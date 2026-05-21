अमेरिका-इजराइल संबंध: क्या नेतन्याहू की वजह से ट्रंप को उठाना पड़ रहा है बड़ा नुकसान? रक्षा खजाने में मिसाइलों की भारी कमी

वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के हमलों से इजराइल को बचाने के प्रयास में अमेरिका ने अपने मिसाइल इंटरसेप्टर का लगभग आधा भंडार खत्म कर दिया है, जिससे जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगियों में चिंता बढ़ गई है।

वाशिंगटन पोस्ट की एक विस्तृत और चौंकाने वाली रिपोर्ट ने वैश्विक राजनीति और सैन्य रणनीति के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुए सैन्य टकराव के दौरान अमेरिका ने अपनी रक्षा क्षमताओं का ऐसा उपयोग किया है जिसने उसके अपने भविष्य के सुरक्षा भंडार को खतरे में डाल दिया है। इस रिपोर्ट का मुख्य बिंदु यह है कि इजराइल को ईरान ी मिसाइलों के हमलों से बचाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक और महंगे मिसाइल इंटरसेप्टर ्स का लगभग आधा भंडार खर्च कर दिया है। इन इंटरसेप्टर्स का काम हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को पहचानकर उन्हें नष्ट करना होता है। आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका ने इस अभियान में 200 से अधिक थाड (THAAD) मिसाइल इंटरसेप्टर दागे। इसके अतिरिक्त, पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के जहाजों ने 100 से ज्यादा स्टैंडर्ड मिसाइल-3 और स्टैंडर्ड मिसाइल-6 का इस्तेमाल किया। सबसे विवादास्पद बात यह रही कि जहाँ अमेरिका अपने संसाधनों को पानी की तरह बहा रहा था, वहीं इजराइल ने अपनी रणनीति में काफी सावधानी बरती और अपने एरो (Arrow) इंटरसेप्टर्स का बहुत कम उपयोग किया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या इजराइल ने जानबूझकर अपने हथियार बचाए और अमेरिका पर निर्भर रहा। इस हथियारों की कमी का असर केवल अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने अमेरिका के अन्य वैश्विक सहयोगियों के मन में भी गहरा डर पैदा कर दिया है। विशेष रूप से जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश, जो भौगोलिक रूप से चीन और उत्तर कोरिया के प्रभाव क्षेत्र में हैं, अब काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये देश अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिकी सुरक्षा छतरी (Security Umbrella) पर निर्भर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका के पास अब केवल 200 के आसपास थाड इंटरसेप्टर बचे हैं, तो यह एक गंभीर संकट है। समस्या यह है कि इन जटिल हथियारों का निर्माण कोई आसान प्रक्रिया नहीं है और हथियार बनाने वाली कंपनियां इतनी तेजी से उत्पादन नहीं कर पा रही हैं कि भंडार को तुरंत भरा जा सके। यदि आने वाले समय में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कोई तनाव बढ़ता है या उत्तर कोरिया कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करता है, तो अमेरिका के पास अपने सहयोगियों को बचाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे। यह स्थिति वैश्विक शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकती है और अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकती है। राजनीतिक मोर्चे पर देखा जाए तो यह स्थिति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। ट्रंप ने हमेशा अपनी मजबूत सैन्य छवि और ईरान के प्रति सख्त रुख को प्राथमिकता दी है। रिपोर्ट संकेत देती है कि यदि ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई और बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने का निर्णय लेते हैं, तो अमेरिका के इंटरसेप्टर भंडार पर दबाव और बढ़ जाएगा। इसके साथ ही, इजराइल अपनी कुछ प्रमुख रक्षा प्रणालियों का रखरखाव (Maintenance) करने वाला है, जिससे वह कुछ समय के लिए अपनी क्षमता कम कर सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका पर बोझ और बढ़ जाएगा। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार विकसित नहीं करने दिए जाएंगे और होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला रखना उनकी प्राथमिकता है। अमेरिकी नौसेना की सख्ती के कारण ईरान को प्रतिदिन लगभग 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बिना अमेरिकी अनुमति के कोई भी व्यापारिक जहाज ईरान के बंदरगाहों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। जब इन दावों और रिपोर्टों के बाद पेंटागन और इजराइल से सवाल पूछे गए, तो दोनों ने अपनी साझेदारी का मजबूती से बचाव किया। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर ्स उनके समग्र रक्षा ढांचे का केवल एक छोटा हिस्सा हैं और यह कहना गलत होगा कि अमेरिका कमजोर हो गया है। उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सुरक्षा का बोझ साझा किया है। वहीं, वाशिंगटन स्थित इजराइली दूतावास ने भी इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन रोरिंग लायन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान दोनों देशों के बीच अभूतपूर्व तालमेल देखने को मिला। दूतावास के अनुसार, इजराइल जैसा सक्षम और विश्वसनीय साथी अमेरिका के लिए एक बड़ी संपत्ति है। हालांकि, रणनीतिक विश्लेषक अभी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या यह सैन्य निर्भरता भविष्य में अमेरिका के लिए एक रणनीतिक जाल बन सकती है, जहाँ उसे अपने सहयोगियों को बचाने के लिए अपनी खुद की सुरक्षा से समझौता करना पड़ेगा.

