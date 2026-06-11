अमेरिका में महंगाई दर 4.2 फीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, ट्रंप ने महंगाई को पसंद किया

अमेरिका में महंगाई दर 4.2 फीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. इसे लेकर सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि महंगाई मुझे पसंद है. इस बयान को लेकर ट्रंप अब अपने ही देश में घिर गए हैं. अमेरिका इधर पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जंग में उलझा है. हर नए दिन के साथ अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड की ओर से ईरान के नए शहरों, नए सैन्य ठिकानों की लिस्ट जारी की जा रही है जहां बम बरसाए गए. यह युद्ध दुनिया के कई देशों के लिए सिरदर्द साबित हो ही रहा है, खुद अमेरिकी नागरिक भी इसके नकारात्मक प्रभाव यानी महंगाई से जूझ रहे हैं. अमेरिका में महंगाई ने तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

अमेरिका में महंगाई दर 4.2 फीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. इसे लेकर सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि महंगाई मुझे पसंद है.

इस बयान को लेकर ट्रंप अब अपने ही देश में घिर गए हैं. अमेरिका इधर पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जंग में उलझा है. हर नए दिन के साथ अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड की ओर से ईरान के नए शहरों, नए सैन्य ठिकानों की लिस्ट जारी की जा रही है जहां बम बरसाए गए.

यह युद्ध दुनिया के कई देशों के लिए सिरदर्द साबित हो ही रहा है, खुद अमेरिकी नागरिक भी इसके नकारात्मक प्रभाव यानी महंगाई से जूझ रहे हैं. अमेरिका में महंगाई ने तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मई महीने में महंगाई दर 4.2 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो अप्रैल 2023 में 3.8 फीसदी के स्तर पर थी





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