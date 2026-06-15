अमेरिका में B-52 बॉम्बर जेट क्रैश: एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर आपदा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर अमेरिकी वायुसेना का B-52 बॉम्बर जेट क्रैश हो गया। इमरजेंसी टीमें ऑपरेशन कर रही हैं, एयरफील्ड बंद है और नॉन-कमर्शियल विजिटर पास सस्पेंड हैं। क्रैश का कारण जांच जारी है।

अमेरिकी वायुसेना का एक B-52 बॉम्बर जेट कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने के कुछ देर बाद क्रैश हो गया. घटना सोमवार को स्थानीय समय के अनुसार सुबह लगभग 11:20 बजे एडवर्ड्स एयरफील्ड पर हुई.

इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एयरफील्ड को बंद कर दिया गया है. नॉन-कमर्शियल विजिटर पास भी सस्पेंड कर दिए गए हैं. घटने के बाद इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं, लेकिन विमान में क्रू की संख्या और हताहतों की जानकारी अभी तक नहीं दी गई. B-52 स्ट्रैटोफोर्टेस में आमतौर पर पांच लोगों का क्रू होता है.

यह एक लंबी दूरी का बॉम्बर जेट है जिसे 1955 में डिज़ाइन किया गया था और इसे पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने के लिए बनाया गया था. विमान की कीमत लगभग 11 करोड़ डॉलर है और इसे वियतनाम युद्ध से लेकर ईरान युद्ध में ऑपरेशनों में इस्तेमाल किया गया है. एडवर्ड्स एयरबेस रेगिस्तान में स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा एयरफील्ड माना जाता है. यहाँ लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिकों का स्थानन हुआ करता है





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