वाशिंगटन पोस्ट की एक विस्तृत और चौंकाने वाली रिपोर्ट ने वैश्विक राजनीति और सैन्य रणनीति के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुए सैन्य टकराव के दौरान अमेरिका ने अपनी रक्षा क्षमताओं का ऐसा उपयोग किया है जिसने उसके अपने भविष्य के सुरक्षा भंडार को खतरे में डाल दिया है। इस रिपोर्ट का मुख्य बिंदु यह है कि इजराइल को ईरानी मिसाइलों के हमलों से बचाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक और महंगे मिसाइल इंटरसेप्टर्स का लगभग आधा भंडार खर्च कर दिया है। इन इंटरसेप्टर्स का काम हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को पहचानकर उन्हें नष्ट करना होता है। आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका ने इस अभियान में 200 से अधिक थाड (THAAD) मिसाइल इंटरसेप्टर दागे। इसके अतिरिक्त, पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के जहाजों ने 100 से ज्यादा स्टैंडर्ड मिसाइल-3 और स्टैंडर्ड मिसाइल-6 का इस्तेमाल किया। सबसे विवादास्पद बात यह रही कि जहाँ अमेरिका अपने संसाधनों को पानी की तरह बहा रहा था, वहीं इजराइल ने अपनी रणनीति में काफी सावधानी बरती और अपने एरो (Arrow) इंटरसेप्टर्स का बहुत कम उपयोग किया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या इजराइल ने जानबूझकर अपने हथियार बचाए और अमेरिका पर निर्भर रहा। इस हथियारों की कमी का असर केवल अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने अमेरिका के अन्य वैश्विक सहयोगियों के मन में भी गहरा डर पैदा कर दिया है। विशेष रूप से जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश, जो भौगोलिक रूप से चीन और उत्तर कोरिया के प्रभाव क्षेत्र में हैं, अब काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये देश अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिकी सुरक्षा छतरी (Security Umbrella) पर निर्भर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका के पास अब केवल 200 के आसपास थाड इंटरसेप्टर बचे हैं, तो यह एक गंभीर संकट है। समस्या यह है कि इन जटिल हथियारों का निर्माण कोई आसान प्रक्रिया नहीं है और हथियार बनाने वाली कंपनियां इतनी तेजी से उत्पादन नहीं कर पा रही हैं कि भंडार को तुरंत भरा जा सके। यदि आने वाले समय में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कोई तनाव बढ़ता है या उत्तर कोरिया कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करता है, तो अमेरिका के पास अपने सहयोगियों को बचाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे। यह स्थिति वैश्विक शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकती है और अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकती है। राजनीतिक मोर्चे पर देखा जाए तो यह स्थिति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। ट्रंप ने हमेशा अपनी मजबूत सैन्य छवि और ईरान के प्रति सख्त रुख को प्राथमिकता दी है। रिपोर्ट संकेत देती है कि यदि ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई और बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने का निर्णय लेते हैं, तो अमेरिका के इंटरसेप्टर भंडार पर दबाव और बढ़ जाएगा। इसके साथ ही, इजराइल अपनी कुछ प्रमुख रक्षा प्रणालियों का रखरखाव (Maintenance) करने वाला है, जिससे वह कुछ समय के लिए अपनी क्षमता कम कर सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका पर बोझ और बढ़ जाएगा। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार विकसित नहीं करने दिए जाएंगे और होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला रखना उनकी प्राथमिकता है। अमेरिकी नौसेना की सख्ती के कारण ईरान को प्रतिदिन लगभग 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बिना अमेरिकी अनुमति के कोई भी व्यापारिक जहाज ईरान के बंदरगाहों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। जब इन दावों और रिपोर्टों के बाद पेंटागन और इजराइल से सवाल पूछे गए, तो दोनों ने अपनी साझेदारी का मजबूती से बचाव किया। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स उनके समग्र रक्षा ढांचे का केवल एक छोटा हिस्सा हैं और यह कहना गलत होगा कि अमेरिका कमजोर हो गया है। उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सुरक्षा का बोझ साझा किया है। वहीं, वाशिंगटन स्थित इजराइली दूतावास ने भी इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन रोरिंग लायन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान दोनों देशों के बीच अभूतपूर्व तालमेल देखने को मिला। दूतावास के अनुसार, इजराइल जैसा सक्षम और विश्वसनीय साथी अमेरिका के लिए एक बड़ी संपत्ति है। हालांकि, रणनीतिक विश्लेषक अभी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या यह सैन्य निर्भरता भविष्य में अमेरिका के लिए एक रणनीतिक जाल बन सकती है, जहाँ उसे अपने सहयोगियों को बचाने के लिए अपनी खुद की सुरक्षा से समझौता करना पड़ेगा





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अमेरिका-इजराइल ईरान मिसाइल इंटरसेप्टर थाड रक्षा रणनीति

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