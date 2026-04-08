अमेरिका-ईरान तनाव में नया मोड़: ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई रोकी, युद्धविराम पर सहमति

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को दो हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही, दोनों देश युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। यह अस्थायी युद्धविराम 14 दिनों के लिए लागू होगा, जिससे मध्य पूर्व में शांति स्थापित होने की उम्मीद जगी है।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रत्याशित रूप से ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को दो हफ्तों के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही, अमेरिका , ईरान और इजरायल एक अस्थायी युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। यह युद्धविराम 14 दिनों तक प्रभावी रहेगा और इसे एक व्यापक शांति समझौते की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ बातचीत के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। उन्होंने बताया कि उन्हें ईरान पर प्रस्तावित हमलों को रोकने का अनुरोध किया गया था। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यह फैसला इस शर्त पर लिया गया है कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलेगा। उन्होंने कहा कि वह दो हफ्तों के लिए ईरान पर बमबारी और हमलों को रोकने पर सहमत हैं, और यह दोनों पक्षों के बीच एक युद्धविराम होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका अपने सभी सैन्य लक्ष्यों को प्राप्त कर चुका है, बल्कि उनसे आगे बढ़ चुका है। ट्रंप के अनुसार, ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का एक प्रस्ताव मिला है, और अधिकांश विवादित मुद्दों पर पहले ही सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि यह दो हफ्तों की अवधि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण होगी और मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।\सीजफायर की घोषणा के बाद, व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत के आधार पर, जिन्होंने ईरान के खिलाफ प्रस्तावित विनाशकारी सैन्य कार्रवाई को रोकने का अनुरोध किया था, और इस शर्त पर कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत है, अमेरिका दो हफ्तों की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमलों को स्थगित करने पर सहमत है। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि यह दोनों पक्षों के बीच एक युद्धविराम होगा, और अमेरिका अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर चुका है और ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति और मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए एक ठोस समझौते के करीब है। व्हाइट हाउस के अनुसार, अमेरिका को ईरान से 10 बिंदुओं का एक प्रस्ताव मिला है, जिसे बातचीत के लिए एक व्यावहारिक आधार माना जा रहा है। अधिकांश विवादित मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, और यह दो हफ्तों की अवधि समझौते को अंतिम रूप देने का एक अवसर प्रदान करेगी। अमेरिका ने कहा है कि इस लंबे समय से चल रहे मुद्दे का समाधान अब निकट है और आगे की दिशा इसी प्रक्रिया से निर्धारित होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बयान को एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि ईरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के प्रति आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने क्षेत्र में युद्ध को समाप्त करने के प्रयास किए। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री शरीफ के अनुरोध, अमेरिका की ओर से 15 बिंदुओं के प्रस्ताव पर बातचीत की अपील और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान के 10 बिंदुओं के प्रस्ताव को बातचीत के आधार के रूप में स्वीकार करने को ध्यान में रखते हुए, यदि ईरान के खिलाफ हमले रोके जाते हैं, तो ईरान की सेनाएं अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देंगी। दो हफ्तों की अवधि के लिए, होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवाजाही ईरान की सेनाओं के समन्वय से संभव होगी, तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए।\यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रंप का यह घोषणा उनकी तय समय सीमा समाप्त होने से कुछ मिनट पहले आई थी। इससे पहले, उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी, जिसे परमाणु हमले की धमकी के रूप में देखा गया था और अमेरिका में इसकी आलोचना भी हुई थी। हालांकि, इस निर्णय के बाद वैश्विक स्तर पर राहत की भावना है। अब सबकी निगाहें पाकिस्तान में होने वाली बातचीत पर टिकी हैं, जहां यह तय किया जाएगा कि यह अस्थायी युद्धविराम स्थायी समझौते में बदलता है या नहीं। यह घटनाक्रम मध्य पूर्व में शांति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत और दोनों देशों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने और एक स्थायी समाधान खोजने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रहने की उम्मीद है। इस निर्णय से क्षेत्र में स्थिरता आने की संभावना है और भविष्य में शांतिपूर्ण संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। फिलहाल, सभी हितधारक इस अस्थायी युद्धविराम के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, जो क्षेत्र की राजनीतिक गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा





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