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अमेरिका के साथ कोई डील फाइनल नहीं, ईरान ने ट्रंप के दावों को बताया अटकलें

अंतरराष्ट्रीय समाचार News

अमेरिका के साथ कोई डील फाइनल नहीं, ईरान ने ट्रंप के दावों को बताया अटकलें
ईरानअमेरिकाडोनाल्ड ट्रंप
📆11-06-2026 23:33:00
📰AajTak
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ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऐतिहासिक शांति समझौते के दावों को खारिज करते हुए कहा कि कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और वह अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। साथ ही उसने भारतीय जहाजों पर हमलों की निंदा की।

ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऐतिहासिक शांति समझौते और युद्ध खत्म होने के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान ी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका के साथ कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और ऐसी खबरें महज अटकलें हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के साथ एक शानदार निपटारा हो गया है और दस्तावेज अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप ले लेंगे, साथ ही यूरोप में हस्ताक्षर समारोह की बात कही थी। ट्रंप के अनुसार इस समझौते के तहत ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल दिया जाएगा। लेकिन बघई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अभी तक किसी भी समझौते पर अंतिम फैसला नहीं लिया है और वह अपनी रेड लाइन्स पर कभी समझौता नहीं करेगा। ईरान ी प्रवक्ता ने कहा कि शांति वार्ता की स्थिति शुरू से ही स्पष्ट थी और समझौते का बड़ा हिस्सा पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन अमेरिकी पक्ष बार-बार अपना रुख बदलता रहा, जिससे राजनयिक प्रक्रिया लगातार बाधित हुई। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि कतर और पाकिस्तान इस वार्ता में मध्यस्थ की सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा को लेकर बघई ने कहा कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों के कारण यह क्षेत्र पहले से भी अधिक असुरक्षित हो गया है। उन्होंने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका की सैन्य हरकतों ने होर्मुज में सुरक्षा को और कमजोर किया है। ईरान ने चेतावनी दी कि वह अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेगा। बघई ने अमेरिका पर बार-बार बातचीत में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान ने हमेशा शांतिपूर्ण वार्ता का समर्थन किया है, लेकिन अमेरिकी नेतृत्व की अनिरंतरता और अविश्वसनीयता के कारण कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया। इस बीच, ईरान ी प्रवक्ता ने हाल ही में भारतीय वाणिज्यिक जहाजों पर हुए अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की, जिनमें कम से कम तीन भारतीय नागरिक मारे गए। बघई ने इसे अमेरिका की राज्य प्रायोजित समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती की नीति का स्पष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने मृत भारतीय नाविकों के परिवारों और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए भारतीय जनता और सरकार से अपनी सहानुभूति साझा की। बघई ने कहा कि ये हमले न केवल निर्दोष जानें ले रहे हैं, बल्कि वैश्विक शांति, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए भी गंभीर खतरा हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुद्र से अपील की कि वे अमेरिका को उसके कानून विहीन आचरण के लिए जवाबदेह ठहराएं और इस तरह की आक्रामक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इस पूरे विवाद के बीच यह स्पष्ट है कि अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक तनाव अभी भी बरकरार है और कोई ठोस शांति समझौता दूर की कौड़ी प्रतीत होता है.

ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऐतिहासिक शांति समझौते और युद्ध खत्म होने के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका के साथ कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और ऐसी खबरें महज अटकलें हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के साथ एक शानदार निपटारा हो गया है और दस्तावेज अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप ले लेंगे, साथ ही यूरोप में हस्ताक्षर समारोह की बात कही थी। ट्रंप के अनुसार इस समझौते के तहत ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल दिया जाएगा। लेकिन बघई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अभी तक किसी भी समझौते पर अंतिम फैसला नहीं लिया है और वह अपनी रेड लाइन्स पर कभी समझौता नहीं करेगा। ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि शांति वार्ता की स्थिति शुरू से ही स्पष्ट थी और समझौते का बड़ा हिस्सा पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन अमेरिकी पक्ष बार-बार अपना रुख बदलता रहा, जिससे राजनयिक प्रक्रिया लगातार बाधित हुई। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि कतर और पाकिस्तान इस वार्ता में मध्यस्थ की सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा को लेकर बघई ने कहा कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों के कारण यह क्षेत्र पहले से भी अधिक असुरक्षित हो गया है। उन्होंने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका की सैन्य हरकतों ने होर्मुज में सुरक्षा को और कमजोर किया है। ईरान ने चेतावनी दी कि वह अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेगा। बघई ने अमेरिका पर बार-बार बातचीत में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान ने हमेशा शांतिपूर्ण वार्ता का समर्थन किया है, लेकिन अमेरिकी नेतृत्व की अनिरंतरता और अविश्वसनीयता के कारण कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया। इस बीच, ईरानी प्रवक्ता ने हाल ही में भारतीय वाणिज्यिक जहाजों पर हुए अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की, जिनमें कम से कम तीन भारतीय नागरिक मारे गए। बघई ने इसे अमेरिका की राज्य प्रायोजित समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती की नीति का स्पष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने मृत भारतीय नाविकों के परिवारों और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए भारतीय जनता और सरकार से अपनी सहानुभूति साझा की। बघई ने कहा कि ये हमले न केवल निर्दोष जानें ले रहे हैं, बल्कि वैश्विक शांति, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए भी गंभीर खतरा हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुद्र से अपील की कि वे अमेरिका को उसके कानून विहीन आचरण के लिए जवाबदेह ठहराएं और इस तरह की आक्रामक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इस पूरे विवाद के बीच यह स्पष्ट है कि अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक तनाव अभी भी बरकरार है और कोई ठोस शांति समझौता दूर की कौड़ी प्रतीत होता है

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ईरान अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप परमाणु समझौता होर्मुज जलडमरूमध्य

 

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