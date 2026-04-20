अमेरिका-ईरान शांति समझौता: ट्रंप के दावे और ईरान का सख्त रुख, क्या इस्लामाबाद में टलेगा युद्ध

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए इस्लामाबाद में वार्ता की कोशिशें जारी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते का दावा किया है, जबकि ईरान ने वार्ता से इनकार किया है।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच दुनिया भर की नजरें अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर टिकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर आज यानी 20 अप्रैल को संभव हैं। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए अपने एक विशेष साक्षात्कार में इस बात की पुष्टि की है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। इस घटनाक्रम को गति देने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी

वेंस के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहले ही इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि मिडिल ईस्ट में चल रही अस्थिरता को समाप्त करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास है। हालांकि, ट्रंप का यह दावा जमीनी हकीकत से थोड़ा अलग नजर आ रहा है क्योंकि ईरान की प्रतिक्रिया पूरी तरह से विपरीत है। तेहरान ने अमेरिकी दावों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिका के साथ किसी भी नए दौर की बातचीत में शामिल होने की उनकी कोई योजना नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने एक प्रेस वार्ता के दौरान साफ तौर पर कहा कि हाल ही में अमेरिकी बलों द्वारा ईरानी कार्गो जहाज को जब्त किए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच भरोसे की भारी कमी आई है। तेहरान का सख्त रुख यह दर्शाता है कि वे अपनी शर्तों पर अडिग हैं और अमेरिका के दबाव में झुकने को तैयार नहीं हैं। इसके बावजूद ट्रंप ने कड़ा लहजा अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया, तो अमेरिका सैन्य बल का उपयोग करते हुए ईरान के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर निशाना साध सकता है। ट्रंप का यह रुख स्पष्ट करता है कि शांति वार्ता के विकल्प के साथ-साथ सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी मेज पर पूरी तरह मौजूद है। इस तनावपूर्ण स्थिति के पीछे फरवरी महीने से शुरू हुआ संघर्ष एक प्रमुख कारण है। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग ने मिडिल ईस्ट के साथ-साथ वैश्विक बाजारों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। संघर्ष के शुरुआती 48 घंटों में ही स्थिति बेहद विस्फोटक हो गई थी, जिसके चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई और कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। करीब 40 दिनों के गहन सैन्य टकराव के बाद दोनों पक्षों के बीच एक अस्थायी सीजफायर लागू हुआ था, जो अब 22 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। सीजफायर की मियाद खत्म होने से ठीक पहले हो रही यह बातचीत किसी निर्णायक समझौते तक पहुंचेगी या क्षेत्र में युद्ध के नए बादल छाएंगे, यह आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट हो जाएगा। वैश्विक समुदाय इस स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है, क्योंकि इस क्षेत्र में स्थिरता का सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है





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