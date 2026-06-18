अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता, होर्मुज़ स्ट्रेट का दोबारा खुलना

बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का मतलब एक तरह से होर्मुज़ स्ट्रेट का दोबारा खुलना है। जबकि बाकी लगभग सभी मुद्दों पर अंतिम समझौते तक पहुंचने की कोशिश जारी रहेगी। फ़्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ़्रेंस में इसे अपने देश की बड़ी जीत के तौर पर पेश किया। बाद में दोनों देशों ने पुष्टि की कि इस मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक दस्तख़त किए गए और अब ये पूरी तरह लागू हो चुका है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने पत्रकारों से जो बातचीत साझा की है उसके मुताबिक़ दोनों देशों को अब भी एक व्यापक और अंतिम शांति समझौते तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। इस समझौते के तहत ट्रंप ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने का लक्ष्य हासिल करेंगे।
बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का मतलब एक तरह से होर्मुज़ स्ट्रेट का दोबारा खुलना है। जबकि बाकी लगभग सभी मुद्दों पर अंतिम समझौते तक पहुंचने की कोशिश जारी रहेगी। फ़्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ़्रेंस में इसे अपने देश की बड़ी जीत के तौर पर पेश किया। बाद में दोनों देशों ने पुष्टि की कि इस मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक दस्तख़त किए गए और अब ये पूरी तरह लागू हो चुका है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने पत्रकारों से जो बातचीत साझा की है उसके मुताबिक़ दोनों देशों को अब भी एक व्यापक और अंतिम शांति समझौते तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। इस समझौते के तहत ट्रंप ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने का लक्ष्य हासिल करेंगे.
बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का मतलब एक तरह से होर्मुज़ स्ट्रेट का दोबारा खुलना है। जबकि बाकी लगभग सभी मुद्दों पर अंतिम समझौते तक पहुंचने की कोशिश जारी रहेगी। फ़्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ़्रेंस में इसे अपने देश की बड़ी जीत के तौर पर पेश किया। बाद में दोनों देशों ने पुष्टि की कि इस मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक दस्तख़त किए गए और अब ये पूरी तरह लागू हो चुका है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने पत्रकारों से जो बातचीत साझा की है उसके मुताबिक़ दोनों देशों को अब भी एक व्यापक और अंतिम शांति समझौते तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। इस समझौते के तहत ट्रंप ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने का लक्ष्य हासिल करेंगे
America Iran Understanding Agreement Trump Nuclear Hormuz Strait Peace Peaceful Iranian American Officials Congress Republican Senator Bill Cassidy Republican Senator Louisiana Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear Agreement Iranian Nuclear
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
मध्य पूर्व में चिंताजनक हालात के बीच इटली में जी-7 रक्षा मंत्रियों की बैठकमध्य पूर्व में चिंताजनक हालात के बीच इटली में जी-7 रक्षा मंत्रियों की बैठक
Read more »
कनाडा ने भारत को दिया जी-7 सम्मेलन का न्योता, पीएम मोदी ने दी जानकारीकनाडा ने भारत को दिया जी-7 सम्मेलन का न्योता, पीएम मोदी ने दी जानकारी
Read more »
अमेरिका का जी-7 देशों पर दबाव: रूस से तेल खरीदने वालों पर टैरिफ लगाओअमेरिका का जी-7 देशों पर दबाव: रूस से तेल खरीदने वालों पर टैरिफ लगाओ
Read more »
ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत पर जी-7 देशों ने चिंता जताई, तेहरान को कड़ी चेतावनीईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत पर जी-7 देशों ने चिंता जताई, तेहरान को कड़ी चेतावनी
Read more »
वित्त वर्ष 2026-27 में दुनिया भर में छाएगा भारत का विकास दर, रहेगा 7 के पारआर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर 6.8-7.
Read more »
7 दिन-7 ग्रह-7 राशियां, सिंह-तुला सहित इन राशियों के लिए शुभ अगला सप्ताहअगले सप्ताह सात बड़े ग्रहों की चाल बदलने वाली है. इस सप्ताह सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और चंद्रमा चाल बदलेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग सात राशियों को शुभ फल दे सकता है.
Read more »