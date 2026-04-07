अमेरिका-ईरान युद्ध: ट्रम्प ने ईरान पर हमले को दो हफ्ते के लिए रोका, शांति समझौते की संभावना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर संभावित हमले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है, एक युद्धविराम की घोषणा करते हुए और शांति समझौते के करीब पहुँचने की बात कही। यह निर्णय ईरान द्वारा होर्मुज़ जलडमरूमध्य को खोलने की शर्त पर आधारित है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर हमले को दो हफ़्तों के लिए टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने युद्धविराम की घोषणा करते हुए कहा है कि ईरान पर संभावित हमले और बमबारी को फिलहाल दो हफ़्तों के लिए स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह 'दोनों पक्षों द्वारा लागू किया जाने वाला युद्धविराम ' होगा, जिसका अर्थ है कि इस अवधि के दौरान न तो अमेरिका हमला करेगा और न ही ईरान कोई आक्रामक कार्रवाई करेगा। हालाँकि, इस समझौते के लिए एक बड़ी शर्त रखी गई है: ईरान को तत्काल, पूरी तरह से और
सुरक्षित तरीके से होर्मुज़ जलडमरूमध्य को खोलना होगा।\राष्ट्रपति ट्रम्प के अनुसार, अमेरिका पहले ही अपने कई सैन्य लक्ष्यों को प्राप्त कर चुका है और अब ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति समझौते की ओर तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान की ओर से 10 सूत्री प्रस्ताव मिला है, जिसे बातचीत के आधार के रूप में देखा जा रहा है। ट्रम्प का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच पुराने विवादों के अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अब इन दो हफ़्तों में समझौते को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, तो यह पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहे तनाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।\इस संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले के साथ हुई थी, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई थी। अमेरिका-इज़राइल के हमले के जवाब में, ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जोरदार हमले किए, इस दौरान ईरान ने इज़राइल पर भी मिसाइलें दागीं। इस युद्ध के दौरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही बड़े पैमाने पर बाधित हुई। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में साफ़ तौर पर कहा था कि अगर ईरान जल्द ही होर्मुज़ जलडमरूमध्य को नहीं खोलता और समझौता नहीं करता है, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर होर्मुज़ जलडमरूमध्य नहीं खोला गया, तो ईरान में बिजली संयंत्र और पुल सब कुछ निशाने पर होंगे। उन्होंने कहा कि अगर ईरान रास्ता नहीं खोलता है, तो अमेरिका उसकी ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर सकता है
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