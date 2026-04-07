अमेरिका में फुलब्राइट-नेहरू मास्टर्स फेलोशिप: भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का सुनहरा अवसर

यह लेख अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए फुलब्राइट-नेहरू मास्टर्स फेलोशिप के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें फेलोशिप के लाभ, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और किन क्षेत्रों में अध्ययन किया जा सकता है, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। यह उन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो अमेरिका में अपनी मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हैं और वित्तीय सहायता की तलाश में हैं।

अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले भारतीय छात्र ों की संख्या लाखों में है। यहां पर पढ़ाई का खर्च काफी अधिक होता है, जिसके कारण कई छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि अमेरिका में यह संभव भी है। दरअसल, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्र ों को 'फुलब्राइट-नेहरू मास्टर्स फेलोशिप' प्रदान की जाती है। यह फेलोशिप केवल उन छात्रों को दी जाती है जिनमें नेतृत्व के उत्कृष्ट गुण विद्यमान होते हैं। फेलोशिप का प्रबंधन 'यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया एजुकेशनल

फाउंडेशन' (USIEF) द्वारा किया जाता है।\फुलब्राइट-नेहरू मास्टर्स फेलोशिप उन छात्रों को प्रदान की जाती है जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है और जिनके पास कम से कम तीन साल का कार्य अनुभव है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत वापस लौटने और अपने समुदाय के लिए काम करने का इरादा होना चाहिए। इस फेलोशिप के माध्यम से, छात्र अमेरिका के कुछ चुनिंदा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस फेलोशिप के क्या लाभ हैं और किन आवश्यकताओं को पूरा करने पर भारतीय छात्र इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस फेलोशिप के तहत कई सुविधाएं मिलती हैं। फुलब्राइट-नेहरू मास्टर्स फेलोशिप पूरी तरह से वित्तपोषित है, जिसका अर्थ है कि भारतीय छात्रों को कई लाभ मिलेंगे। सबसे पहला लाभ यह है कि छात्रों को J-1 वीजा सहायता मिलेगी, जिससे वे अमेरिका आ सकेंगे। फेलोशिप के अंतर्गत छात्रों को अमेरिका आने और फिर भारत वापस लौटने के लिए हवाई यात्रा का खर्च भी दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की ट्यूशन फीस माफ की जाएगी। रहने और खाने के खर्च के लिए हर महीने एक छात्रवृत्ति (स्टाइपेंड) भी प्रदान की जाएगी। छात्रों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी दी जाएगी।\फेलोशिप के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं: शैक्षणिक आवश्यकताएँ: छात्र के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 55% अंक होने चाहिए। यदि 4 साल का स्नातक कार्यक्रम नहीं है, तो मास्टर डिग्री आवश्यक है। यदि स्नातक की डिग्री 3 साल की है, तो इसके साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PG Diploma) होना अनिवार्य है। कार्य अनुभव: छात्र के पास कम से कम तीन साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। नेतृत्व क्षमता: छात्र को यह साबित करना होगा कि उसके पास नेतृत्व और सामुदायिक सेवा का अनुभव है। अमेरिका में अध्ययन का नियम: यदि छात्र अमेरिका से पहले ही डिग्री प्राप्त कर चुका है या वहां डिग्री प्राप्त कर रहा है, तो उसे यह फेलोशिप नहीं मिलेगी। कंपनी की मंजूरी: यदि आवेदक नौकरी कर रहा है, तो उसे अपनी कंपनी से अनुमति लेनी होगी कि वह फेलोशिप के दौरान छुट्टी पर रहेगा। यह फेलोशिप निम्नलिखित क्षेत्रों में अध्ययन के लिए उपलब्ध है: अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, उच्च शिक्षा प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अध्ययन, पत्रकारिता और जनसंचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सतत विकास, शहरी और क्षेत्रीय योजना। फुलब्राइट-नेहरू मास्टर्स फेलोशिप के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने से पहले, आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदक निर्देशों और चेकलिस्ट को ध्यान से पढ़ना होगा। यदि कंपनी की मंजूरी आवश्यक है, तो अनुबंध प्रपत्र भरकर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। यह प्रपत्र भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो रही है। इसलिए, छात्रों को अभी से सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लेने चाहिए ताकि वे आसानी से आवेदन कर सकें





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