अमेरिका-ईरान समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकरों की आवाजाही बढ़ी, लेबनान में इजरायली हमलों के बाद ईरान ने किया बंद

अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों की आवाजाही तेज हो गई है, लेकिन लेबनान में इजरायली हमलों के कारण ईरान ने इसे फिर से बंद कर दिया है। इस बीच, ईरानी अधिकारियों ने जहाजों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल टैंकर ों और मालवाहक जहाजों की आवाजाही तेज हो गई है। फारस की खाड़ी में कच्चे तेल से लदे लगभग 40 विशालकाय क्रूड कैरियर जहाज जलडमरूमध्य पार करने की तैयारी में हैं। ये जहाज दुनिया भर के अलग-अलग गंतव्यों की ओर रवाना होने वाले हैं, जिनमें चीन, मलेशिया और सिंगापुर जैसे एशियाई देश शामिल हैं। हालांकि, लेबनान में इजरायली हमलों के जारी रहने के कारण ईरान ने इस मार्ग को फिर से बंद कर दिया है, जिससे आवाजाही में अनिश्चितता बनी हुई है। शिपिंग डाटा कंपनी वोर्टेक्सा के अनुसार, खाड़ी में मौजूद टैंकर अनुकूल समय का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका- ईरान युद्ध के कारण होर्मुज में बाधा आने से पहले इस मार्ग से प्रतिदिन लगभग 1.
5 करोड़ बैरल कच्चा तेल एशियाई देशों को भेजा जाता था। वर्तमान में खाड़ी में मौजूद 21 विशालकाय टैंकरों का गंतव्य एशियाई देश हैं। इनमें पांच टैंकर चीन के लिए रवाना होने वाले हैं, जबकि पांच मलेशिया और सिंगापुर में जहाज से जहाज पर तेल स्थानांतरित करने के लिए भेजे जा रहे हैं। तीन अन्य टैंकरों को सामान्य गति से जलडमरूमध्य की ओर बढ़ते देखा गया है। इससे पहले सऊदी अरब के तीन सुपर टैंकर ओमान की खाड़ी के रास्ते अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। हालांकि, जहाजों को होर्मुज में बिछी समुद्री बारूदी सुरंगों के कारण अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पूरे जलडमरूमध्य में लगभग 80 समुद्री सुरंगें बिछा रखी हैं, जो आवाजाही के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। आवाजाही में सुधार के साथ कच्चे तेल की कीमतें 75 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जबकि युद्ध के दौरान यह कीमत 114 डॉलर प्रति बैरल तक चढ़ गई थी। ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जहाजों को होर्मुज पहुंचने से 48 घंटे पहले अथॉरिटी को सूचना देनी होगी और पंजीकरण से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इससे प्रवेश और निकास बिंदुओं पर औपचारिकताएं पूरी करने में देरी नहीं होगी। समझौते के तहत अथॉरिटी ने अगले 60 दिनों तक जहाजों से सेवा शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है। इस समझौते से वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद है, लेकिन लेबनान में इजरायली हमलों के कारण ईरान के रुख ने फिर से अनिश्चितता पैदा कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय तनाव कम होने पर ही होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की नियमित आपूर्ति बहाल हो सकेगी
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