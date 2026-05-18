अमेरिका ने ईरान के प्रस्ताव का जवाब दिया है: 5 कठोर शर्तों का एलान

अमेरिका ने ईरान के हालिया शांति प्रस्ताव को पूरी तरह से पलटते हुए पांच अभद्र शर्तें रख दी हैं, ताकि ईरान को अधिक कठिनाई में न उलझना पड़े। इन शर्तों के कारण, ईरान अभी तक इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

ईरान ने अमेरिका पर जोरदार हमला बोला है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉ বাইकन ने ईरान का नया शांति प्रस्ताव रद्द कर दिया। इसके जवाब में उन्होंने पांच कड़ी शर्तें रखी हैं ताकि ईरान को अधिक लंबे समय तक कठिनाई में नहीं उलझना पड़े। वाशिंगटन ने ईरान को अपने पास मौजूद समृद्ध यूरेनियम को ट्रांसफर करने और देश के केवल एक ही परमाणु संयंत्र को चलाने की अनुमति देने जैसे कड़े शर्तों का एलान किया है। इन शर्तों के कारण, ईरान अभी तक इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। अमेरिका का यह कदम दोनों देशों के बीच जारी तनाव और शांति वार्ता के बीच एक नया मोड़ ला रहा ह.

ईरान ने अमेरिका पर जोरदार हमला बोला है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉ বাইकन ने ईरान का नया शांति प्रस्ताव रद्द कर दिया। इसके जवाब में उन्होंने पांच कड़ी शर्तें रखी हैं ताकि ईरान को अधिक लंबे समय तक कठिनाई में नहीं उलझना पड़े। वाशिंगटन ने ईरान को अपने पास मौजूद समृद्ध यूरेनियम को ट्रांसफर करने और देश के केवल एक ही परमाणु संयंत्र को चलाने की अनुमति देने जैसे कड़े शर्तों का एलान किया है। इन शर्तों के कारण, ईरान अभी तक इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। अमेरिका का यह कदम दोनों देशों के बीच जारी तनाव और शांति वार्ता के बीच एक नया मोड़ ला रहा ह





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