों लग सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में एविएशन एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया गया है अगले तीन या चार महीने तो विमान किराये में कमी की उम्मीद मत ही रखिए। OAG के चीफ एनिलिस्ट जॉन ग्रांट बताते हैं कि अधिकतर एयरलाइनों ने आगामी तीन-चार महीनों के लिए अपने ऑपरेशन कॉस्ट को तय कर लिया है। उस हिसाब-किताब में बहुत ज्यादा फेरबदल की संभावना नहीं है। इसके अलावा यह मत समझिए कि एटीएफ की कीमतें यदि 10 फीसदी कम होगी तो विमान का किराया भी इतना ही घट जाएगी। इजरायल-ईरान संघर्ष शुरू होने से पहले एयर टार्बाइन फ्यूल (ATF) की जितनी कीमतें थीं, उससे अभी दाम बढ़ कर करीब दोगुने हो गए हैं। इस वजह से भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एविएशन कंपनियों को फ्लाइट में कटौती करनी पड़ रही है। साथ ही किराये में भी बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। अब जबकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो चुका है तो लोग समझ रहे हैं कि जल्दी ही एटीएफ की कीमतें घटेंगी और हवाई जहाज का किराया सस्ता होगा। जिनके पास नए विमानों का बेड़ा है, उनके फ्लाइट की लागत का 25% से 35% तक एटीएफ बिल ही होता है। जिन एविएशन कंपनियों के पास पुराने जहाज हैं, उनका एटीएफ खर्च तो 40 फीसदी से लेकर 50 फीसदी तक चला जाता है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद जब एटीएफ की कीमतें बढ़ी थी, तब अधिकतर एयरलाइंस ने उस लागत का कुछ हिस्सा खुद झेला और बाकी को किराए बढ़ाकर पूरा किया। लेकिन अब कई एविएशन कंपनियों के पास टिकट कीमतें कम करने का ज्यादा प्रोत्साहन नहीं है। क्योंकि इस समय जो लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, वे महंगा किराया चुकाने के लिए तैयार हैं। कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि युद्ध की वजह से खाड़ी देशों में तेल के सभी कुओं को बंद कर दिया गया था। क्योंकि वहां से निकलने वाले क्रूड ऑयल का कोई खरीदार नहीं था और उसे स्टोर करने की टंकियां फुल हो चुकी थी। उन बंद कुओं को रातों-रात शुरू नहीं किया जा सकता है। बंद किए गए कुओं, रिफाइनरी और अन्य बुनियादी ढांचे को फिर से चालू करने और मरम्मत करने में भी समय लगेगा। इसके साथ ही क्रूड ऑयल की ढुलाई करने वाले समुद्री जहाज पहले खाड़ी के करीब बने रहते थे। लेकिन जब से जहाजों को निशाना बनाया जाने लगा तो वे वहां से काफी दूर निकल गए हैं। उन्हें भी वापस खाड़ी देशों के पास पहुंचने में वक्त लगेगा.

अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो चुका है। लेकिन अगले तीन-चार महीनों तक आपको सस्ती फ्लाइट टिकट नहीं मिलेगी। इसकी वजह है कच्चे तेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को पुराने लेवल पर आने में महीनों लगेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को रोकने का समझौता हो गया है। इसके बाद कच्चे तेल की कीमतें घटने लगी हैं। लेकिन यदि आप सोच रहे होंगे जल्द ही हवाई जहाज की टिकटें सस्ती हो जाएंगी तो ऐसी उम्मीद मत कीजिए। इसका कारण कुछ और है। तभी तो कहा जा रहा है कि एटीएफ की कीमतें पहले के स्तर पर आने में महीनों लग सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में एविएशन एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया गया है अगले तीन या चार महीने तो विमान किराये में कमी की उम्मीद मत ही रखिए। OAG के चीफ एनिलिस्ट जॉन ग्रांट बताते हैं कि अधिकतर एयरलाइनों ने आगामी तीन-चार महीनों के लिए अपने ऑपरेशन कॉस्ट को तय कर लिया है। उस हिसाब-किताब में बहुत ज्यादा फेरबदल की संभावना नहीं है। इसके अलावा यह मत समझिए कि एटीएफ की कीमतें यदि 10 फीसदी कम होगी तो विमान का किराया भी इतना ही घट जाएगी। इजरायल-ईरान संघर्ष शुरू होने से पहले एयर टार्बाइन फ्यूल (ATF) की जितनी कीमतें थीं, उससे अभी दाम बढ़ कर करीब दोगुने हो गए हैं। इस वजह से भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एविएशन कंपनियों को फ्लाइट में कटौती करनी पड़ रही है। साथ ही किराये में भी बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। अब जबकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो चुका है तो लोग समझ रहे हैं कि जल्दी ही एटीएफ की कीमतें घटेंगी और हवाई जहाज का किराया सस्ता होगा। जिनके पास नए विमानों का बेड़ा है, उनके फ्लाइट की लागत का 25% से 35% तक एटीएफ बिल ही होता है। जिन एविएशन कंपनियों के पास पुराने जहाज हैं, उनका एटीएफ खर्च तो 40 फीसदी से लेकर 50 फीसदी तक चला जाता है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद जब एटीएफ की कीमतें बढ़ी थी, तब अधिकतर एयरलाइंस ने उस लागत का कुछ हिस्सा खुद झेला और बाकी को किराए बढ़ाकर पूरा किया। लेकिन अब कई एविएशन कंपनियों के पास टिकट कीमतें कम करने का ज्यादा प्रोत्साहन नहीं है। क्योंकि इस समय जो लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, वे महंगा किराया चुकाने के लिए तैयार हैं। कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि युद्ध की वजह से खाड़ी देशों में तेल के सभी कुओं को बंद कर दिया गया था। क्योंकि वहां से निकलने वाले क्रूड ऑयल का कोई खरीदार नहीं था और उसे स्टोर करने की टंकियां फुल हो चुकी थी। उन बंद कुओं को रातों-रात शुरू नहीं किया जा सकता है। बंद किए गए कुओं, रिफाइनरी और अन्य बुनियादी ढांचे को फिर से चालू करने और मरम्मत करने में भी समय लगेगा। इसके साथ ही क्रूड ऑयल की ढुलाई करने वाले समुद्री जहाज पहले खाड़ी के करीब बने रहते थे। लेकिन जब से जहाजों को निशाना बनाया जाने लगा तो वे वहां से काफी दूर निकल गए हैं। उन्हें भी वापस खाड़ी देशों के पास पहुंचने में वक्त लगेगा





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