अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता पर अनिश्चितता: जेडी वेंस की पाकिस्तान यात्रा स्थगित

अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में होने वाली प्रस्तावित बातचीत टल गई है। ईरान के ठंडे रवैये और अमेरिकी जहाज की जब्ती के बाद उपजे तनाव के चलते जेडी वेंस का दौरा फिलहाल होल्ड पर रखा गया है।
अमेरिका और ईरान के मध्य पाकिस्तान की मध्यस्थता में आयोजित होने वाले दूसरे दौर की वार्ता को लेकर चल रही सभी अटकलों पर अब आधिकारिक तौर पर विराम लग चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन लंबे समय से ईरान के साथ कूटनीतिक संबंधों को सुधारने और बातचीत की मेज पर आने के लिए प्रयासरत था, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार मिल रहे नकारात्मक संकेतों और टालमटोल की नीति ने इस प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। ताजा घटनाक्रम में, अमेरिका ने अपने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की निर्धारित पाकिस्तान यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की है कि ईरान की ओर से बातचीत की शर्तों पर अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है, जिसके कारण अमेरिका ने इस दौरे को आगे के लिए टालना ही बेहतर समझा।
हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि इस दौरे को पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया है, बल्कि इसे केवल होल्ड पर रखा गया है। यदि भविष्य में परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो इस कूटनीतिक पहल को किसी भी क्षण पुनः जीवित किया जा सकता है। इस पूरे प्रकरण के पीछे कई गंभीर कारण बताए जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस्लामाबाद जाने की उनकी कोई योजना नहीं है और इसके लिए उन्होंने अमेरिका के आक्रामक रवैये को जिम्मेदार ठहराया है।
तनाव की एक बड़ी वजह अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरान के मालवाहक जहाज 'तूसका' को कब्जे में लेना है। ईरान ने इस कार्रवाई को खुले तौर पर समुद्री डकैती करार दिया है और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि उनके जहाज और चालक दल को तुरंत रिहा नहीं किया गया, तो इसके अत्यंत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस घटना ने पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे माहौल में आग में घी डालने का काम किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने हालांकि सीजफायर को 14 दिनों के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया था ताकि कूटनीति को एक अंतिम मौका दिया जा सके, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब सीजफायर को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं।
इस्लामाबाद की गलियारों में पिछले दो दिनों से जेडी वेंस के दौरे को लेकर काफी हलचल थी, लेकिन पुख्ता जानकारी के अभाव में अनिश्चितता का बादल छाया रहा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने स्वीकार किया कि इस्लामाबाद भी ईरान की ओर से बातचीत के लिए अंतिम पुष्टि का इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर, ईरान ने अपनी सैन्य तैयारियों को फिर से तेज कर दिया है, जिससे युद्ध की आशंकाएं एक बार फिर से गहरा गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पहले दौर की वार्ता के सफल रहने के बावजूद, ईरान का दूसरे दौर के लिए आनाकानी करना इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच बुनियादी अविश्वास अभी भी कायम है।
अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा यह गतिरोध न केवल मध्य पूर्व की शांति के लिए खतरा है, बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों की मध्यस्थता की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। आने वाले दिन यह स्पष्ट करेंगे कि क्या दोनों राष्ट्र पुनः बातचीत की मेज पर आएंगे या फिर संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू होगा।
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