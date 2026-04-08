अमेरिका-ईरान के बीच दो सप्ताह का युद्धविराम, 10 शर्तों पर बनेगी बात

अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को ईरान पर हमले न करने का ऐलान किया। यह युद्धविराम ईरान की 10 शर्तों पर आधारित है, जिन पर दोनों देश बातचीत करेंगे। इस समझौते से क्षेत्र में शांति स्थापित होने की उम्मीद है।

अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार युद्धविराम की घोषणा हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार, यानी 7 अप्रैल (स्थानीय समयनुसार) को ईरान पर हमले न करने का ऐलान किया। यह युद्धविराम दो हफ़्तों के लिए किया गया है। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका अगले दो सप्ताह तक ईरान पर हमला नहीं करेगा। इज़राइल ने भी इस युद्धविराम पर अपनी सहमति जताई है।\वहीं, ईरान ने भी युद्धविराम पर अपनी मुहर लगा दी है। युद्धविराम की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अमेरिका एक सभ्यता को पूरी तरह

से समाप्त कर देगा। लेकिन समय सीमा (डेडलाइन) समाप्त होने से पहले ही ट्रम्प ने युद्धविराम की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान की ओर से दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव में दो हफ़्ते तक जंग रोकने और होर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत खोल दिए जाने का ज़िक्र है। ईरान की ओर से विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने युद्धविराम पर सहमति दी है। ईरान ने अमेरिका के सामने 10 शर्तें रखीं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान की इन 10 शर्तों पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। इन्हीं शर्तों के चलते उसने ईरान पर हमला न करने का फैसला लिया है। फिलहाल, दो हफ़्ते का युद्धविराम हुआ है। अब इन्हीं 10 मांगों को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। उसी के आधार पर इस जंग की आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। ईरान के मुताबिक, सशर्त युद्धविराम के लिए उसकी 10 सूत्रीय योजना को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने स्वीकार कर लिया है और इसीलिए जंग को 2 हफ़्तों के लिए रोकने पर सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने युद्धविराम के लिए ईरान की जिन 10 शर्तों पर बातचीत करने की सहमति जताई है, उनमें कई महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं।\इन शर्तों में पहली शर्त इराक, लेबनान और यमन के ख़िलाफ़ जंग पूरी तरह से ख़त्म करना शामिल है। दूसरी शर्त के मुताबिक, अमेरिका बिना किसी समय सीमा के ईरान पर युद्ध की पूर्ण और स्थायी समाप्ति करेगा। क्षेत्र में सभी संघर्षों को पूरी तरह से समाप्त करना और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना भी इन शर्तों में शामिल है। इनके अलावा, होर्मुज जलडमरूमध्य में नेविगेशन की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल और शर्तें स्थापित की जाएंगी। ईरान ने अमेरिका के सामने शर्त रखी है कि युद्ध में ईरान को हुए नुकसान और उसे फिर से खड़ा करने की लागत के मुआवजे का पूरा भुगतान करना होगा। इसके अलावा, ईरान से प्रतिबंध हटाने की पूरी प्रतिबद्धता भी जताई गई है। अमेरिका द्वारा रखे गए ईरानी धन और फ्रीज़ की गई संपत्तियों को जारी करना होगा। ईरान किसी भी परमाणु हथियार को नहीं बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ईरान ने कहा है कि इन सभी शर्तों को स्वीकार करते ही तत्काल युद्धविराम सभी मोर्चों पर प्रभावी हो जाएगा। इस युद्धविराम के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद है और बातचीत के ज़रिये स्थायी समाधान निकालने की संभावना बढ़ जाएगी। इस समझौते से क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है





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