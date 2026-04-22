अमेरिकी छात्र वीजा: 'मेंटेन स्टेटस' नियम और पालन करने का तरीका

अमेरिका में F1 छात्र वीजा पर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए 'मेंटेन स्टेटस' नियम का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नियम का उल्लंघन करने पर वीजा रद्द हो सकता है और छात्र को निर्वासित किया जा सकता है। इस लेख में, हम 'मेंटेन स्टेटस' नियम को विस्तार से समझते हैं और इसका पालन करने के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के लिए F1 वीजा , जिसे छात्र वीजा के रूप में भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह वीजा गैर-आप्रवासी श्रेणी में आता है और इसके माध्यम से केवल 'स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम' ( SEVP ) द्वारा प्रमाणित विश्वविद्यालयों में ही अध्ययन किया जा सकता है। SEVP संस्थान वे कॉलेज और विश्वविद्यालय होते हैं जिन्हें विदेशी छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्राप्त होती है। F1 छात्र वीजा धारक के रूप में एक छात्र अमेरिका में कितने समय तक रह सकता है, यह उसके पाठ्यक्रम की अवधि पर निर्भर करता है। वर्तमान में, अमेरिकी आव्रजन प्रणाली एक गंभीर संकट से जूझ रही है, जिसमें 11.

6 मिलियन बैकलॉग मामले लंबित हैं, जिससे छात्रों के वीजा स्टेटस और संभावित निर्वासन का खतरा बढ़ गया है। F1 वीजा प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि छात्र अपनी इच्छानुसार अनिश्चित काल तक अमेरिका में रह सकता है। इस वीजा से जुड़े कई नियम और विनियम हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर अमेरिका से निर्वासित होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। 'मेंटेन स्टेटस' एक ऐसा ही महत्वपूर्ण नियम है। आइए, इस नियम को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इसका पालन कैसे किया जा सकता है। 'मेंटेन स्टेटस' का अर्थ है कि एक विदेशी छात्र के रूप में अमेरिका में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए F-1 वीजा की स्थिति को बनाए रखना अनिवार्य है। इसके लिए, छात्र को न केवल विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, बल्कि F-1 वीजा की सभी शर्तों का भी पालन करना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार, अमेरिका में अध्ययन करते समय छात्र की स्थिति बनाए रखना अनिवार्य है। सरल शब्दों में, छात्र को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसकी छात्र होने की पहचान खतरे में पड़ जाए। छात्र का स्टेटस उसके अमेरिका में आने के उद्देश्य से जुड़ा होता है, और विदेश मंत्रालय इसी आधार पर वीजा जारी करता है। यदि विदेश मंत्रालय ने F-1 वीजा जारी किया है, तो इसका तात्पर्य है कि विदेशी छात्र अमेरिका में अध्ययन करने के लिए आया है। उसे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसके अध्ययन के उद्देश्य में परिवर्तन हो। 'मेंटेन स्टेटस' का अर्थ है कि छात्र को उस उद्देश्य को पूरा करना है जिसके लिए उसे मंत्रालय द्वारा वीजा प्रदान किया गया था, और उसे उस उद्देश्य से जुड़े नियमों का पालन भी करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी छात्र को पढ़ने के लिए F-1 वीजा प्राप्त हुआ है, तो उसे केवल पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे अमेरिका आकर काम करने की अनुमति नहीं है। 'मेंटेन स्टेटस' को बनाए रखने के लिए, छात्र को अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत से 30 दिन पहले अमेरिका पहुंचना होगा। अमेरिका पहुंचने के बाद, उसे तुरंत अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय के 'डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल' (DSO) से संपर्क करना होगा। विश्वविद्यालय पहुंचने के बाद DSO से दोबारा संपर्क करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, छात्र को अपने पाठ्यक्रम से संबंधित सभी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा। यदि पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो DSO को सूचित करना होगा ताकि पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाई जा सके। छात्र केवल तभी छुट्टी पर जा सकता है जब उसने कम से कम एक वर्ष की पढ़ाई पूरी कर ली हो। इन नियमों का पालन न करने पर वीजा रद्द हो सकता है और छात्र को अमेरिका से निर्वासित किया जा सकता है। इसलिए, F1 वीजा धारकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे 'मेंटेन स्टेटस' के नियमों को समझें और उनका सख्ती से पालन करें ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि DSO छात्रों को 'मेंटेन स्टेटस' बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं। छात्रों को किसी भी संदेह या प्रश्न के मामले में अपने DSO से संपर्क करने में संकोच नहीं करना चाहिए





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