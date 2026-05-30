अमेरिका-ईरान समझौते की संभावना: होर्मुज खुलेगा, परमाणु कार्यक्रम पर सहमति का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान होर्मुज स्ट्रेट, परमाणु कार्यक्रम और समुद्री सुरक्षा पर समझौते के करीब हैं। संभावित समझौते में होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलना, नाकेबंदी हटाना और ईरान के समृद्ध यूरेनियम को नष्ट करना शामिल है। हालांकि, ईरान ने सतर्क रुख अपनाया है और अमेरिका द्वारा ठोस कदम उठाने तक कोई रियायत देने से इनकार किया है।
अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच अब एक संभावित समझौते की खबरें सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया है कि दोनों पक्ष होर्मुज स्ट्रेट , परमाणु कार्यक्रम और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक व्यापक समझौता हो सकता है, जिसमें ईरान को परमाणु हथियार न बनाने की शर्त माननी होगी। इसके तहत होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और वहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर कोई टोल नहीं लगाया जाएगा। दोनों दिशाओं में जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। ट्रम्प के अनुसार, इस संभावित समझौते में अमेरिका द्वारा ईरान के तेल निर्यात पर लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी भी हटा ली जाएगी। साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य में बिछाई गई सभी समुद्री खानों को हटा दिया जाएगा। अमेरिकी सेना पहले ही कई खानों को नष्ट कर चुकी है और बाकी खानों को ईरान द्वारा हटाया या नष्ट किया जाएगा। ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को अमेरिका, ईरान और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) के संयुक्त प्रयासों से बाहर निकालकर नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अमेरिका नाकेबंदी हटाने के बदले में होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह का टोल नहीं लगने देगा। ट्रम्प ने धमकी दी कि यदि ओमान ने ईरान की टोल वसूली व्यवस्था का साथ दिया, तो उसमें शामिल सभी देशों, कंपनियों और लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच ईरान ने सतर्क रुख अपनाया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि तेहरान केवल कार्रवाई पर भरोसा करता है और जब तक अमेरिका ठोस कदम नहीं उठाएगा, ईरान कोई रियायत नहीं देगा। ईरानी क्रांतिकारी गार्ड ने भी बयान जारी किया कि पिछले 24 घंटों में 24 जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी गई है और समुद्री यातायात को नियंत्रित तरीके से चलाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि ईरान फिलहाल अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और अमेरिका से पहल की उम्मीद कर रहा है। इस बीच, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की उस पहल को भी खारिज कर दिया है जिसमें कई मुस्लिम देशों को अब्राहम समझौते में शामिल करने की बात कही गई थी। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने स्पष्ट कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का कोई भी ढांचा जमीनी हकीकत और क्षेत्र के देशों के हितों पर आधारित होना चाहिए। विदेशी दबाव में किए गए समझौते लंबे समय तक नहीं टिकते और उन्हें क्षेत्र पर थोपना पूरी तरह अस्वीकार्य है। उल्लेखनीय है कि कई देश इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं, जो क्षेत्रीय समीकरणों को और जटिल बना सकता है। ट्रम्प के बयान के अनुसार, ईरान का समृद्ध यूरेनियम उन भूमिगत परमाणु सुविधाओं में मौजूद है, जिन्हें 11 महीने पहले अमेरिकी बी-2 बमवर्षकों ने निशाना बनाया था। अब इस समृद्ध यूरेनियम को सुरक्षित तरीके से निकालकर नष्ट करने की योजना है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान के पास 60 प्रतिशत तक समृद्ध लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। इस पृष्ठभूमि में ट्रम्प ने दावा किया कि समझौते पर अंतिम फैसला जल्द लिया जाएगा। हालांकि, इस समझौते को लेकर क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इस्राइल ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों के निवासियों से घर खाली करने को कहा है, क्योंकि वहां हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की तैयारी चल रही है। इससे साफ है कि यद्यपि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की संभावना बन रही है, लेकिन मध्य पूर्व में अन्य संघर्ष अब भी जारी हैं। कुल मिलाकर, यह विकास अमेरिकी-ईरान संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम देखना बाकी है.
अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच अब एक संभावित समझौते की खबरें सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया है कि दोनों पक्ष होर्मुज स्ट्रेट, परमाणु कार्यक्रम और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक व्यापक समझौता हो सकता है, जिसमें ईरान को परमाणु हथियार न बनाने की शर्त माननी होगी। इसके तहत होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और वहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर कोई टोल नहीं लगाया जाएगा। दोनों दिशाओं में जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। ट्रम्प के अनुसार, इस संभावित समझौते में अमेरिका द्वारा ईरान के तेल निर्यात पर लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी भी हटा ली जाएगी। साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य में बिछाई गई सभी समुद्री खानों को हटा दिया जाएगा। अमेरिकी सेना पहले ही कई खानों को नष्ट कर चुकी है और बाकी खानों को ईरान द्वारा हटाया या नष्ट किया जाएगा। ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को अमेरिका, ईरान और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) के संयुक्त प्रयासों से बाहर निकालकर नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अमेरिका नाकेबंदी हटाने के बदले में होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह का टोल नहीं लगने देगा। ट्रम्प ने धमकी दी कि यदि ओमान ने ईरान की टोल वसूली व्यवस्था का साथ दिया, तो उसमें शामिल सभी देशों, कंपनियों और लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच ईरान ने सतर्क रुख अपनाया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि तेहरान केवल कार्रवाई पर भरोसा करता है और जब तक अमेरिका ठोस कदम नहीं उठाएगा, ईरान कोई रियायत नहीं देगा। ईरानी क्रांतिकारी गार्ड ने भी बयान जारी किया कि पिछले 24 घंटों में 24 जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी गई है और समुद्री यातायात को नियंत्रित तरीके से चलाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि ईरान फिलहाल अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और अमेरिका से पहल की उम्मीद कर रहा है। इस बीच, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की उस पहल को भी खारिज कर दिया है जिसमें कई मुस्लिम देशों को अब्राहम समझौते में शामिल करने की बात कही गई थी। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने स्पष्ट कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का कोई भी ढांचा जमीनी हकीकत और क्षेत्र के देशों के हितों पर आधारित होना चाहिए। विदेशी दबाव में किए गए समझौते लंबे समय तक नहीं टिकते और उन्हें क्षेत्र पर थोपना पूरी तरह अस्वीकार्य है। उल्लेखनीय है कि कई देश इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं, जो क्षेत्रीय समीकरणों को और जटिल बना सकता है। ट्रम्प के बयान के अनुसार, ईरान का समृद्ध यूरेनियम उन भूमिगत परमाणु सुविधाओं में मौजूद है, जिन्हें 11 महीने पहले अमेरिकी बी-2 बमवर्षकों ने निशाना बनाया था। अब इस समृद्ध यूरेनियम को सुरक्षित तरीके से निकालकर नष्ट करने की योजना है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान के पास 60 प्रतिशत तक समृद्ध लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। इस पृष्ठभूमि में ट्रम्प ने दावा किया कि समझौते पर अंतिम फैसला जल्द लिया जाएगा। हालांकि, इस समझौते को लेकर क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इस्राइल ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों के निवासियों से घर खाली करने को कहा है, क्योंकि वहां हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की तैयारी चल रही है। इससे साफ है कि यद्यपि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की संभावना बन रही है, लेकिन मध्य पूर्व में अन्य संघर्ष अब भी जारी हैं। कुल मिलाकर, यह विकास अमेरिकी-ईरान संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम देखना बाकी है
अमेरिका-ईरान समझौता होर्मुज स्ट्रेट परमाणु कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रम्प समृद्ध यूरेनियम