अमेरिका-ईरान तनाव: ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव की समीक्षा करने का बयान दिया, जंग फिर से शुरू होने की संभावना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ नए प्रस्ताव की समीक्षा करने का बयान दिया है, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह इसे स्वीकार करने लायक नहीं मानते. ट्रंप ने मियामी के लिए रवाना होने से पहले फ़्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ फिर से हमले शुरू कर सकता है. इस बीच, ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने कहा है कि ईरान ने पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें जंग को स्थायी रूप से ख़त्म करने की मक़सद है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ नए प्रस्ताव की समीक्षा करने का बयान दिया है, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह इसे स्वीकार करने लायक नहीं मानते.

ट्रंप ने मियामी के लिए रवाना होने से पहले फ़्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ फिर से हमले शुरू कर सकता है. उन्होंने कहा, 'इस बात की संभावना है कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ अपने हमले फिर से शुरू कर सकता है.

' इस बीच, ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने कहा है कि ईरान ने पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें जंग को स्थायी रूप से ख़त्म करने की मक़सद है. उन्होंने कहा, 'अब यह मामला अमेरिका के हाथों में है कि वह कूटनीति का रास्ता अपनाए या टकराव वाली नीति जारी रखे.

' ट्रंप ने कहा, 'मैं जल्द ही उस योजना की समीक्षा करूंगा जो ईरान ने अभी हमें भेजी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि पिछले 47 सालों में इंसानियत और दुनिया के साथ जो उन्होंने किया है, उसके लिए उन्होंने अभी तक पर्याप्त बड़ी क़ीमत नहीं चुकाई है. ' इस बीच, ईरानी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहम्मद जाफ़र असदी ने कहा है कि जंग फिर से शुरू होने की संभावना ज़्यादा है.

उन्होंने कहा, 'अमेरिकी अधिकारियों की कार्रवाई और बयानबाज़ी काफ़ी हद तक मीडिया केंद्रित है. इसका पहला मकसद तेल की क़ीमतों में गिरावट रोकना और दूसरा मकसद उस मुश्किल स्थिति से निकलना है, जिसे उन्होंने ख़ुद अपने लिए पैदा किया है.

' ईरानी शूरा परिषद की पुनर्निर्माण समिति के प्रमुख मोहम्मद रज़ा रेज़ाई ने कहा है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण हासिल करना ईरानी जनता की मांग है और हम इस अधिकार को नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने कहा, 'होर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण हासिल करना परमाणु हथियार हासिल करने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है.

' ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने कहा है, 'हमारी सेनाओं की अनुमति के बिना कोई भी जहाज़, चाहे वह मित्र हो या शत्रु देश का हो, होर्मुज़ स्ट्रेट से नहीं गुजर सकता. ' अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा है कि नाकाबंदी की वजह से पिछले 20 दिनों में होर्मुज़ में 48 जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर होना पड़ा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ़्लोरिडा में एक रैली के दौरान होर्मुज़ स्ट्रेट में नाकाबंदी के लिए अमेरिकी नौसेना की तारीफ़ की.

उन्होंने कहा, 'हमने जहाज़ पर चढ़कर उस पर कब्ज़ा कर लिया. हमने उसके माल और तेल पर नियंत्रण कर लिया. यह बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है.

' उन्होंने आगे कहा, 'हम समुद्री डाकुओं की तरह हैं. हम कुछ हद तक समुद्री डाकुओं जैसे हैं, लेकिन हम इसे खेल नहीं मानते.

' लगभग दो सप्ताह पहले, ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश करने के बाद, एक अमेरिकी विध्वंसक पोत ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक जहाज़ पर गोलीबारी की और फिर उसे ज़ब्त कर लिया. अमेरिकी समुद्री गतिविधियों की तुलना 'समुद्री डकैती' से करने वाला ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब क़ानूनी विशेषज्ञ ईरान के होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने और उससे गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल लगाने की योजनाओं के बारे में चेतावनी दे रहे हैं.

ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने कहा कि नए प्रस्ताव के बाद अब गेंद वॉशिंगटन के पाले में है. एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि ईरान का मानना है कि परमाणु वार्ता को बाद में करने का नवीनतम प्रस्ताव, समझौते को सुविधाजनक बनाने के मक़सद से किया गया महत्वपूर्ण बदलाव है.

इस प्रस्ताव के तहत, जंग इस गारंटी के साथ समाप्त होगी कि इसराइल और अमेरिका फिर से ईरान पर हमला नहीं करेंगे, ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट खोल देगा और अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटा लेगा. इसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने के बदले में प्रतिबंध हटाने पर बातचीत होगी, जिसमें ईरान यह मांग करेगा कि अमेरिका शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन करने के उसके अधिकार को मान्यता दे





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