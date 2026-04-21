अमेरिका में इंजीनियरिंग दाखिले का सच: क्या वहां JEE स्कोर की जरूरत होती है

भारत में JEE के जरिए इंजीनियरिंग में दाखिला होता है, लेकिन क्या अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा ही है? जानिए अमेरिकी कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया, जरूरी एग्जाम्स और एडमिशन के लिए किन कारकों का महत्व है।

भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के सपने को साकार करने के लिए लाखों छात्र हर साल JEE मेन और अडवांस्ड जैसी कठिन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मेन सेशन 2 के परिणामों की घोषणा की है, जिसमें 2.

50 लाख से अधिक छात्र JEE अडवांस्ड के लिए पात्र घोषित किए गए हैं। इन परीक्षाओं के अंक ही भारतीय छात्रों के लिए IIT और NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हालांकि, भारतीय शिक्षा प्रणाली और अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में मूलभूत अंतर है। अक्सर भारतीय छात्र यह भ्रम पाल लेते हैं कि जिस तरह भारत में JEE का स्कोर अनिवार्य है, वैसा ही अमेरिका की शीर्ष यूनिवर्सिटीज में भी होता होगा। वास्तव में, अमेरिका में प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से अलग और व्यापक है। अमेरिकी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए JEE स्कोर की कोई अनिवार्यता नहीं है। अमेरिका में यूनिवर्सिटीज एडमिशन के समय 'समग्र समीक्षा' (Holistic Review) प्रक्रिया का पालन करती हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रवेश समिति केवल आपके अंकों को नहीं देखती, बल्कि आपकी पूरी प्रोफाइल का विश्लेषण करती है। इसमें छात्र के स्कूल के प्रदर्शन के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और अन्य गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि, छात्र स्वैच्छिक रूप से अपने JEE स्कोर का उल्लेख आवेदन में कर सकते हैं, लेकिन यह एडमिशन के लिए निर्णायक कारक नहीं होता है। यदि आप अमेरिका में बैचलर्स यानी बी.एस. इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आपको SAT या ACT जैसे एप्टिट्यूड टेस्ट देने होंगे। इसके अलावा, विदेशी छात्र होने के नाते अंग्रेजी भाषा में अपनी दक्षता सिद्ध करने के लिए TOEFL या IELTS स्कोर अनिवार्य है। वहीं, अगर आप मास्टर ऑफ साइंस यानी एम.एस. इंजीनियरिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको GRE परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। एडमिशन की प्रक्रिया केवल परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका के कॉलेज ऐसे छात्रों की तलाश में रहते हैं जो किताबी ज्ञान से परे जाकर समाज और अपने परिवेश के प्रति जागरूक हों। आवेदन के दौरान छात्रों को अपने पिछले शैक्षणिक वर्षों की ट्रांस्क्रिप्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज (SOP), और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन (LOR) जमा करने होते हैं। SOP में आपको यह स्पष्ट करना होता है कि आप उस विशेष विश्वविद्यालय को क्यों चुन रहे हैं और आपके करियर के लक्ष्य क्या हैं। LOR किसी प्रोफेसर या शिक्षक द्वारा लिखा जाता है, जो आपकी शैक्षणिक क्षमताओं और चरित्र की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त, एक्स्ट्राकरिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि खेल, कम्युनिटी सर्विस, या तकनीकी प्रतियोगिताओं में भागीदारी बहुत मायने रखती है। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज केवल किताबी कीड़ा होने के बजाय ऐसे छात्रों को प्राथमिकता देती हैं जो सर्वांगीण विकास में विश्वास रखते हों। अतः, यदि आप अमेरिका जाकर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको केवल परीक्षाओं की तैयारी ही नहीं, बल्कि अपने समग्र व्यक्तित्व और शैक्षणिक प्रोफाइल को मजबूत बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि आप वहां के मानकों पर खरे उतर सकें





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

अमेरिका इंजीनियरिंग दाखिला JEE स्कोर SAT परीक्षा विदेशी शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JEE Main Result 2026: जेईई मेन के नतीजे आज, एडवांस की परीक्षा 17 मई को होगीइंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई मेन-2026 के नतीजे सोमवार को जारी होने की संभावना है। जेईई मेन की जनवरी और अप्रैल सत्र की परीक्षा के आधार पर जेईई मेन की अंतिम मेरिट

Read more »

JEE Main Result 2026 LIVE: जेईई मेन परसेंटाइल क्या है?JEE Main Result 2026 Direct link jeemain.nta.nic.in Live Updates: जेईई मेन रिजल्ट जारी होने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक jeemain.nta.nic.

Read more »

JEE Main 2026: क्या है जेईई मेन का टाई-ब्रेकिंग रूल? जानिए एक जैसा NTA स्कोर होने पर कैसे तय होती है आपकी रैंकNTA JEE Main Tie-Breaking Rule Kya hai: कई उम्मीदवारों के NTA स्कोर एक जैसे होते हैं, इसलिए रैंक अलॉटमेंट में टाई-ब्रेकिंग का नियम काफी फायदेमंद और निर्णायक बन जाता है। काउंसलिंग फेज में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी को प्रभावित करता है। इसलिए IIT-JEE एस्पिरेंट्स को टाई-ब्रेकिंग नियम के बारे में जरूर पता होना...

Read more »

IIT जाने से पहले पूरी कर लें ये शर्तें, वरना नहीं दें पाएंगे परीक्षा, क्या आप भी कर रहे हैं गलती?IIT में एडमिशन लेने के लिए अच्छी रैंक के साथ JEE एडवांस्ड की परीक्षा पास करना भी बहुत अहम है. लेकिन JEE एडवांस्ड पेपर में बैठने के लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी होता है. इसके बिना आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल सकता है.

Read more »

JEE Main 2026: उत्तर प्रदेश के मेधावियों का शानदार प्रदर्शन, उत्कर्ष ने किया टॉपJEE Main 2026 के परिणामों में उत्तर प्रदेश के छात्रों ने शानदार सफलता प्राप्त की है। उत्कर्ष ने 99.99 परसेंटाइल के साथ टॉप किया है, जबकि बड़ी संख्या में छात्र JEE Advanced के लिए क्वालीफाई हुए हैं। जानिए क्या है इन टॉपर्स की सफलता का मंत्र।

Read more »

गयाजी का शुभम JEE मेंस में बिहार टॉपर: 100 पर्सेंटाइल के साथ पूरे देश में छठा स्थान; CM सम्राट ने दी बधाईGayas Shubham Kumar Tops Bihar in JEE Main 2026 with 100 Percentile. Follow Latest Updates.

Read more »