अमेरिका-ईरान युद्धविराम: पाकिस्तान की मध्यस्थता से दो सप्ताह के लिए युद्धविराम

अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति बन गई है, जिसमें पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समझौते के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य को खोला जाएगा और इस्लामाबाद में आगे की बातचीत होने की संभावना है। इस समझौते में पाकिस्तान की मध्यस्थता के प्रयासों की सराहना की जा रही है।

इस्लामाबाद , तेहरान और वॉशिंगटन से मिली खबरों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति बन गई है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत, ईरान की सेना के नियंत्रण वाले होर्मुज जलडमरूमध्य को दो सप्ताह के लिए खोला जाएगा, जिससे जहाजरानी सुगम हो सकेगी। इस दौरान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को अमेरिकी और ईरान ी अधिकारियों के बीच युद्धविराम को लेकर आगे की बातचीत होने की संभावना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान और अमेरिकी अधिकारियों को ' इस्लामाबाद समझौते' पर

आगे की बातचीत के लिए देश आने का न्योता दिया है। इस युद्धविराम को सफल बनाने में पाकिस्तान की भूमिका को बहुत सराहा जा रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों के अधिकारियों ने पाकिस्तान, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और देश के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की सराहना की है, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण समझौते को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल मुनीर के अथक प्रयासों की सराहना की और इस क्षेत्र में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में उनके योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि ईरान, पीएम शहबाज शरीफ के भाईचारे वाले अनुरोध और अमेरिका के 15-सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर बातचीत के अनुरोध के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति के ईरान के 10-सूत्रीय प्रस्ताव के सामान्य ढांचे को बातचीत के आधार के रूप में स्वीकार करने की घोषणा का भी स्वागत करता है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से घोषणा की गई है कि अगर ईरान पर हमले बंद कर दिए जाते हैं, तो ईरान की सशस्त्र सेनाएं अपने रक्षात्मक अभियान रोक देंगी। इसके साथ ही, दो सप्ताह की अवधि के लिए ईरान की सशस्त्र सेनाओं के साथ समन्वय के माध्यम से और तकनीकी सीमाओं का ध्यान रखते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित मार्ग संभव बनाया जाएगा।\व्हाइट हाउस ने भी इस समझौते में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी बयान में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल असीम मुनीर का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट सदानंद धुम ने इस घटनाक्रम को पाकिस्तान के लिए 'हर मामले में जीत' करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत है और इस्लामाबाद एक जिम्मेदार देश के रूप में उभरा है, जिस पर दुनिया के अहम देशों को भरोसा है कि वह एक संभावित वैश्विक संकट को टालने में मदद कर सकता है। युद्धविराम में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। एक्सियोस ने ट्रंप प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया है कि जेडी वैंस ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। ट्रंप और अराघची ने युद्धविराम के लिए किए गए प्रयासों हेतु पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ-साथ मुनीर का भी आभार व्यक्त किया। ट्रंप के दामाद और सलाहकार जेरेड कुशनर भी इन वार्ताओं में शामिल रहे हैं। पाकिस्तान की इस महत्वपूर्ण भूमिका के पीछे कई कारण हैं। पाकिस्तान के वॉशिंगटन और तेहरान, दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। ट्रंप प्रशासन के साथ पाकिस्तान ने मजबूत रिश्ते बनाए हैं। इसके अतिरिक्त, ईरान के साथ पाकिस्तान की सीधी सीमा लगती है, जिससे उसे एक खास भौगोलिक पहुंच हासिल है और इस मामले में सीधा फायदा मिलता है। पाकिस्तान के ताकतवर सेना प्रमुख असीम मुनीर ने रात-रात भर जेडी वेंस, अमेरिकी दूतों और ईरानी अधिकारियों से लगातार फोन पर बात की और इस समझौते को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने मौजूदा दो-चरणों वाले संघर्ष-विराम के ढांचे 'इस्लामाबाद समझौता' का प्रस्ताव रखा और इसमें शामिल होने के लिए अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तान ने अपनी इस विशेष स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, जिससे इसकी अपनी अर्थव्यवस्था और वैश्विक महत्व को बढ़ाने का काम किया है।\पाकिस्तानी प्रस्ताव में ईरान पर हमला रोकने और होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने की बात शामिल थी। ट्रंप ने पहले होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलने की स्थिति में ईरान को नष्ट करने की धमकी दी थी। पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन से ईरान पर अगले दो हफ़्ते तक हमला नहीं करने का अनुरोध किया। इन दो हफ़्तों का उपयोग एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने के लिए किया जाना है जिससे संभवतः युद्ध समाप्त हो सके। सूत्रों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के शुक्रवार को इस्लामाबाद में शांति वार्ता करने की उम्मीद है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति वैंस द्वारा किए जाने की संभावना है। अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि युद्धविराम लागू हो गया है और अमेरिका ने अपने सभी हमले रोक दिए हैं। अधिकारी ने यह भी कहा कि सीजफायर का यह आदेश रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के निचले स्तर तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत ने ज़ोर पकड़ा है, जिसमें पाकिस्तान ने मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। दिलचस्प बात यह है कि इज़राइल ने भी युद्धविराम पर सहमति दे दी है और वह अपने हमले रोक देगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सीजफायर लेबनान में भी लागू होगा जहां इज़राइल हमला कर रहा है। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह बात पचा पाना मुश्किल हो सकता है। नेतन्याहू, सऊदी अरब और UAE के नेताओं और सीनेटर लिंडसे ग्राहम जैसे राजनीतिक सहयोगियों ने ट्रंप से आग्रह किया था कि वे किसी भी प्रस्ताव को तब तक स्वीकार न करें जब तक कि ईरान कोई बड़ी रियायत न दे





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