अमेरिकी वैज्ञानिकों के रहस्यमय ढंग से गायब होने या मारे जाने की घटनाओं से हड़कंप, जांच के आदेश

अमेरिका के टॉप वैज्ञानिक और शोधकर्ता, जो एयरोस्पेस और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े थे, उनकी रहस्यमय ढंग से मौत या गायब होने की घटनाओं ने देश को सकते में डाल दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

अमेरिका में शीर्ष वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की एक श्रृंखला की अचानक मृत्यु या रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटनाओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा हलकों में चिंता और अविश्वास की लहर दौड़ा दी है। ये व्यक्ति, जो अक्सर एयरोस्पेस, रक्षा और अन्य संवेदनशील राष्ट्रीय परियोजनाओं से जुड़े थे, उनकी स्थिति ने एक गहन जांच को प्रेरित किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में इन चिंताजनक घटनाओं के बारे में सूचित किया गया था, और उन्होंने इस मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। ट्रंप ने

जोर देकर कहा कि जिन वैज्ञानिकों के लापता होने या मरने की सूचना मिली है, वे अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनकी हानि राष्ट्र के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में और जानकारी सामने आएगी, और इन घटनाओं के बीच किसी भी संभावित संबंध का पता लगाने के लिए एक पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी। जब तक कोई स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं हो जाता, तब तक घटनाओं के पीछे के कारणों को समझना मुश्किल होगा। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, पहली चिंताजनक घटना जुलाई 2023 में हुई, जब नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के एक प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञानी, माइकल डेविड हिक्स, जिनकी कॉस्मेटोलॉजी और स्टेरॉयड में विशेषज्ञता थी, की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है, जिससे अटकलों और सवालों की बौछार शुरू हो गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पुष्टि की है कि प्रशासन इन मामलों की जांच के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रतिष्ठित एफबीआई को विशेष रूप से इन घटनाओं के मूल कारणों की समीक्षा करने और यह निर्धारित करने का काम सौंपा गया है कि क्या कोई गलत काम हुआ है। यह जांच विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से कुछ वैज्ञानिक उच्च-वर्गीकृत परियोजनाओं पर काम कर रहे थे, जिससे बाहरी हस्तक्षेप या देशद्रोह की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। इस मामले में राजनीतिक आयाम भी जुड़ गए हैं। रिपब्लिकन सांसद एरिक बुर्लिसॉन ने इन घटनाओं के संयोग होने की संभावना को खारिज कर दिया है। उनका मानना ​​है कि ये रहस्यमय स्थितियां, जिनमें कुछ वैज्ञानिक बिना किसी सुराग के गायब हो गए, शायद वर्गीकृत एयरोस्पेस, रक्षा और यूएफओ (अज्ञात उड़ने वाली वस्तु) से संबंधित जानकारी से जुड़ी हुई हैं। बुर्लिसॉन ने इन घटनाओं में चीन, रूस या ईरान जैसे संभावित विदेशी शक्तियों की संलिप्तता की आशंका जताई है, जो अमेरिका की तकनीकी उन्नति को बाधित करने या संवेदनशील जानकारी चुराने के इच्छुक हो सकते हैं। उन्होंने एफबीआई और अन्य एजेंसियों से इन सभी संभावित कनेक्शनों की पूरी तरह से जांच करने का आग्रह किया है। अमेरिकी वैज्ञानिक समुदाय और नीति निर्माताओं के बीच ये घटनाएं खलबली मचा रही हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ अभी भी इन घटनाओं को संयोग मानने के लिए खुले हैं, लेकिन कई लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक गंभीर खतरे के रूप में देख रहे हैं। वर्तमान में, ट्रंप प्रशासन ने इन सभी मामलों की एक संयुक्त जांच शुरू कर दी है। यह आशा की जाती है कि आगामी दिनों में, इन घटनाओं के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित किया जा सकेगा, या यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे अलग-अलग घटनाएं हैं जिन्हें गलत तरीके से एक साथ जोड़ा जा रहा है। यह जटिल पहेली अभी भी सुलझाई जा रही है, और इसके खुलासे से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। इन गंभीर घटनाओं की सूची में कई अन्य मामले शामिल हैं: - 12 दिसंबर 2025 को, नोवार्टिस के शोधकर्ता जेसन थॉमस लापता हो गए। उनकी पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि वह घर से निकलने के बाद गायब हो गए। मार्च 2026 में, मैसाचुसेट्स की एक झील से उनका शव बरामद हुआ। - एमआईटी के प्रोफेसर और परमाणु वैज्ञानिक नूनो लुरेरो की दिसंबर 2025 में बोस्टन स्थित उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। - लॉस एलामोस से जुड़े एंथनी चावेज 4 मई 2025 को गायब हो गए। उन्हें आखिरी बार घर छोड़ते देखा गया था। लॉस एलामोस पहले अमेरिकी परमाणु सुविधा का स्थल था। - लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी की कर्मचारी मेलिसा कैसियास जून 2025 में अपने घर से लापता हो गईं। वह प्रयोगशाला में प्रशासनिक कार्यों को संभालती थीं। - नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के शोधकर्ता फ्रैंक मैवाल्ड की 4 जुलाई 2024 को लॉस एंजेलिस में मृत्यु हो गई। - जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी की ही कर्मचारी मोनिका जैसिंटो रेजा 22 जून 2025 को गायब हो गईं। - 16 फरवरी 2026 को, खगोल वैज्ञानिक कार्ल ग्रिलमायर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो नासा से जुड़े थे। - 48 वर्षीय स्टीवन गार्सिया, जो कंसास सिटी न्यूक्लियर सिक्योरिटी कैंपस में एक ठेकेदार थे, जहां परमाणु हथियारों के लिए गैर-परमाणु घटकों का उत्पादन होता है, 28 अगस्त 2025 को घर से निकलते हुए आखिरी बार देखे गए थे। वह पैदल जा रहे थे और उनके पास एक हैंडगन भी थी। इसके बाद से उनका कोई अता-पता नहीं है। ये सभी घटनाएं एक गंभीर पैटर्न की ओर इशारा करती हैं, और इन सभी का एक साथ अध्ययन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।





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