अमेरिका-ईरान तनाव: ट्रम्प की चेतावनी, 14-पॉइंट प्रस्ताव का रिव्यू, हथियारों की बिक्री को मंजूरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने कोई गलती की, तो अमेरिका फिर से हमले कर सकता है। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका मजबूत स्थिति में है, जबकि तेहरान दबाव में है और समझौता करना चाहता है। ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता में 14-पॉइंट का प्रस्ताव भेजा है, जिसे अमेरिका रिव्यू कर रहा है। प्रस्ताव में 30 दिनों के भीतर सभी मुद्दों के समाधान, अमेरिकी सैनिकों की वापसी, प्रतिबंध हटाने और युद्ध के मुआवजे की मांग शामिल है। इस बीच, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों को 8.6 अरब डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने कोई गलती की, तो अमेरिका फिर से हमले कर सकता है। ट्रम्प ने फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका फिलहाल मजबूत स्थिति में है, जबकि तेहरान दबाव में है और समझौता करना चाहता है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके बताया कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान ने एक 14-पॉइंट का प्रस्ताव भेजा है, जिसका विस्तृत ड्राफ्ट का इंतजार है। ट्रम्प ने कहा कि यह प्रस्ताव रिव्यू में है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने पिछले 47 वर्षों में मानवता और दुनिया के साथ जो किया है, उस पर अभी तक बड़ी कीमत नहीं चुकाई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने 26 अप्रैल को इस्लामाबाद में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह 14-पॉइंट का प्रस्ताव अमेरिका के 9-पॉइंट प्लान के जवाब में भेजा गया है। इसमें 30 दिनों के भीतर सभी मुद्दों के समाधान, भविष्य में हमलों के खिलाफ गारंटी, क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, फ्रीज किए गए ईरानी एसेट्स को रिलीज करने, प्रतिबंध हटाने और युद्ध के मुआवजे की मांग शामिल है। इसके अलावा प्रस्ताव में होर्मुज स्ट्रेट को लेकर नया मैकेनिज्म बनाने, अमेरिकी नेवल नाकेबंदी खत्म करने और क्षेत्रीय संघर्षों को समाप्त करने की बात भी कही गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, समझौते के बाद परमाणु कार्यक्रम पर अलग से बातचीत का प्रस्ताव भी रखा गया है। ईरान के अधिकारी मोहम्मद जाफर असदी ने चेतावनी दी कि अमेरिका से फिर से युद्ध हो सकता है, ईरानी सेना इसके लिए तैयार है। अमेरिका ने दावा किया कि पिछले 20 दिनों में 48 जहाजों ने उसके दबाव ईरान के बंदरगाहों से हटाकर दूसरी दिशा अपना रास्ता बदला है। ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने पुष्टि की है कि उनके नए प्रस्ताव में पहले होर्मुज खोलने और अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने की बात है, जबकि परमाणु मुद्दे पर बातचीत बाद में की जाएगी। CNN की एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक, जंग के दौरान ईरान ने मिडिल ईस्ट 8 देशों में 16 अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। इनमें से कई इस्तेमाल करने लायक नहीं बचे। ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका तुरंत क्यूबा पर कब्जा कर सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है, तो यह ईरान के साथ चल रही जंग के बाद हो सकता है। अमेरिका के US स्टेट डिपार्टमेंट ने मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों को करीब 8.

6 अरब डॉलर के हथियार और सैन्य सेवाओं की बिक्री को मंजूरी दी है। इन सौदों में इजराइल, कुवैत, कतर और UAE शामिल हैं। अल जजीरा के मुताबिक, कतर को 4.01 अरब डॉलर के पैट्रियट एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जुड़ी सेवाएं और उपकरण मिलेंगे। कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम दिया जाएगा। इजराइल और UAE को एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम्स की मंजूरी मिली है, जिनकी कीमत 992 मिलियन डॉलर और 147 मिलियन डॉलर है। ईरान की नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी का एक VLCC सुपरटैंकर अमेरिकी नाकेबंदी को चकमा देकर एशिया-प्रशांत क्षेत्र तक पहुंच गया है। अल जजीरा के मुताबिक, “ह्यूज” नाम का यह जहाज करीब 1 लाख टन तेल लेकर चल रहा है। यह घटना ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ईरान ने इन प्रतिबंधों को चकमा देकर तेल का निर्यात करना जारी रखा है। इस बीच, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों को हथियार बेचने की मंजूरी दी है, जो ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए है। इस तरह से, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और दोनों देशों के बीच समझौता करना कठिन हो रहा है





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