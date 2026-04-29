अमेरिका-ईरान शांति वार्ता: ट्रंप का दावा, ईरान पतन के कगार पर, पाकिस्तान की मध्यस्थता जारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पतन के कगार पर है और वे होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं. पाकिस्तान ने फिर से अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की कोशिशें शुरू कर दी हैं. ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं.
अमेरिका-ईरान शांति वार्ता की संभावनाओं के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पतन के कगार पर है और वे होर्मुज जलडमरूमध्य को जल्द से जल्द खोलने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं.
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान ने उन्हें सूचित किया है कि वे पतन के कगार पर हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि वे अपने नेतृत्व की स्थिति का समाधान निकाल सकें. उन्होंने उम्मीद जताई है कि ईरान इस मुद्दे को सफलतापूर्वक हल कर पाएगा. हालांकि, ट्रंप की इस पोस्ट से स्पष्ट नहीं हुआ कि ईरान ने यह संदेश कैसे दिया और ईरान की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई.
इस बीच, पाकिस्तान ने फिर से अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की कोशिशें शुरू कर दी हैं. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची शुक्रवार रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां वे दूसरे दौर की शांति वार्ता में शामिल हो सकते हैं.
पाकिस्तान की मध्यस्थता के प्रयासों के बावजूद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए प्रस्ताव से नाखुश हैं, जिससे ऊर्जा आपूर्ति बाधित करने वाले इस संघर्ष के समाधान की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि वे मध्य पूर्व में काम कर रहे हैं और उन्होंने उस विशेष शत्रु को सैन्य रूप से परास्त कर दिया है. उन्होंने कहा कि वे उस शत्रु को कभी भी परमाणु हथियार रखने नहीं देंगे.
ट्रंप ने यह भी कहा कि यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय भी उनके इस निर्णय से सहमत हैं. इस बीच, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लीविट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ट्रंप ईरान के नए प्रस्ताव पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ चर्चा कर रहे थे, लेकिन बैठक के परिणाम के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है. लीविट ने कहा कि इस विषय पर राष्ट्रपति से सीधे जानकारी मिलेगी
अमेरिका-ईरान शांति वार्ता डोनाल्ड ट्रंप ईरान पतन के कगार पर होर्मुज जलडमरूमध्य पाकिस्तान मध्यस्थता