अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला: हिल्टन होटल में गोलीबारी, ट्रंप सुरक्षित

वाशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान हुई गोलीबारी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाल-बाल बचे। घटना के समय राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस होटल में मौजूद थे। सभी सुरक्षित हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना का आंखों देखा हाल बताया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक गंभीर घटना से बाल-बाल बच गए। वाशिंगटन डीसी में हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान अचानक गोलीबारी हो गई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे। शुक्र है कि इस घटना में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई और राष्ट्रपति ट्रंप और उनके साथ मौजूद सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति सुरक्षित हैं। होटल में हुई इस अप्रत्याशित गोलीबारी ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भयभीत कर दिया। घटना के समय का माहौल पूरी तरह से अराजक था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोली चलने की आवाज सुनते ही बैंक्वेट हॉल में अफरा-तफरी मच गई। एएनआई की रिपोर्टर रीना भारद्वाज, जो खुद इस कार्यक्रम में शामिल थीं, ने बताया कि सबसे पहले उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी, जिसे उन्होंने शुरू में बर्तनों के गिरने की आवाज समझा। लेकिन कुछ ही क्षणों में, उन्होंने देखा कि वेटर अपनी ट्रे के साथ भाग रहे हैं और हर कोई सुरक्षित स्थान की तलाश में है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गंभीर हुआ है। टेबल पर बैठे लोग तुरंत नीचे छिपने लगे और हर तरफ चीख-पुकार मच गई। रीना भारद्वाज ने भी खुद को सुरक्षित रखने के लिए नीचे छिप गईं। जब उन्हें लगा कि स्थिति थोड़ी नियंत्रण में है, तो उन्होंने देखा कि सुरक्षा कर्मी लंबी बंदूकें लेकर मंच पर तैनात थे। राष्ट्रपति ट्रंप को पहले ही सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया था। उनके कैबिनेट के सदस्यों, जिनमें काश पटेल, पीठ हेगसेथ, स्कॉट पटेल और विटकॉफ शामिल थे, को भी धीरे-धीरे बाहर निकाला गया। कुछ समय बाद, जब माहौल शांत हुआ, तो घोषणा की गई कि कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाएगा। अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन की कॉरस्पॉन्डेंट कैटलिन कोलिंस ने भी घटना का आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने कहा कि जब गोलियों की आवाज आई, तो सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत बॉलरूम को चारों ओर से घेर लिया। होटल के मुख्य कॉरिडोर में भी हलचल मच गई और कैबिनेट के अधिकारी पूरे कमरे में फैल गए। सभी लोग राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक टेबलों के नीचे दुबके रहे। कैटलिन कोलिंस ने बताया कि जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित रूप से होटल से बाहर नहीं निकाला गया, तब तक किसी को भी हिलने की इजाजत नहीं थी। इस घटना ने अमेरिकी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां इस मामले की गहनता से जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि गोलीबारी क्यों और कैसे हुई। फिलहाल, होटल और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस घटना के बाद व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस घटना से बहुत चिंतित हैं और उन्होंने सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना निश्चित रूप से अमेरिकी इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज होगी और सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करने की आवश्यकता को उजागर करती है। इस घटना ने एक बार फिर से सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की महत्ता को दर्शा दिया है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसे स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस घटना के बाद, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक गंभीर घटना से बाल-बाल बच गए। वाशिंगटन डीसी में हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान अचानक गोलीबारी हो गई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे। शुक्र है कि इस घटना में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई और राष्ट्रपति ट्रंप और उनके साथ मौजूद सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति सुरक्षित हैं। होटल में हुई इस अप्रत्याशित गोलीबारी ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भयभीत कर दिया। घटना के समय का माहौल पूरी तरह से अराजक था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोली चलने की आवाज सुनते ही बैंक्वेट हॉल में अफरा-तफरी मच गई। एएनआई की रिपोर्टर रीना भारद्वाज, जो खुद इस कार्यक्रम में शामिल थीं, ने बताया कि सबसे पहले उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी, जिसे उन्होंने शुरू में बर्तनों के गिरने की आवाज समझा। लेकिन कुछ ही क्षणों में, उन्होंने देखा कि वेटर अपनी ट्रे के साथ भाग रहे हैं और हर कोई सुरक्षित स्थान की तलाश में है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गंभीर हुआ है। टेबल पर बैठे लोग तुरंत नीचे छिपने लगे और हर तरफ चीख-पुकार मच गई। रीना भारद्वाज ने भी खुद को सुरक्षित रखने के लिए नीचे छिप गईं। जब उन्हें लगा कि स्थिति थोड़ी नियंत्रण में है, तो उन्होंने देखा कि सुरक्षाकर्मी लंबी बंदूकें लेकर मंच पर तैनात थे। राष्ट्रपति ट्रंप को पहले ही सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया था। उनके कैबिनेट के सदस्यों, जिनमें काश पटेल, पीठ हेगसेथ, स्कॉट पटेल और विटकॉफ शामिल थे, को भी धीरे-धीरे बाहर निकाला गया। कुछ समय बाद, जब माहौल शांत हुआ, तो घोषणा की गई कि कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाएगा। अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन की कॉरस्पॉन्डेंट कैटलिन कोलिंस ने भी घटना का आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने कहा कि जब गोलियों की आवाज आई, तो सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत बॉलरूम को चारों ओर से घेर लिया। होटल के मुख्य कॉरिडोर में भी हलचल मच गई और कैबिनेट के अधिकारी पूरे कमरे में फैल गए। सभी लोग राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक टेबलों के नीचे दुबके रहे। कैटलिन कोलिंस ने बताया कि जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित रूप से होटल से बाहर नहीं निकाला गया, तब तक किसी को भी हिलने की इजाजत नहीं थी। इस घटना ने अमेरिकी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां इस मामले की गहनता से जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि गोलीबारी क्यों और कैसे हुई। फिलहाल, होटल और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस घटना के बाद व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस घटना से बहुत चिंतित हैं और उन्होंने सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना निश्चित रूप से अमेरिकी इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज होगी और सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करने की आवश्यकता को उजागर करती है। इस घटना ने एक बार फिर से सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की महत्ता को दर्शा दिया है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसे स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस घटना के बाद, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है





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