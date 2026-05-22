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अमेरिका की भारत को एनर्जी पार्टनर बनाने की कोशिश के तहत बड़ा संदेश, ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की बातचीत के लिए वेनेजुएला का आना संभावित

International News

अमेरिका की भारत को एनर्जी पार्टनर बनाने की कोशिश के तहत बड़ा संदेश, ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की बातचीत के लिए वेनेजुएला का आना संभावित
AmericaIndiaNuclear Energy
📆22-05-2026 02:45:00
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पश्चिम एशिया के तनाव और होर्मुज संकट के बीच, अमेरिका अब भारत को एक बड़ा एनर्जी पार्टनर बनाने की कोशिश में गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने नएिल्ली से पहले इसका संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका पहले से ही ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है। रुबियो ने अगले हफ्ते वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के भारत आ सकते हैं और ऊर्जा सहयोग पर बातचीत हो सकती है। रूस से तेल खरीद बढ़ाने के बावजूद, भारत अपनी ऊर्जा सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने में जुटा है और अमेरिका इसे रणनीतिक तौर पर देख रहा है। रुबियो ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली में अपनी उपस्थिति के बारे में बात की है। इस बैठक में भी दोनों देशों के बीच टेरिटोरिया सुरक्षा, समुद्री स्थिरता और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

पश्चिम एशिया के तनाव और होर्मुज संकट के बीच, अमेरिका अब भारत को एक बड़ा एनर्जी पार्टनर बनाने की कोशिश में जुटा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने नए दिल्ली से पहले इसका संदेश दिया है। अमेरिका का मानना है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है और उसकी बड़ी ऊर्जा जरूरतें मध्य पूर्व से पूरी होती हैं। ऐसे में अमेरिका भारत के लिए विश्वसनीय सप्लायर के तौर पर उभरना चाहता है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका पहले से ही ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है। वेनेजुएला के तेल को भी जिक्र करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि इस मोर्चे पर भी भारत के साथ संभावनाएं तलाश की जा सकती हैं। रूस से तेल खरीद बढ़ाने के बावजूद, भारत अपनी ऊर्जा सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने में जुटा है और अमेरिका इसे रणनीतिक तौर पर देख रहा है। रुबियो ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली प्लानिंग की है। इस बैठक में भी दोनों देशों के बीच टेरिटोरिया सुरक्षा, समुद्री स्थिरता और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.

पश्चिम एशिया के तनाव और होर्मुज संकट के बीच, अमेरिका अब भारत को एक बड़ा एनर्जी पार्टनर बनाने की कोशिश में जुटा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने नए दिल्ली से पहले इसका संदेश दिया है। अमेरिका का मानना है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है और उसकी बड़ी ऊर्जा जरूरतें मध्य पूर्व से पूरी होती हैं। ऐसे में अमेरिका भारत के लिए विश्वसनीय सप्लायर के तौर पर उभरना चाहता है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका पहले से ही ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है। वेनेजुएला के तेल को भी जिक्र करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि इस मोर्चे पर भी भारत के साथ संभावनाएं तलाश की जा सकती हैं। रूस से तेल खरीद बढ़ाने के बावजूद, भारत अपनी ऊर्जा सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने में जुटा है और अमेरिका इसे रणनीतिक तौर पर देख रहा है। रुबियो ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली प्लानिंग की है। इस बैठक में भी दोनों देशों के बीच टेरिटोरिया सुरक्षा, समुद्री स्थिरता और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है

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