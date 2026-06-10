अमेरिका-ईरान तनाव, भारतीय कriya और हालिया घटनाओं पर समाचार संग्रह

इस समाचार संग्रह में जय श्री राम नारे पर कल्याण बनर्जी के र王妃्लय, अमेरिका की ईरान के दक्षिणी तट पर निशाना बनाने की क्षमता, IRGC के जॉर्डन में मिसाइल हमले, ट्राब का ईरान को चेतावनी, ईरान का दावा खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमले, रमपुर वायरल वीडियो, अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमले में 13 नागरिकों की मौत, मोदी के सिक्की कार्यकाल, पटना न्यायालय की जमानत राहत, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की फिल्म पुलिस, अभिनेताओं की पोज़, कप्तानी विवाद, भारत का ओमान-गैस प्लान और उज्ज्वला योजना में बदलाव जैसी हालिया घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।
Jay Shri Ram ke naare par bhadakae Kalyan Banerjee, lagaya ye naar. America ne Iran ke dakshini tatt par banaya nishan. Advertisement IRGC ne Jordan mein hamle ke liye apni isi missile ka kiya istemal.
Trump ne kyun di apachhe hamle ke baad Iran ko aisi kaddi chatawni? Iran ka daava: Gulf mein American thikane par missile-drone hamle. Rampur Viral Video: Girlfriend se meri shadi karwao, nahin to…, jid mein tower par chadha boyfriend. Afghanistan ka aarop: Pakistan hamle mein 13 nagarikon ki maut.
Modi bane sabse lambe karyakal wale PM, jaanein record list mein kaun. Patna behaviour court se Khan sar ko mili jamanaat yachika par badi raahat! Tamilnadu ke chief minister Vijay ne apni hi film ke gaane par banai police force! Shekhar Suman aur Vikrant Massey ne saath diye pose.
Captain Hardik Pandya aur Suryakumar Yadav ke beech captaincy le badha vivad! Middle East sankat ke beech Bharat ka mega plan: Samudra ke raste Oman se Gujarat aegi sidhe gas! Ujjwala yojna mein bada badlaav, ab sirf chaar cylinders par milenge subsidy. Ye video landscape mode mein nahin dikhega. Behtar anubhav ke liye portrait mode ka hi istemal karein
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