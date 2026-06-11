अमेरिका में महंगाई दर 4.2 फीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, ट्रंप ने महंगाई को पसंद किया

अमेरिका में महंगाई दर 4.2 फीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. इसे लेकर सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि महंगाई मुझे पसंद है. इस बयान को लेकर ट्रंप अब अपने ही देश में घिर गए हैं. अमेरिका इधर पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जंग में उलझा है. हर नए दिन के साथ अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड की ओर से ईरान के नए शहरों, नए सैन्य ठिकानों की लिस्ट जारी की जा रही है जहां बम बरसाए गए. यह युद्ध दुनिया के कई देशों के लिए सिरदर्द साबित हो ही रहा है, खुद अमेरिकी नागरिक भी इसके नकारात्मक प्रभाव यानी महंगाई से जूझ रहे हैं. अमेरिका में महंगाई ने तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
अमेरिका में महंगाई दर 4.2 फीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. इसे लेकर सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि महंगाई मुझे पसंद है.
इस बयान को लेकर ट्रंप अब अपने ही देश में घिर गए हैं. अमेरिका इधर पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जंग में उलझा है. हर नए दिन के साथ अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड की ओर से ईरान के नए शहरों, नए सैन्य ठिकानों की लिस्ट जारी की जा रही है जहां बम बरसाए गए.
यह युद्ध दुनिया के कई देशों के लिए सिरदर्द साबित हो ही रहा है, खुद अमेरिकी नागरिक भी इसके नकारात्मक प्रभाव यानी महंगाई से जूझ रहे हैं. अमेरिका में महंगाई ने तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मई महीने में महंगाई दर 4.2 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो अप्रैल 2023 में 3.8 फीसदी के स्तर पर थी
महंगाई दर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध महंगाई को पसंद महंगाई दर 4.2 फीसदी अप्रैल 2023 में 3.8 फीसदी के स्तर पर थी मई महीने में महंगाई दर 4.2 प्रतिशत पर पहुंच गई अमेरिकी नागरिक महंगाई ने तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है महंगाई दर 4.2 प्रतिशत पर पहुंच गई अप्रैल 2023 में 3.8 फीसदी के स्तर पर थी मई महीने में महंगाई दर 4.2 प्रतिशत पर पहुंच गई
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
पाकिस्तान में एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप, अफगानिस्तान में भी आए 4.2 की तीव्रता के झटके, दहशतसोमवार को पाकिस्तान में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया है। अफगानिस्तान में भी 4.2 तीव्रता का भूकंप आया है। अफगानिस्तान में शनिवार और शुक्रवार को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।
Read more »
भागलपुर में सर्दी का सितम जारी, न्यूनतम तापमान 4.2°C: कड़ाके की ठंड में बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी में जुटे...minimum temperature in Bhagalpur is 4.2 degrees Celsius, weather update
Read more »
गयाजी में कोल्ड डे, सर्द पछिया हवा से बढ़ी कनकनी: पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडा जिला रहा, न्यूनतम तापमान 4.2 ड...Cold day in Gaya, minimum temperature 4.2 degrees Celsius.
Read more »
अफगानिस्तान में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 रही तीव्रताअफगानिस्तान में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 रही तीव्रता
Read more »
Top 10 Midsize SUV: 4.5 मीटर तक की एसयूवी खरीदने वालों में क्रेटा का सबसे ज्यादा क्रेज, इन 10 गाड़ियों के लाखों चहेतेTop Selling Midsize SUVs: भारतीय बाजार में 4.2 मीटर से लेकर 4.
Read more »
WHO रिपोर्ट: दूषित भोजन से रोज 4.2मई लोग बीमार, दक्षिण-पूर्व एशिया सबसे अधिक प्रभावितविश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्ट के अनुसार दूषित भोजन से हर दिन औसत 42 लाख से अधिक लोग बीमार पड़ रहे हैं और वर्ष 2021 में दूषित भोजन से हुई मृत्युओं में लगभग 73 प्रतिशत रासायनिक प्रदूषकों की जिम्मेदारी स्थापित की गई है। अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में इसका बोझ सबसे अधिक है जहाँ वैश्विक मामलों का लगभग 75 प्रतिशत और मृत्युों का 60 प्रतिशत हिस्सा दर्ज किया गया है। बच्चों में बीमारी और मृत्यु का जोखिम वयस्कों की तुलना में 2.7 गुना अधिक पाया गया। जलवायु परिवर्तन और एंटीबायोटिक के दुरुपयोग ने बैक्टीरिया के तेज़ प्रसार और प्रतिरोधी जीवाणुओं को बढ़ावा दिया है।
Read more »