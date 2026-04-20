अमेरिकी नौसेना ने ईरानी जहाज तौस्का को किया जब्त, मध्य पूर्व में बढ़ा तनाव

अमेरिकी सेना ने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ईरानी जहाज तौस्का पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका का आरोप है कि जहाज परमाणु कार्यक्रमों के लिए तस्करी कर रहा था, जबकि ईरान ने इसे समुद्री डकैती करार दिया है।

मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच, अमेरिका और ईरान के संबंधों में एक नया और बेहद गंभीर मोड़ आया है। अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी ध्वज वाले विशाल मालवाहक जहाज तौस्का को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में रोकने और उस पर बलपूर्वक नियंत्रण करने की घटना ने ओमान की खाड़ी और स्ट्रेत ऑफ होर्मुज में युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। तौस्का कोई साधारण जहाज नहीं, बल्कि पनामाक्स-क्लास का एक विशाल कंटेनर पोत है, जिसे 2007 में दक्षिण कोरिया की हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित किया गया था। 294 मीटर

लंबा और 32 मीटर चौड़ा यह जहाज 5000 स्टैंडर्ड शिपिंग कंटेनर ले जाने की क्षमता रखता है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह जहाज मलेशिया से ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह की ओर जा रहा था, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की निगरानी में वह लंबे समय से रडार पर था। अमेरिकी अधिकारियों और पेंटागन के दावों के अनुसार, तौस्का का इतिहास संदिग्ध गतिविधियों से भरा हुआ है। यह जहाज अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंधित कंपनियों की ब्लैकलिस्ट में शामिल है। पश्चिमी खुफिया रिपोर्टों का आरोप है कि इस जहाज का संचालन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइन्स द्वारा किया जा रहा था, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक के लिए आवश्यक संवेदनशील उपकरणों और रसायनों की तस्करी के लिए कुख्यात है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि जहाज पर चीन से लाए गए सोडियम परक्लोरेट जैसे रसायन लदे थे, जिनका उपयोग रॉकेट ईंधन के निर्माण में किया जाता है। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रुआंस का उपयोग किया गया। घटनाक्रम के अनुसार, अमेरिकी सेना ने पहले रेडियो के माध्यम से जहाज को कई चेतावनियां दीं, लेकिन जब चालक दल ने छह घंटे तक उन आदेशों को नहीं माना, तो नौसेना ने इंजन रूम को निशाना बनाकर हमला किया। इस सटीक हमले के बाद जहाज को अपंग कर दिया गया और अमेरिकी नौसैनिकों ने उस पर चढ़कर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया। इस घटना के बाद तेहरान ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन और समुद्री डकैती करार दिया है। ईरान के सैन्य मुख्यालय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अमेरिका को इस कार्रवाई की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और वह इसका बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर, चीन ने भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। चीनी विदेश मंत्रालय का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक व्यापार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मार्ग है, जहां इस तरह की सैन्य गतिविधियां वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बन सकती हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे ऑपरेशन का बचाव करते हुए इसे प्रतिबंधों को लागू करने की एक आवश्यक कार्रवाई बताया है। वर्तमान में, इस क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को डर है कि कहीं यह छोटी सी शुरुआत एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में परिवर्तित न हो जाए। स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है और कूटनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि क्या यह घटना ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वैश्विक दबाव की चरम सीमा है या कोई नई सैन्य रणनीति का हिस्सा





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