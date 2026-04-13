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अमेरिका-ईरान के बीच फिर बातचीत की उम्मीद: ट्रंप का दावा, समझौता चाहता है तेहरान

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अमेरिका-ईरान के बीच फिर बातचीत की उम्मीद: ट्रंप का दावा, समझौता चाहता है तेहरान
अमेरिकाईरानडोनाल्ड ट्रंप
📆13-04-2026 18:19:00
📰Amar Ujala
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान बातचीत के लिए बेचैन है और समझौता करना चाहता है। यह दावा होर्मुज जलसंधि में बढ़ते तनाव के बीच आया है, जहां नौसैनिक टकराव की आशंका बनी हुई है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी का भी बचाव किया।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वार्ता विफल होने के बाद ईरान फिर से अमेरिका से बातचीत करने के लिए बेचैन है। यह बयान होर्मुज जलसंधि में बढ़ते तनाव के बीच आया है, जहां दोनों देशों के बीच नौसैनिक टकराव की आशंका बनी हुई है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है और परमाणु कार्यक्रम पर सहमति बनाने के लिए उत्सुक है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति कभी नहीं देगा। हालांकि, कई मुद्दों पर सहमति बनने के बावजूद, परमाणु कार्यक्रम पर अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया है।

ट्रंप ने होर्मुज जलसंधि के बारे में भी बात की और दावा किया कि वहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या हाल के समय में सबसे अधिक है। उन्होंने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य ईरान को ब्लैकमेलिंग और दबाव बनाने से रोकना है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को होर्मुज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास सऊदी अरब और रूस से भी अधिक तेल और गैस के संसाधन हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई देश अब तेल के लिए अमेरिका की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहां से उन्हें बेहतर और सस्ता विकल्प मिल रहा है। ट्रंप ने ईरान की नौसेना पर भी निशाना साधा और कहा कि उसकी नौसेना समुद्र में तबाह हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई ईरानी जहाज नाकाबंदी के पास भी आया, तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को और भी जटिल बना दिया है।

इस बीच, अमेरिकी सरकार ने होर्मुज जलसंधि से गुजरने वाले जहाजों पर कड़ी निगरानी रखने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी सोमवार शाम 7:30 बजे (अमेरिकी समयानुसार सुबह 10 बजे) से लागू हो गई है। फैसले के तहत, जो भी जहाज होर्मुज से गुजरने की कोशिश करेगा, उसे रोककर जांच की जाएगी, खासकर उन जहाजों पर जो ईरान को टोल देते हैं। ट्रंप के अनुसार, इससे ईरान की आर्थिक ताकत को कम किया जाएगा।

इस बीच, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह दावा ईरान पर दबाव बनाने और उसे बातचीत की मेज पर लाने का एक प्रयास है। हालांकि, ईरान ने अभी तक ट्रंप के इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस घटनाक्रम ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। दुनिया भर के देश इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

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