अमेरिकी सैन्य अभियान पर वाशिंगटन ने 29 अरब डॉलर खर्च किए, तीसरी तिमाही में वृद्धि हुई - जे हर्स्ट

अमेरिकी सैन्य अभियान पर वाशिंगटन पहले ही लगभग 29 अरब डॉलर खर्च कर चुका है, जो पेंटागन के शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचा तो यह लागत अंततः एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियान पर वाशिंगटन पहले ही लगभग 29 अरब डॉलर खर्च कर चुका है, जो पेंटागन के शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचा तो यह लागत अंततः एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है । पेंटागन के नियंत्रक जे हर्स्ट ने मंगलवार को प्रतिनिधि सभा की विनियोग समिति की सुनवाई में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले अनुमान 25 अरब डॉलर का था , लेकिन अब इसे संशोधित कर 29 अरब डॉलर कर दिया गया है। हर्स्ट ने बताया कि इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण उपकरणों की मरम्मत, प्रतिस्थापन और थिएटर में सैनिकों को बनाए रखने की ब ढ़ती परिचालन लागत है। अप्रैल के अंत में पेंटागन ने जो आंकड़े पेश किए थे, उनसे यह अनुमान 4 अरब डॉलर अधिक है । नुकसान की लागत अभी शामिल नहीं हर्स्ट। हर्स्ट ने सीनेट विनियोग उपसमिति की सुनवाई में स्पष्ट किया कि 29 अरब डॉलर के वर्तमान अनुमान में क्षेत्रीय अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान की मरम्मत या पुनर्निर्माण की लागत शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े अभी अलग से तैयार किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों की चिंता रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ईरान के साथ तनाव पूर्ण युद्ध में बदल गया या क्षेत्र में अमेरिकी तैनाती लंबे समय तक बनी रही, तो कुल लागत आसानी से ट्रिलियन डॉलर को पार कर सकती है.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियान पर वाशिंगटन पहले ही लगभग 29 अरब डॉलर खर्च कर चुका है, जो पेंटागन के शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचा तो यह लागत अंततः एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। पेंटागन के नियंत्रक जे हर्स्ट ने मंगलवार को प्रतिनिधि सभा की विनियोग समिति की सुनवाई में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले अनुमान 25 अरब डॉलर का था, लेकिन अब इसे संशोधित कर 29 अरब डॉलर कर दिया गया है। हर्स्ट ने बताया कि इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण उपकरणों की मरम्मत, प्रतिस्थापन और थिएटर में सैनिकों को बनाए रखने की बढ़ती परिचालन लागत है। अप्रैल के अंत में पेंटागन ने जो आंकड़े पेश किए थे, उनसे यह अनुमान 4 अरब डॉलर अधिक है। नुकसान की लागत अभी शामिल नहीं हर्स्ट। हर्स्ट ने सीनेट विनियोग उपसमिति की सुनवाई में स्पष्ट किया कि 29 अरब डॉलर के वर्तमान अनुमान में क्षेत्रीय अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान की मरम्मत या पुनर्निर्माण की लागत शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े अभी अलग से तैयार किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों की चिंता रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ईरान के साथ तनाव पूर्ण युद्ध में बदल गया या क्षेत्र में अमेरिकी तैनाती लंबे समय तक बनी रही, तो कुल लागत आसानी से ट्रिलियन डॉलर को पार कर सकती है





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अमेरिकी सैन्य अभियान 29 अरब डॉलर ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है पेंटागन के नियंत्रक जे हर्स्ट अनुमान 25 अरब डॉलर का था लेकिन अब इसे संशोधित कर 29 अरब डॉलर कर दिया गया है अनुमान 4 अरब डॉलर अधिक है भाग-बड़े उपकरणों की मरम्मत प्रतिस्थापन और थिएटर में सैनिकों को बनाए रखने की ब

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